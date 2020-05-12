Снова в школу: автокомпаниям помогут госзакупками

Правительство поддержит автопром через закупку техники для силовиков и школ

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Правительство поддержит российских автопроизводителей за счет выделения дополнительных средств на выпуск школьных автобусов, узнала «Газета.Ru». Кроме того, силовые структуры закупят спецтехнику ранее, чем планировали, чтобы поддержать автопроизводителей заказами. Машины будут покупать только у тех компаний, которые в России работают в рамках специнвестконтрактов (СПИК) и имеют высокую степень локализации.

Российские автокомпании, столкнувшиеся с колоссальным спадом производства, получат помощь в виде дополнительных закупок их продукции государственными ведомствами. До конца мая Минпромторг подготовит распоряжение правительства о выделении дополнительных средств на закупку школьных автобусов, сообщил источник «Газеты.Ru», знакомый с подготовкой распоряжения, а также подтвердили в автокомпаниях. В Минпромторге в ответ на запрос прокомментировали, что проработка вопроса закупок школьных автобусов предусмотрена поручением президента России, но финальных решений об осуществлении закупки в 2020 году в настоящее время еще не принято. Вопрос объема и источников финансирования находится в проработке у заинтересованных министерств – Минпромторг России, Минфин России, Минпросвещения России, уточнили в пресс-службе.

Как и в прошлые годы деньги на эти цели будут перечислены из Резервного фонда исполнительных органов государственной власти. Машины будут приобретаться исключительно у заводов, работающих в режиме СПИК, и только с высокой долей российских комплектующих, уточнил знакомый с подготовкой распоряжения собеседник «Газеты.Ru».

Объем запланированных на эти цели средств пока неизвестен, в 2019 году на закупку 2,2 тыс. автобусов для школьников правительство выделило 5 млрд руб.

В этом году сумма может быть увеличена в связи с огромным спадом в автопроме.

По данным «Автостат Инфо», в апреле этого года рынок легких коммерческих машин (LCV — фургоны, легкие грузовики и микроавтобусы массой до 3,5 т) обвалился на 42,6% до 5 154 штук. Продажи больших автобусов упали на 64% до 512 штук.

В компании Sollers сообщили «Газете.Ru», что планируют участвовать в госзаказах школьных автобусов со своей моделью, построенной на базе внедорожника УАЗ «Патриот».

В «Группе ГАЗ» пояснили, что предложение возобновить программу закупок школьных автобусов сделал руководитель компании Вадим Сорокин на совещании по автопрому (24 апреля) у президента Владимира Путина. Горьковский автозавод готов предоставить такую технику к началу учебного года, причем машины предполагается оборудовать средствами антибактериальной защиты от коронавируса.

«Сегодня в стране эксплуатируется около 38 тыс. школьных автобусов, и более трети — это автобусы старше 10 лет.

Если обновление не будет продолжено, в ближайшие 4 года свыше нормативного срока эксплуатации окажется еще более 6 тыс. автобусов. Техника, исчерпавшая свой ресурс, независимо от марки и страны производителя, не соответствует современным нормам безопасности и нуждается в замене», — заметил официальный представитель «ГАЗа».

Российский производитель грузовиков и автобусов «КамАЗ» в поставках школьной техники участвовать не будет, из-за отсутствия в модельной линейке легких коммерческих машин. Но, как пояснили в компании, благодаря тому что закупки полиции и Росгвардии увеличены, компания рассчитывает поучаствовать в поставках техники для силовиков.

В начале мая президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову ускорить ведомственные госзакупки.

«Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку, и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в правительство как можно быстрее», — настоял Путин.

Сдвиг госзакупок автотехники по временной шкале вниз — это предложение главы «КамАЗа» Сергея Когогина, напоминают в компании, ссылаясь на его обращение в правительство от лица «Объединения автопроизводителей России» (ОАР).

«Это способ хорошо себя зарекомендовал в 2008 году, когда сократился рынок и тогда таким образом государство обновило автопарк ведомств и помогло автопроизводителям. Прошло 12 лет, соответственно, пришло время что-то обновить. У нас нет школьных автобусов, но, что касается Росгвардии, они уже ранее закупали у нас технику, и мы готовы сейчас предоставить, разумеется на конкурсной основе, наши автомобили.

У нас есть автомобили двойного назначения, которые они могут использовать для перевозки личного состава»,

— рассказал глава пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Представитель «АвтоВАЗа» также подтвердил участие завода в поставках автомобилей для силовиков, но не уточнил объемы и модели. В компании Sollers сообщили, что уже работают над заказами для Росгвардии, в июне-июле ведомство под руководством Виктора Золотова получит спецверсии внедорожника «Патриот».

«Группа ГАЗ» проработала вопрос контрактов с МВД, Росгвардией, МЧС и другими ведомствами, но эффект для себя видит небольшой — всего 1,1 тыс. легких коммерческих автомобилей и автобусов из 33 тысяч машин, которые, по оценке Минпромторга, будут приобретены силовиками и прочими ведомствами. По мнению главы «ГАЗа» Вадима Сорокина, такие закупки поддержат в большей степени «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и «Урал».

Линия поставок автомобилей для нужд государства четко прослеживается — это касается компаний, в которых в той или иной степени присутствует государственное участие. В тоже время в этой сфере совсем нет иностранцев, отметил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Специнвестконтракты есть у российских заводов «ПСМА Рус» (производит Peugeot, Citroen и Mitsubishi), Renault, Hyundai и других, но они минимально задействованы в получении подобной помощи. Это несправедливо по отношению к инвесторам, которые вложили в российский бизнес миллионы долларов», — считает он.