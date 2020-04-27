«Ресурсов достаточно»: Минфин поддержит население и экономику

Минфин готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае если ситуация с распространением коронавируса и связанных с ним ограничений затянется на продолжительное время. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», — цитирует интервью Силуанова РИА «Новости».

Министр сообщил, что на прямую бюджетную помощь и гарантийную поддержку экономики и населения будет направлено примерно 2,8% ВВП. Для этого, по словам Силуанова, Минфин, в частности, возьмет около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также привлечет около 1 трлн рублей дополнительных заимствований.

Глава Минфина также отметил, что в 2020 году бюджет будет дефицитный.

На конец 2020 года объем ФНБ составит около 7 трлн рублей, объявил ранее Антон Силуанов в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Министр также пояснил, что эта сумма рассчитана с учетом запланированных трат. По его словам, при текущих ценах на нефть этих средств хватит до 2024 года.

Впрочем, по оценкам экспертов Deutsche Bank, в текущей ситуации ресурсов ФНБ России может хватить на два года, сообщалось в экономическом обзоре банка. По подсчетам специалистов, в марте этого года ликвидная часть ФНБ составила примерно $150 млрд, а после покупки доли Сбербанка у ЦБ она сократилась до $120 млрд. Так, при стоимости нефти Brent $15 за баррель этих резервов хватит лишь на 2 года. При цене $30 за баррель ликвидной части хватило бы на 6 лет.

Экономисты банка также отметили: чтобы пережить временное глобальное падение мировых цен на нефть, накопленных ресурсов России вполне достаточно. Однако ситуацию осложняет пандемия коронавируса, поэтому резерв бюджета правительства будет значительно сокращен.

В марте глава Минфина Антон Силуанов говорил о том, что ситуация с распространением коронавируса влияет на российскую экономику сильнее, чем колебание цен на нефтяном рынке. По его словам, пандемия в большей степени отражается на экономике, поскольку затрагивает сразу ряд отраслей.

«Это гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития. Правительство сейчас готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора»,

— сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации.

По этой причине в прошлом месяце была создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны, а Минэкономразвития России приступило к разработке плана мероприятий по нейтрализации влияния вспышки инфекции.

Премьер-министр России оценил сложившуюся ситуацию как «очень серьезный удар» по бюджету Российской Федерации.

«Мы уже серьезно недополучим доходы <...> в этом году из-за коронавируса», – заявил глава правительства России на совещании с фракцией ЛДПР в Государственной думе, отметив, что речь идет как о нефтегазовых, так и о доходах иного происхождения.

Премьер также обратил внимание на тот факт, что хоть власти и приняли меры по поддержке бизнеса, с учетом стремительно меняющейся ситуации их может оказаться недостаточно.

«Нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать», – заявил Мишустин.

Кроме того, он добавил, что правительство уже ведет сбор предложений о новых мерах – в том числе и от политических партий страны. «Нужно все объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов — региональных, местных и федерального, — и помочь бизнесу», – резюмировал глава кабмина.