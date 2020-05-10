На зарплату: власти выделили миллиарды для малого бизнеса

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. для распределения субсидий среди пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса.

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Заявление о получении выплаты работодатель должен подавать через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или почтой. Претендовать на поддержку могут те предприятия, в которых сейчас работает не менее 90% сотрудников от их количества в марте нынешнего года. Прогнозируется, что субсидии получат более 970 тыс. организаций.

«Помочь таким предприятиям поручил президент России Владимир Путин. Средства финансовой помощи — 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат», — говорится в сообщении кабмина.

Двумя днями ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума. Меры будут распространяться и на семьи с детьми-инвалидами, пишет РИА «Новости».

«Минтруду России совместно с Минфином России... представить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции семьям с детьми в случае, если один или оба родителя потеряли работу либо среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума», — говорится в документе.

Центр развития НИУ ВШЭ уже подготовил два сценария с оценкой реально располагаемых доходов населения по итогам 2020 года: базовый и пессимистический. Оба сценария увязаны с инфляцией, производительностью труда, объемом ВВП и другими макроэкономическими параметрами.

В базовом сценарии российский ВВП, в целом, следует за мировым, но показывает, как это было и раньше, несколько худшую динамику, то есть минус 4%.

Реальные располагаемые доходы населения (то есть, за минусом налогов и обязательных платежей в виде оплаты услуг ЖКХ) в этом случае снизятся на 8,2%.

Пессимистический сценарий исходит из того, что быстро справиться с эпидемией в мире (и в России) не получится. Если спад экономики будет более глубоким на глобальном уровне, а в России — ниже 7%, и траектория восстановления ВВП окажется «более пологой», то реальные располагаемые доходы населения обвалятся до 12,1%.

Этот прогноз на год составлен на основе данных за первый квартал и по данным за апрель, уточняет одна из авторов мониторинга эксперт Центра развития Светлана Мисихина.

По ее словам, сейчас только приблизительно можно понять, насколько обвалится экономика, насколько вырастет безработица и инфляция, окажутся ли эффективными меры господдержки и, соответственно, какими будут доходы россиян во втором, самом форс-мажорном, квартале.

После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Можно прогнозировать рост заработных плат в тех сферах, где будет выше спрос на товары и услуги», — пояснила эксперт.

Рост зарплат также ожидается в IT-сфере, так как многие компании сочтут, что выгоднее перевести сотрудников на удаленную работу.

В тех отраслях, которые больше всего пострадали от режима самоизоляции (туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, перевозки) и после, скорее всего, не будет роста заработной платы, считает Иванова-Швец.

«В целом рынок труда ждет много изменений, и в выигрыше останутся те компании и те работники, которые готовы быстро меняться, принимать нестандартные решения и не бояться нового», — резюмировала специалист.

Что касается мировой практики поддержки экономики на фоне пандемии, то чуть ранее Совет министров финансов зоны евро (Еврогруппа) обсудил финансирование программы по оказанию экстренной помощи европейским странам, сообщает ТАСС.

Осуждение проходило в формате видеоконференции. В распространенном заявлении говорится о том, что программа кризисной поддержки была согласована. Ее бюджет составит почти $260,5 млрд. Сроком начала действия программы было обозначено 1 июня.

Странам с формирующимся рынком потребуется внешнее финансирование для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

В марте МВФ оценил потребность стран с формирующимся рынком во внешнем финансировании в $2,5 трлн, однако на фоне ухудшения ситуации финансовые потребности таких стран значительно увеличатся и выйдут за пределы этой суммы, отметила эксперт.