Все по полочкам: кабмин запустил сайт о поддержке в пандемию

На сайте перечислены порядка 80 разных механизмов господдержки, они сгруппированы по типам отраслей.

Кроме того, в отдельных разделах перечисляются меры поддержки населению, бизнесу и системные меры. Подробно описаны сроки предоставления каждой из мер, инструкция по получению, ссылки на документы и электронные сервисы профильных ведомств — в случае возможности оформления онлайн-услуги.

Владельцы малого и среднего бизнеса, к примеру, могут прямиком со страницы правительственного сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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В перспективе предусмотрена возможность подбора полагающихся мер поддержки по вводу определенных параметров. Функционал сервиса вскоре получит данное обновление.

Размещена на сайте также информация о ключевых решениях, документах и событиях в борьбе с коронавирусом. Кроме того, посетители портала смогут найти телефон горячей линии и ссылку на официальный сайт по ситуации с пандемией стопкоронавирус.рф.

В формате .pdf на сайте также опубликованы план преодоления экономических последствий COVID-19 и отчет о текущей ситуации в борьбе с коронавирусом.

30 апреля, напомним, президент РФ Владимир Путин на совещании по видеосвязи поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики. При этом президент призвал при подготовке данных мер по восстановлению экономики учитывать «новую реальность».

За пару дней до этого Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению деловой активности в России, а также комплексный пакет мер для поддержки бизнеса и граждан.

«Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — сказал Путин на совещании с губернаторами по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он подчеркнул, что от кризиса пострадали многие индивидуальные предприниматели, а также семейный бизнес, «в развитие которого люди годами вкладывали свои силы». В связи с этим он предложил кабмину разработать очередной пакет мер по поддержке граждан и бизнеса, который способствует восстановлению доходов жителей России.

Заявления на предоставление грантов на зарплату уже могут подавать представители среднего и малого бизнеса в пострадавших отраслях, начиная с 1 мая. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что всего на реализацию программы предусмотрено 80 млрд рублей.

Он уточнил, что грантовая поддержка будет исходить из минимального размера зарплаты на каждое рабочее место предприятия. Гранты будут выплачиваться в период с мая по июнь 2020 года.

Решетников добавил, что право на получение грантов имеют те предприятия, у которых по меньшей мере один код деятельности находится в перечне ОКВЭД пострадавших отраслей.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют отдельного плана по поддержке среднего класса. Песков отметил, что существуют правительственные меры всему населению России.

«Кто будет под большим ударом, кто под меньшим, — давайте определимся по мере развития ситуации. Планов по поддержке именно среднего класса нет. Их и не должно быть. Есть меры поддержки всему населению. Выделять только средний класс — это неверный подход», — заявил он.

Представитель президента отметил, что сложившаяся «непростая» ситуация требует большой и слаженной работы от руководства страны, руководства регионов и «участников экономической жизни».