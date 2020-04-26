Курс на Находку: что происходит с «Академиком Черским»

«Академик Черский» сменил курс и направляется в порт Находка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные порталов мореходного мониторинга Vesselfinder и Marine Traffic.

Судно-трубоукладчик, способное закончить укладку трансбалтийского трубопровода «Северный Поток — 2», находится в открытом море уже 76 дней, постоянно меняя пункты назначения. Предыдущим пунктом был указан шотландский Абердин.

В феврале 2020 года судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и направилось в Сингапур. Оттуда трубоукладчик двинулся в сторону Шри-Ланки, там «Академика Черского» должен был встретить отряд кораблей Балтийского флота России — лидером его является сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», в состав отряда входят также буксир и танкер. Впоследствии судно сменило курс, направившись в Мозамбикский пролив, отделяющий Мадагаскар от Африки. В конце февраля судно находилось в Малаккском проливе — неподалеку от Северной Суматры.

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Столь мощный эскорт мог пригодиться «Черскому» для защиты от сомалийских пиратов, которые могли помешать судну войти в Красное море и направиться к Средиземному морю. Однако после очередной смены курса можно было предположить, что судно идет к мысу Доброй Надежды и будет огибать Африканский континент с юга. В конечную точку маршрута «Академик Черский» должен был прибыть к середине апреля.

«Академик Черский» был построен в КНР и куплен Россией в 2015 году, его планировалось использовать на проекте трубопровода «Сахалин-3». В декабре из-за санкций США против подрядчиков «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ на проекте. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» может быть достроен «Черским» и его командой. Еще в январе

глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет.

В МИД РФ заявили, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на санкции. «Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода <...> будет успешно завершено», — говорили в ведомстве. В январе гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Россия достроит «СП-2» самостоятельно. По словам эксперта, не исключено, что компания Allseas, остановившая работу из-за американский санкций, вернется к строительству.

«Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», — отметил гендиректор Института национальной энергетики. Российский корабль базировался в тот момент в Находке, и путь до Балтики у него должен был занять примерно полтора-два месяца.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — мера бесполезная и запоздалая. «Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты. При этом власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Запустить проект планируется до конца текущего года — он находится на финальной стадии. Сейчас достроено около 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км. Всего в СП-2 включены две нитки газопровода суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект интернациональный —

в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что власти США признали невозможность помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере. Но рычаги влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов отсутствуют, заявили источники в американской администрации.