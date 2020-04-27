Каникулы и безработица: у 40% россиян сократился доход

Сбербанк и компании его экосистемы провели опрос, чем в первую очередь займутся россияне с окончанием режима самоизоляции. Самым популярным ответом стал вариант «выйду на работу» — так ответили 16% респондентов. Немногим меньше, 10%, выбрали вариант «буду искать новую работу» — это второй по популярности ответ, опередивший варианты с такими активностями, как поход в парикмахерскую/салон красоты, прогулка, поход в гости, к врачу, а также поездка в отпуск.

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Численность безработных в стране в марте этого года, по предварительным данным Росстата, составила около 3,485 млн человек — это 4,7% экономически активного населения. Среди сельских жителей этот уровень выше — 6,5%. Как отмечается в материалах статистического ведомства, по сравнению с мартом прошлого года этот показатель практически не изменился.

При этом реально располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат. В отчете также отмечается, что уменьшился и объем сбережений — на 6,5%.

Впрочем, среднедушевые доходы россиян в январе-марте 2020 года выросли за год на 3,3% и составили 31 246 рублей. Реальные доходы, то есть доходы минус инфляция, также показали рост на 0,9% к первому кварталу 2019 года.

За прошлый год реальные располагаемые доходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014—2017 годах.

Режим нерабочих дней, введенный до конца апреля, начинает сказываться на рынке труда, заявил «Газете.Ru» категорийный менеджер сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков. По его словам, пока что компании используют мягкие варианты сокращения расходов на персонал — к примеру, урезание бонусных частей зарплаты. Также популярные варианты — отказ от ежегодной индексации и корпоративов, снижение объема рабочей занятости и, как следствие, оплаты, отмечает эксперт.

«Недавно мы проводили опрос россиян с целью выяснить, как именно повлияли нерабочие дни на трудовые взаимоотношения. Оказалось, что 40% россиян не смогли сохранить зарплату в полном размере: респонденты попали либо под сокращение зарплаты, либо вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск, либо вообще лишились работы»,

— говорит Дмитрий Пучков, добавляя, что о массовых увольнениях речи пока не идет.

По его словам, хоть бизнес и постепенно подстраивается под новую реальность и в онлайн уходит максимальное количество организаций из сфер, на товары или услуги которых есть спрос в условиях изоляции, снижение активности в определенных профессиональных сферах все-таки наблюдается.

«Тяжелее всего пришлось организациям из сферы услуг, туризма и гостиничного бизнеса, ресторанов, общепита и кейтеринга; работающим в сфере продаж и маркетинга, — снижение количества вакансий в этих категориях варьируется в диапазоне от 3% до 18% по сравнению с прошлым годом», — отмечает эксперт.

По данным исследования «Работы.ру», 75% пользователей сервиса пытались найти подработку на время карантина. У бóльшей части респондентов, 42%, не получилось.

18% отказались от дополнительной деятельности, так как их все устраивает на основном месте работы, а 7% опрошенных не хватает на подработку времени, рассказала «Газете.Ru» директор «Работы.ру» по маркетингу Ксения Курникова.

Эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов обращает внимание на тот факт, что распространение COVID-2019 затронуло всю мировую экономику и пострадали не только компании среднего и малого бизнеса, но и некоторые огромные корпорации. Специалист приводит в пример заявление гендиректора Airbus об опасениях банкротства компании.

«Если карантин продержится еще месяц, большое количество компаний не смогут восстановить свою работу, когда его снимут. Из-за этого много людей по всему миру останутся без работы и выйдут на рынок труда. Самых квалифицированных быстро наймут корпорации и государственные предприятия, другая часть создаст свои компании, а кому-то придется осваивать новые профессии», — описывает Кулешов негативный сценарий развития событий.

При позитивном сценарии, если карантин по всему миру начнут снимать в ближайшие дни, компаниям будет проще восстановить спрос на свои товары и услуги, и массового сокращения сотрудников удастся избежать. Сергей Кулешов также добавляет, что, согласно исследованию «Битрикс24», среди компаний-клиентов 77% респондентов пока что не собираются сокращать сотрудников.