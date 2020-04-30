Вернулись в 2008-й: российская промышленность впала в депрессию

Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали «Ведомости».

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По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года. Только за апрель этот индекс упал на 45 пунктов (к нулю приравнивается отсутствие резкого роста или падения). В прошлый кризис этот показатель достиг пика в 60 пунктов за три месяца, начиная с сентября. По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что

в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.

Падение спроса не могло сказаться и на объеме выпуска продукции. Представители опрошенных предприятий увидели снижение этого показателя на 50 пунктов – в 2008-м он оказался ниже еще на 10 пунктов, но, как и в случае со спросом, это произошло за три месяца, а не за один.

Финансовое положение большинства предприятий их владельцы пока оценивают как «хорошее» и «удовлетворительное», но поводов для оптимизма тут нет: все ждут, что дальше будет только хуже. «Ни такого перепада, ни такого результата опросы до сих пор не регистрировали», – цитируют Сергея Цухло «Ведомости».

Ожидая ухудшения финансовых показателей, бизнесмены решили отложить запланированные инвестиции – этот показатель в апреле упал на 40 пунктов и превзошел худшую точку кризиса 2015-2016 годов, когда аналогичные настроения стали реакцией на санкции.

Негативную тенденцию заметили и на рынке труда: такого роста числа компаний, заявивших о намерении сократить количество персонала, эксперты Института Гайдара не видели даже в 2008-м. Недостаток кадров наблюдается только у 6% предприятий, и это – минимальное значение с дефолта 1998 года.

Похожие настроения преобладают не только в России. В докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном 29 апреля, указано, что из-за пандемии коронавируса работу потеряют более 305 млн человек, а примерно 1,6 млрд в итоге останутся без средств к существованию – это почти половина мировой рабочей силы.

Но ждать массовых увольнений все же не стоит, поскольку этот показатель говорит лишь о панических ожиданиях руководителей предприятий, рассказал «Ведомостям» замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. Эксперт привел в пример тот же 2008 год, когда даже в условиях кризиса катастрофического роста числа увольнений сотрудников и роста безработицы не было.

Капелюшников уточнил, что

паника на рынке труда в России не перерастет в тяжелую реальность из-за специфического отношения наших работодателей к этому вопросу. Зачастую они предпочитают не увольнять сотрудников, а сокращать им зарплату или продолжительность рабочего дня.

Вероятнее всего, в нынешних условиях, бизнес, как обычно, пойдет по второму пути.

Пора возвращаться

Российские власти понимают, что долго держать предприятия «на паузе» не получится. Поэтому 28 апреля Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации для региональных властей по последовательному снятию ограничений, начиная с 12 мая.

Уже ясно, в какой последовательности из карантина будут выходить столичные предприятия. На днях заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в первую очередь к работе вернутся строительная отрасль и предприятия промышленности. Вслед за ними постепенно будут сниматься ограничения с компаний, оказывающих бытовые услуги и занятых в сфере непродовольственной торговли.