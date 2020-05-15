«Газпром» ждут санкции»: в США предупредили о «Севпотоке-2»

Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток — 2», то в отношении «Газпрома» автоматически будут введены одобренные в декабре прошлого года санкции, пишет издание Atlantic Council со ссылкой на сенатора от штата Техас Теда Круза.

Реклама

По словам республиканца, американское правительство одобрило ограничительные меры против российского газопровода, и, если трубоукладчик «Академик Черский» достроит нитку, то глава Белого дома Дональд Трамп будет обязан активировать санкции.

В ответ на это член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал на размытость формулировок в угрозе Круза.

«Непонятно, будут ли они против компаний, которые владеют этим трубоукладчиком, или против «Газпрома» и пятерки ведущих нефтегазовых компаний мира. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ? К сожалению, наши американские друзья забывают о том, что этот трубопровод не является собственностью «Газпрома». В нем только газ идет из России», — цитирует парламентария ФАН.

Чуть ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу 15 мая решении регулятора.

В немецком агентстве отмечают, что Nord Stream 2 AG не сумело своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая прошлого года. А этот срок был необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил Газовой директивы. Полный текст решения регулятора будет опубликован позднее.

Обновленная Газовая директива ЕС в частности подразумевает, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% ее мощностей. На остальные могут претендовать альтернативные поставщики газа, не зависимые от основного поставщика, то есть от «Газпрома».

Депутат Госдумы Сергей Железняк в интервью «Российской газете» заявил, что решение Германии по «Северному потоку — 2» продемонстрировало несамостоятельность немецкого правительства.

По мнению парламентария, Берлин проявил покорность перед волей Вашингтон, который неоднократно давили на ФРГ, пытаясь заставить отказаться от российского газопровода.

Депутат отметил, что действия немецкой стороны нельзя назвать партнерскими, так как Германия пытается переложить всю ответственность за происходящее на Россию.

При этом ровно месяц назад глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств, и наложенные на него санкции США требуют ответных действий.

Эрнст сказал, что СП-2 важен среди прочего потому, что это позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции, наложенные на компании, вовлеченные в реализацию этого проекта, являются неприемлемыми и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

«Экономические отношения с Россией следует развивать, потому что спустя пять лет после «событий на Украине и в Крыму» легитимность западных санкций «вызывает серьезные сомнения», — добавил Эрнст.

По его словам, Германии нужен российский газ, потому что Берлин постепенно отказывается от ядерной энергетики и угля. Сырье, поставляемое, например, из США, не может рассматриваться в данном случае как альтернатива, потому что «оно очень дорого и менее экологично», пояснил немецкий политик.

А месяцем ранее Госдепартамент США обвинил Россию в злоупотреблениях в энергетической сфере и назвал Москву «врагом», при этом отказавшись комментировать сообщения о намерении ввести новые санкции против РФ.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства указывается, что не только Белый дом, но и конгресс якобы находил факты ненадлежащего поведения Москвы.

«Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что «Северный поток — 2» — экономический проект, который не станет инструментом для решения политических вопросов в Европе.

В декабре прошлого года Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2». При этом издание Forbes сообщало, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.