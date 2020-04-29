«Подыгрывает США»: Киев грозит остановить «Северный поток — 2»

«Это высказывание ничего не стоит, потому что большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы «Северный поток ­— 2» был запущен в полном объеме. Не заинтересованы Соединённые Штаты по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая США», — указал российский парламентарий.

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Он добавил, что этот газопровод отвечает стратегическим, геополитическим и экономическим интересам как Европы, так и России, передает RT.

Как ранее заявил Макогон, после запуска второй нитки «Турецкого потока» и окончания строительства газопровода Болгария — Сербия — Венгрия Киев ожидает, что транзит газа через его территорию сократится на 15 млрд куб. м., а завершение строительства «Северного потока — 2» приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м., передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«После окончания этих проектов у «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине.

Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», так как этот проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности», — пообещал топ-менеджер.

Накануне стало известно, что Варшава попытается арестовать активы «Северного потока — 2», если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского «Газпрома» средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.

«Юридические инструменты для взыскания с «Газпрома» у нас есть. <...> Прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода», — сказал замминистра.

О том, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий, заявлял две недели назад Клаус Эрнст, глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге.

Эрнст сказал, что СП-2 важен среди прочего потому, что он позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции, наложенные на компании, вовлеченные в реализацию этого проекта, являются неприемлемыми и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

Еще в январе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет.

В МИД РФ заявили, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на санкции.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — мера бесполезная и запоздалая. «Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты. При этом власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Запустить проект планируется до конца текущего года — он находится на финальной стадии. Сейчас достроено около 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км. Всего в СП-2 включены две нитки газопровода суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект интернациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.