С учетом коронавируса: Совфед пересмотрит контрсанкции

Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром российского законодательства с учетом влияния пандемии. Как сообщает газета «Коммерсантъ», среди всего прочего сенаторы проведут анализ применения закона о контрсанкциях от 2018 года.

«Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки», — заявил председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, комитет займется выявлением лучших мировых практик в сфере изменения законодательства в условиях пандемии. Рабочая группа, добавил он, нужна для координации деятельности профильных комитетов верхней палаты российского парламента.

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О создании группы спикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила 17 апреля. Она отметила, что членам СФ нужно «донастроить» трудовое законодательство – учитывая цифровые технологии, дистанцированную работу, возможность совмещать «офис» с «удаленкой», а также проработать новые экологическое стандарты и формы удаленного образования. Руководителем рабочей группы назначен первый зампред Совфеда Николай Федоров.

Указ президента Владимира Путина «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 6 августа 2014 года. Введены контрсанкции были в ответ на антироссийские экономические ограничения, принятые странами Евросоюза и США после воссоединения Крыма с Россией. Под запрет попали поставки мяса, рыбы и морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и других продуктов.

В июне прошлого года продовольственное эмбарго против западных стран продлили до 31 декабря 2020 года.

«В силу настоящего указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», — указывалось в оригинальном документе.

Позже список стран был расширен, и под эмбарго оказались товары из Албании, Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Украины. Всего санкции затронули импорт продовольствия на $9,1 млрд, подсчитывало ТАСС на основе данных от ФТС за 2013 год.

Доля импорта в российских торговых сетях за это время упала, а производство отечественной продукции увеличивалось.

В конце ноября 2019 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия первой не пойдет на уступки западным странами и не станет в одностороннем порядке отменять меры, которые были введены в ответ на санкции, принятые против России в 2014 году.

«Поживем — увидим: если удастся продвинуться вперед прежде всего самой Украине в урегулировании внутреннего конфликта, может быть, наши отношения с Европейским Союзом, который поставил это в зависимость, станут лучше. Ну а если не удастся продвинуться вперед, значит эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго. Но и в этих условиях можно жить и развиваться», — заявил Медведев, отметив, что «сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами» ЕС для России «гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом».

Чиновники не раз говорили, что позитивными последствиями от введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. В частности, увеличилось производство мяса, молочных продуктов, овощей, а также снизилась зависимость от агропродовольственного импорта. В результате эмбарго значительно выросли розничные цены на ряд продуктов. А также упало качество некоторых из них, поскольку получило широкое распространение использование заменителей, в первую очередь пальмового масла и сухого молока.