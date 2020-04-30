В очередь за зарплатой: как регионы спасают бизнес

Принятые правительством меры реализуются в регионах с большим трудом, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг. В четверг, 30 апреля, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте рассказал о том, как региональные власти помогают бизнесу выживать в условиях пандемии и карантинных мер.

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Первая проблема связана с получением беспроцентных кредитов на выплату зарплат. Старт этой программы был объявлен 8 апреля, но она до сих пор реализуется с большим трудом. На вопрос «Газеты.Ru», как изменилась ситуация с выдачей кредитов за последнее время, Титов ответил, что есть некоторые улучшения по сравнению с первым замером, который проводился в первой половине апреля. Тогда в 29 регионах из 158 заявок от предпринимателей кредиты были выданы всего шестерым. Еще пяти заявки одобрили, но не выдали. 132 заявки (83%) были отклонены.

Примерно в трети случаев банки отказывались выдавать кредит, ссылаясь на то, что компания не имеет зарплатного проекта в этом банке. При этом, как известно, правительство, принимая постановление о зарплатных кредитах, не ставило такого условия. Почти каждому пятому предпринимателю банки отказывали вообще без объяснения причин.

По итогам мониторинга от 27 апреля лишь 3,4% опрошенных бизнесменов сообщили о получении беспроцентных кредитов, 13% обращались за такими кредитами, но получили отказ.

15 апреля Титов говорил, что готовит по этому поводу обращение к президенту Владимиру Путину. В письме должны быть представлены итоги мониторинга и набор дополнительных мер по поддержке бизнеса и граждан. В четверг бизнес омбудсмен сообщил об отправке обращения главе государства.

Губерния еще не проснулась

Не лучше обстоят дела с дополнительными мерами поддержки бизнеса со стороны самих субъектов Федерации. Они вправе в рамках своих полномочий принимать дополнительные льготы для пострадавшего бизнеса. Полномочия у губернаторов есть, а помощи бизнесу почти что нет. Губернаторы ряда регионов еще только собираются вводить поддержку или приняли необходимые решения об этом буквально на днях. Астраханская область приняла решение оказывать помощь 28 апреля, Кировская область — 29 апреля, Вологодская область – 30 апреля, Орловская область – 30 апреля.

Некоторые регионы планируют утвердить необходимые постановления в начале мая — это Республика Бурятия, Республика Мордовия.

Налоговые послабления (снижение УСН — упрощенной системы налогообложения, налога на имущество, транспортного налога, платы за патент и другие) были приняты в 50 из 85 регионов.

Например, в Марий Эл принят перечень первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития региона. В этом перечне действительно было предусмотрено для пострадавших отраслей снижение ставок УСН. Они сейчас взимаются в пределах 6 - 15%. Но при этом срок принятия такой меры указан до 30 июля 2020 года.

«Длительное принятие мер поддержки может быть губительным для предпринимателей с учетом того, что идет карантин и экономическая деятельность не ведется. До июля предприниматели просто могут не «дожить», — возмущался омбудсмен Титов.

Льготы по уплате арендных платежей по договорам аренды с органами государственной власти действуют в 40 регионах. Правда, это именно освобождение от уплаты аренды, а не отсрочка.

Некоторые регионы пошли своим путем — решили не снижать налоговые ставки, чтобы не подорвать региональный бюджет. Зато ввели прямые выплаты бизнесу. Калининградская область поддержала бизнес выделением денежных средств на выплату заработных плат и погашение арендных платежей. Каждый ИП может получить от 15 тыс. до 100 тыс. руб. Более того, с 29 апреля разрешена деятельность всей непродовольственной розницы с отдельным входом (в том числе крупные магазины, например, «Леруа Мерлен»), а с 12 мая откроются салоны красоты и парикмахерские.

Нижегородская область кроме выплат работодателям в целях компенсации затрат на оплату труда в размере 13 942,53 руб. готова предоставить финансовую помощь на оплату коммунальных услуг предприятию в размере 100%.

Богатые регионы не пожалели денег на прямые субсидии бизнесу. Например, Ямало-Ненецкий автономный округ выдает единовременную финансовую помощь в размере 30 тыс. рублей для пострадавших МСП. Разовая выплата предусмотрена и для самозанятых в размере 30 тыс. рублей. Кроме того финансовая помощь предусмотрена (до 200 000 рублей) в виде компенсаций расходов на текущую деятельность МСП за 2019 год — для пострадавших отраслей.

Тем не менее по итогам опроса выяснилось, что 56% предприятий в России временно остановили свою деятельность из-за пандемии.

Среди наиболее распространенных трудностей, с которыми столкнулись компании, были указаны невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с фонда оплаты труда (на это указали 56,8% опрошенных), недостаточность средств на оплату налога на имущество или платежи по договорам аренды (44,2%), а также невозможность оплачивать коммунальные услуги (42,5%).

«На текущий момент в качестве мер господдержки было потрачено лишь 356,6 млрд рублей, остальная сумма планируется к реализации в ближайшие три-шесть месяцев. Это непозволительно мало и непозволительно медленно», — резюмирует директор Института экономики роста имени Петра Столыпина Анастасия Алехнович.

Осторожность при проведении мер господдержки Алехнович связывает с тем, что правительство при расходовании резервов не знает, сколько будут стоить баррель, каким будет валютный курс и, соответственно, какие будут доходы бюджета, хватит ли на госпомощь «подушки безопасности», которая уменьшается на глазах.

Правительство, конечно, не признает, что запаздывает с принятием мер, которые могли бы стабилизировать проявление кризисных явлений в экономике. Но запаздывание прослеживается по тем постановлениям, которые принимаются кабмином, считает она.

Деньги пока есть, ждите

В четверг 30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении списка из 1,1 тыс. системообразующих предприятий.

Руководство этих компаний получит право пополнять оборотные средства за счет льготных кредитов (по ставке не выше 5% годовых).

«Помощь этим предприятиям позволит поддержать рынок труда и быстро вернуться к нормальному ритму экономической жизни», — сказал Мишустин, презентуя это меру господдержки.

На это будет выделено 400 млрд рублей. Госпомощь могла бы быть меньше, если предприятиям дали возможность пополнить оборотные средства до обвала спроса, то есть еще до начала карантина, а не только сейчас, когда уже видны контуры его завершения.

Аналогичная история и с компаниями, которые сегодня находятся в зоне особого риска. По заявлению премьера, они смогут претендовать на дополнительные виды поддержки — «субсидии для возмещения затрат на производство, выполнение работ и предоставление услуг, отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов».

Мишустин еще только обещает подписать постановление правительства и определить «четкие и прозрачные правила отбора таких предприятий, на основании которых будут приниматься окончательные решения по их поддержке».

Обманутые дольщики тоже в деле

Одно из запоздалых постановлений досталось кабмину Мишустина «в наследство» от предыдущего правительства Дмитрия Медведева.

«Еще 30 млрд рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков», — пообещал Мишустин. С помощью этих средств планируется наконец-то достроить проблемные объекты. Квартиры получат порядка 10 тыс. граждан.

Чтобы не увеличивать число новых обманутых дольщиков, кабмин выделит для «ДОМ.РФ» на поддержку строительной отрасли еще 12 млрд рублей. Эти средства пойдут на компенсацию банкам, которые будут обязаны снизить ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки ЦБ (c 27 апреля — 5,5%). «Нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок», — пояснил Мишустин.

В четверг вечером, уже после обнародования мер господдержки премьер сообщил президенту, что у него положительный результат теста на коронавирус. Исполнять обязанности Мишустина теперь будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.