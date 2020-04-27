Боливар двоих не вынесет: помощь автопрому поделили на своих

Президент Владимир Путин одобрил пакет помощи автомобильной промышленности, который коснется 12 автопроизводителей России с объемом выручки от 20 млрд руб. и численностью персонала от одной тысячи человек. Под эти параметры за небольшим исключением подпадают все компании, подписавшие специнвестконтракты (СПИК).

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Ввиду заморозки работы дилеров из-за самоизоляции Минтрансом будет ускорена закупка общественного транспорта в крупные агломерации в рамках подпрограммы «Обновление подвижного состава общественного транспорта». В этом году на эти цели заложено 4 млрд руб., но со следующего года Минтранс рассчитывает увеличить финансирование на 10 млрд руб.

Для пополнения оборотных средств автокомпаний предусмотрен льготный кредит.

Скидка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центробанка (5,5%), вдобавок половину кредита Минфин обеспечит своими гарантиями.

В начале марта Минпромторг уже выделил на закупку 1,2 тыс. реанимобилей с аппаратами ИВЛ 5,2 млрд руб. До конца года, по словам главы министерства Дениса Мантурова, будет добавлено еще 5 млрд. руб. Помимо этого, Минпром увеличивает финансирование лизинга коммерческой техники: на программы «Льготный автолизинг», «Российский тягач», «Свое дело», которые также предполагают скидку покупателю по авансовым платежам, будет направлено дополнительные 6 млрд руб.

По заявлению главы ВЭБа Игоря Шувалова, всего на эти цели можно потратить 70 млрд руб. Для этого планируется привлечь «ВЭБ-лизинг» — дочернее общество ВЭБа и Государственной транспортной лизинговой компании, которая находится под контролем Минтранса.

Впервые появляется совершенно новая программа — «Доступная аренда», которая позволит предприятиям малого и среднего бизнеса субсидировать аренду коммерческой техники. Коснется поддержка и каршеринговых компаний, на обнуление автопарка с помощью льготного лизинга они получат 2,5 миллиарда рублей.

Массовый спрос на продукцию автопрома планируется подкрепить дополнительным финансированием программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» (дают скидку по авансовому платежу в 10%).

Сейчас на эти цели выделено 10,5 млрд руб., дополнительно будет добавлено еще 7 млрд руб.

«В данном случае мы поддержим спрос на продукцию именно российских автозаводов и в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают или наращивают уровень локализации, создают качественные, современные рабочие места в России», — заметил по этому поводу на совещании по автопрому Владимир Путин.

Производители в свою очередь отмечали, что госпомощь может быть более разнообразной. Так, глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис предложил ввести льготные автокредиты для докторов и медицинских работников, чтобы поддержать их в период пандемии, а также вернуть льготный «трейд-ин» (покупка новой машины с одновременной продажей старой дилеру).

Глава «КамАЗа» Сергей Когогин предложил увеличить закупку общественного транспорта и техники ЖКХ для того, чтобы проводить повсеместную дезинфекцию общественных пространств, городских улиц и тротуаров. Руководитель Sollers Вадим Швецов в свою очередь выдвинул инициативу использовать свою компанию для эксперимента по перехода на электронный документооборот при эксплуатации автомобилей.

Руководители российских автокомпаний привели веские аргументы, согласно которым без господдержки их предприятия ждут серьезные проблемы. Эксперты рынка обратили внимание, что на совещании по автопрому не присутствовали иностранные концерны, которые сделали крупные инвестиции в строительство заводов в России. В частности, такие как альянс Renault-Nissan, Volkswagen и Hyundai.

На запрос «Газеты.Ru» с просьбой оценить вводимые правительством России меры поддержки автопрома большинство иностранных автокомпаний ответило отказом либо не стало комментировать тематику совещания. В неофициальной беседе представители двух иностранных компаний сообщили, что текущая конфигурация помощи автопрому сделана так, чтобы основное финансирование получили «исключительно российские компании».

Минимальное число иностранных моделей попадает под действие программ помощи, подчеркнули они.

В другой компании «Газете.Ru» сообщили, что для перелома негативного тренда падения рынка требуются новые меры поддержки спроса в дополнение к озвученным.

«В настоящий момент неизвестны все параметры программ поддержки рынка для легкового сегмента и, если они не изменятся по сравнению с тем, что уже реализовывалось на протяжении нескольких лет, мы не ожидаем существенного изменения ситуации на рынке», — отметил собеседник издания.

Из пакета поддержки полностью выпадают китайский завод Haval в Туле, а также предприятие Volvo Trucks в Калужской области, указывает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, на это влияет формальная верхняя планка по персоналу в одну тысячу рабочих.

По просьбе «Газеты.Ru» Бургазлиев оценил объем помощи сегменту новых легковых автомобилей: суммарно она составляет около 30 млрд руб., но этого недостаточно, чтобы спасти рынок, считает он.

«Я просчитывал, что при условии выделения помощи автомобильному рынку в размере не менее 65 млрд руб. и начале работы автодилеров хотя бы в конце мая по итогу года мы получим падение рынка на 10-15%, что не так критично.

Если остановиться на 30 млрд руб. госпомощи, как сейчас, то по итогу года рынок сократится примерно на 50% до 820-830 тыс. проданных машин», — объяснил Бургазлиев.

Урезанная господдержка рынка обернется волной банкротств в дилерском бизнесе. По угрозой заморозки окажутся заводы с небольшим уровнем производства. Распределение госпомощи должно быть более равномерным и привязано к объему инвестиций, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Нельзя, к примеру, ставить на один уровень производство Mazda Sollers во Владивостоке и Volkswagen в Калужской области. Первые выполняют немногим больше крупноузловой сборки, вторые наладили полноценную промышленный цикл со штамповкой, окраской и сваркой деталей, построили моторный завод, который работает на внутренний рынок», — заметил Ифанов.

Компании с загрузкой конвейеров ниже 25% от мощности будут вынуждены заморозить производство либо работать в убыток, считает Бургазлиев. От правительства иностранцы ожидают возобновления работы дилеров. Без этого шага любые меры поддержки рынка «не будут иметь необходимый эффект», рассказали «Газете.Ru» представители автобизнеса.