Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока - 2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу 15 мая решении регулятора.

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В немецком агентстве отмечают, что Nord Stream 2 AG не сумело своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая прошлого года. А этот срок был необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил Газовой директивы. Полный текст решения регулятора будет опубликован позднее.

Обновленная Газовая директива ЕС в частности подразумевает, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% ее мощностей. На остальные могут претендовать альтернативные поставщики газа, не зависимые от основного поставщика, то есть от «Газпрома».

Фактически был готов к эксплуатации

Ранее Nord Stream 2 AG обратилась к немецкому регулятору с просьбой об освобождение части «Северного потока - 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования.

В компании ответили, что

на дату 23 мая 2019 года трубопровод фактически был завершен с точки зрения экономической функциональности, поэтому под действие европейской директивы он не попадает.

«На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы. Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС», — подчеркивается в пресс-релизе компании-оператора проекта.

То есть, Nord Stream 2 AG аргументировала свою позицию тем, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире. Не просто как строительно-технический процесс.

Следует также учитывать, отмечала компания, что к моменту вступления в ЕС новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

Как пояснил «Газете. Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, весь проект по строительству «Свереного потока - 2» оценивает в 9,6 млрд евро, из них половину инвестировали европейские партнеры «Газпрома».

Но как сообщала 1 мая газета Handelsblatt, этот аргумент немецкое агентство также отвергло. Оно отталкивалось от «строительно-технического понимания» термина «завершение проекта». «Об экономически-функциональном понимании не может быть речи», — цитировало издание заявление агентства.

Тогда мы идем в суд

Не исключено, что Nord Stream 2 AG подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Немецкий судебный орган в свою очередь может перенаправить жалобу в Европейский суд, поскольку Германия является членом ЕС. Ранее власти ФРГ подчеркивали, что если и будут вводить контрмеры против российского газопровода, то лишь с согласия ЕС.

Дискуссия по этому поводу возникла после того, как строительство российского газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Правительство Германии заявило тогда, что не будет действовать в унисон с США, так придерживаются мнения, что такие меры не приносят пользы. «Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций», — заявили власти ФРГ.

Напомним, строительство российского газопровода «Северный поток - 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В ответ президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами. Но срок ввода газопровода пришлось сместить.

«Северный поток - 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.

Сейчас достроено около 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

Всего в СП - 2 включены две нитки газопровода суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект интернациональный — в Европе партнерами «Газпрома» по строительству выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

Кроме США еще ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша, выступают против проекта.

Украина при этом опасается потерять доходы от транзита российского газа, а США не скрывают, что заинтересованы в продвижении на еврорынки своего сжиженного природного газа.

Германия и Австрия склонны считать «Северный поток - 2» коммерческим проектом, без политической подоплеки.

Решение германского регулятора не освобождать «СП - 2» от требований Газовой директивы внушает беспокойство. Об этом заявил в пятницу в ответ на запрос корреспондента ТАСС глава комитета Бундестага ФРГ по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Меня, как и прежде, тревожит, что нормативные предпосылки для такого крупного проекта как «Северный поток - 2» в очередной раз существенно изменяются незадолго до ввода в эксплуатацию», - сказал он.

По его мнению, такие изменения «обесценивают вложенные инвестиции».

Если у компании Nord Stream 2 AG не получится оспорить решение немецкого регулятора, то «Газпром» не сможет загружать трубопровод целиком — на 55 млрд кубов газа в год. «А половины мощности, то есть, 27,5 млрд кубов будет маловато для обеспечения газом всех заинтересованных потребителей в ЕС, хотя с каждым годом потребление газа в Европе снижается», — поясняет Юшков.

Причем «Газпром» хотел бы уйти от поставок газа через Украину. Действующий контракт между РФ и Украиной на 2020 год предлагает прокачку в ЕС 65 млрд кубов газа, а в 2021-2024 годы договор с Украиной предполагает поставки по 40 млрд кубов. «То есть, мощности СП - 2 вполне хватило бы для покрытия всех потребностей европейских потребителей, украинский маршрут был бы ее нужен, учитывая, что никто не запрещал прокачку в Европу газа через две нитки по ранее построенному «Северному потоку», — заключает эксперт, добавляя, что если Газовая директива ЕС будет исполняться, то поиск компромисса с Украиной неизбежен.