Снова в школу: автокомпаниям помогут госзакупками

Российские автокомпании, столкнувшиеся с колоссальным спадом производства, получат помощь в виде дополнительных закупок их продукции государственными ведомствами. До конца мая Минпромторг подготовит распоряжение правительства о выделении дополнительных средств на закупку школьных автобусов, сообщил источник «Газеты.Ru», знакомый с подготовкой распоряжения, а также подтвердили в автокомпаниях. В Минпромторге в ответ на запрос прокомментировали, что проработка вопроса закупок школьных автобусов предусмотрена поручением президента России, но финальных решений об осуществлении закупки в 2020 году в настоящее время еще не принято. Вопрос объема и источников финансирования находится в проработке у заинтересованных министерств – Минпромторг России, Минфин России, Минпросвещения России, уточнили в пресс-службе.

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Как и в прошлые годы деньги на эти цели будут перечислены из Резервного фонда исполнительных органов государственной власти. Машины будут приобретаться исключительно у заводов, работающих в режиме СПИК, и только с высокой долей российских комплектующих, уточнил знакомый с подготовкой распоряжения собеседник «Газеты.Ru».

Объем запланированных на эти цели средств пока неизвестен, в 2019 году на закупку 2,2 тыс. автобусов для школьников правительство выделило 5 млрд руб.

В этом году сумма может быть увеличена в связи с огромным спадом в автопроме.

По данным «Автостат Инфо», в апреле этого года рынок легких коммерческих машин (LCV — фургоны, легкие грузовики и микроавтобусы массой до 3,5 т) обвалился на 42,6% до 5 154 штук. Продажи больших автобусов упали на 64% до 512 штук.

В компании Sollers сообщили «Газете.Ru», что планируют участвовать в госзаказах школьных автобусов со своей моделью, построенной на базе внедорожника УАЗ «Патриот».

В «Группе ГАЗ» пояснили, что предложение возобновить программу закупок школьных автобусов сделал руководитель компании Вадим Сорокин на совещании по автопрому (24 апреля) у президента Владимира Путина. Горьковский автозавод готов предоставить такую технику к началу учебного года, причем машины предполагается оборудовать средствами антибактериальной защиты от коронавируса.

«Сегодня в стране эксплуатируется около 38 тыс. школьных автобусов, и более трети — это автобусы старше 10 лет.

Если обновление не будет продолжено, в ближайшие 4 года свыше нормативного срока эксплуатации окажется еще более 6 тыс. автобусов. Техника, исчерпавшая свой ресурс, независимо от марки и страны производителя, не соответствует современным нормам безопасности и нуждается в замене», — заметил официальный представитель «ГАЗа».

Российский производитель грузовиков и автобусов «КамАЗ» в поставках школьной техники участвовать не будет, из-за отсутствия в модельной линейке легких коммерческих машин. Но, как пояснили в компании, благодаря тому что закупки полиции и Росгвардии увеличены, компания рассчитывает поучаствовать в поставках техники для силовиков.

В начале мая президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову ускорить ведомственные госзакупки.

«Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку, и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в правительство как можно быстрее», — настоял Путин.

Сдвиг госзакупок автотехники по временной шкале вниз — это предложение главы «КамАЗа» Сергея Когогина, напоминают в компании, ссылаясь на его обращение в правительство от лица «Объединения автопроизводителей России» (ОАР).

«Это способ хорошо себя зарекомендовал в 2008 году, когда сократился рынок и тогда таким образом государство обновило автопарк ведомств и помогло автопроизводителям. Прошло 12 лет, соответственно, пришло время что-то обновить. У нас нет школьных автобусов, но, что касается Росгвардии, они уже ранее закупали у нас технику, и мы готовы сейчас предоставить, разумеется на конкурсной основе, наши автомобили.

У нас есть автомобили двойного назначения, которые они могут использовать для перевозки личного состава»,

— рассказал глава пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Представитель «АвтоВАЗа» также подтвердил участие завода в поставках автомобилей для силовиков, но не уточнил объемы и модели. В компании Sollers сообщили, что уже работают над заказами для Росгвардии, в июне-июле ведомство под руководством Виктора Золотова получит спецверсии внедорожника «Патриот».

«Группа ГАЗ» проработала вопрос контрактов с МВД, Росгвардией, МЧС и другими ведомствами, но эффект для себя видит небольшой — всего 1,1 тыс. легких коммерческих автомобилей и автобусов из 33 тысяч машин, которые, по оценке Минпромторга, будут приобретены силовиками и прочими ведомствами. По мнению главы «ГАЗа» Вадима Сорокина, такие закупки поддержат в большей степени «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и «Урал».

Линия поставок автомобилей для нужд государства четко прослеживается — это касается компаний, в которых в той или иной степени присутствует государственное участие. В тоже время в этой сфере совсем нет иностранцев, отметил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Специнвестконтракты есть у российских заводов «ПСМА Рус» (производит Peugeot, Citroen и Mitsubishi), Renault, Hyundai и других, но они минимально задействованы в получении подобной помощи. Это несправедливо по отношению к инвесторам, которые вложили в российский бизнес миллионы долларов», — считает он.