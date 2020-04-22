Кризис и безработица: чего боятся россияне

Две трети компаний собираются сокращать расходы и увольнять сотрудников в связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

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Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19. Большая часть опрошенных (70%) боится вероятности экономического кризиса в стране, чуть меньше (60,6%) — сокращения зарплат, и примерно столько же (58,5%) — роста безработицы.

По мнению 59,4% россиян, режим самоизоляции является важной и необходимой мерой, в то время как оставшиеся 40,6% уверены, что этот режим вредит бизнесу.

Большая часть россиян (76,5%) не готова к сокращению зарплат, однако часть опрошенных допускает такой сценарий при условии другого графика (такой вариант выбрали 16,1% респондентов) или удаленной работы (7,4%). При этом две трети опрошенных заявили, что согласятся взять на себя дополнительные обязанности или работать дольше, чтобы сохранить уровень своей зарплаты.

Несмотря на закрытие множества предприятий из-за введенных в стране ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, большинство россиян продолжили работать из дома, и лишь 13% респондентов ответили, что временно перестали работать. При этом 9,5% продолжают трудиться в офисах.

21,5% опрошенных отмечают, что продолжительность рабочего дня после с переходом на дистанционную работу увеличилась; 12% пожаловались на рост количества рабочих звонков и сообщений в чатах, 11,6% — на повысившееся количество задач. Лишь 22% утверждают, что у них ничего не изменилось.

В исследовании «Мегаплана» приняли участие 4362 человека, из которых 76,9% — жители городов-миллионников, 51,4% — линейные сотрудники по найму, и почти четверть — руководители,

15 апреля президент России Владимир Путин объявил о втором пакете антикризисных мер по поддержке экономики, бизнеса, занятости и доходов россиян в условиях борьбы с коронавирусом.

Самой ожидаемой мерой стала прямая безвозмездная финансовая помощь на зарплаты сотрудникам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — предложил Путин.

Для каждой компании объем господдержки будет рассчитываться с учётом численности работников предприятия по состоянию на 1 апреля и составит 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц. При этом обязательное условие и требование к компании, которая рассчитывает на получение госпомощи, — максимальное сохранение занятости, «на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля».

Следующая мера господдержки дополняет предложенную ранее властями программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Такие займы будут давать на полгода. Владимир Путин признал, что данная мера работает неэффективно: «получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам».

«В этой связи считаю, что не менее 75% объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», — предложил президент, отметив, что гарантии ВЭБ позволят снизить риски невозврата для коммерческих банков и, как следствие, повысить доступность таких кредитов.

Кроме того, Владимир Путин рекомендовал правительству дать возможность пользоваться такими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших от пандемии секторах экономики.

Третий пункт господдержки касается системообразующих предприятий. Президент поручил дополнить их список, сформировав более внятные и четкие критерии. Для них специально разработают новый кредитный продукт. Список пострадавших отраслей расширится, в этот раз на непродовольственные сектора.

Стоимость принятых правительством мер по поддержке экономики уже составила 2,1 трлн руб., сообщается на сайте кабмина.