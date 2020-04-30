Переводы без комиссии и жалобы в налоговую: что изменится c 1 мая

В последний месяц весны в России вступают в силу не так много новых правовых норм, но большинство из них заметно скажутся на жизни россиян.

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Комиссии за переводы

С 1 мая заработает ограничение комиссий, взимаемых банками за денежные переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Впредь финансовые организации, осуществляющие переводы по этой системе, не имеют права взимать какие-либо комиссии с переводов, не превышающих 100 тысяч рублей в месяц.

Если общий объем переводов превысит эту сумму, размер банковской комиссии может составлять не более 0,5% от суммы перевода, и при этом не превышать 1,5 тысячи рублей.

Госуслуги

Начиная с 11 мая на портале госуслуг заработает сквозной поиск в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и фактах деятельности юридических лиц, в том числе, индивидуальных предпринимателей. Эта норма была принята для того, чтобы повысить прозрачность сделок и снизить риск мошенничества с имуществом.

Жалобы на налоговую

Еще одно нововведение для предпринимателей – с 1 мая заработает пилотный проект о жалобах на акты Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2.

В рамках проекта предприниматели получат возможность отправлять жалобы на акты инспекции через телекоммуникационные сети, но пока что такая функция будет доступна только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Волгоградской областях, а так же Республике Алтай.

Все формы, форматы и порядок подачи таких жалоб зафиксированы в приказе ФНС от 20 декабря 2019 года.

Безопасность перевозок

С 31 мая все автобусы для перевозки детей должны быть оборудованы системами навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Такое же требование устанавливается в отношении транспорта категории M2, M3 и N, которые используются для перевозки опасных грузов.

Кроме того, любые автобусы массой от пяти тонн в классе Евро-4 и выше, рассчитанные на перевозку от восьми человек, должны быть оборудованы тахографами, если перевозят людей по городу и за его пределы. Это касается физлиц – на весь остальной транспорт такого вида аналогичное требование вступило в силу в ноябре прошлого года и феврале 2020-го.

Продление самоизоляции

Режим самоизоляции продлен по указу Владимира Путина до 11 мая включительно. Еще президент поручил правительству и Роспотребнадзору представить к 5 мая предложений по постепенному снятию соответствующих ограничений, начиная с 12 мая.

В Москве после праздников постепенно начнут работать предприятия промышленности и строительные компании. После этого ограничения начнут снимать с фирм, занятых в сферах оказания бытовых услуг и непродовольственной торговли.