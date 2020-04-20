До миллиона рублей в месяц: как вырос спрос на IT-специалистов

Спрос на e-commerce и IT-специалистов на рынке труда превысил предложение, рассказали «Газете.Ru» в комитете по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП). По данным рекрутингового агентства Selecty, сейчас в сегменте IT на одного кандидата приходится десять запросов.

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Согласно исследованию ТПП (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), для которого опросили 500 предпринимателей из всех регионов России, ограничения на работу стационарных торговых точек повлекли за собой перераспределение бюджетов в сторону интернет-коммерции и скачок спроса на специалистов в этой сфере.

«На руководящие посты, такие как head of e-commerce, вырос спрос на 30%, при этом финансовые условия сопоставимо возросли. Если в докризисные времена средняя оплата труда топ-менеджера по электронной торговле составляла около 300 тыс. рублей, то сейчас эта сумма возросла почти на треть», — говорится в исследовании. При этом больше всего в таких работниках нуждаются крупные и успешные компании, которые ранее не уделяли внимания онлайн-торговле, и сейчас им необходимо максимально быстро реабилитироваться на сетевом рынке, сообщили в ТПП.

По данным hh.ru, в марте количество вакансий онлайн-ритейл менеджеров увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2019 года.

Столь же востребованы на трудовом рынке сейчас специалисты в сфере маркетинга: если раньше в digital-маркетологах и digital-аналитиках в основном нуждались те компании, кто уделял значительное внимание онлайн-продвижению, то сейчас они нужны буквально каждому предприятию. Спрос на опытных специалистов в этом сегменте вырос на 35%, отмечают в ТПП.

«Традиционно в интернет-коммерции не хватало специалистов Digital, Big data/ Data scientists. Сейчас свободных специалистов на рынке очень мало, а хороших и вовсе нет», — также сообщается в исследовании.

«Спрос уже превысил предложение», — заметил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров.

Кроме того, по данным ТПП, в среднем бюджет на e-commerce увеличен на 20%. Самое большое увеличение затрат на интернет-маркетинг зафиксировано у компаний, специализирующихся также на продаже музыкальных инструментов, товаров для дома, ремонта и хобби.

«Сегодня e-commerce — это единственный канал продаж для многих. Спрос на IT-специалистов был всегда, но сейчас запросов стало ещё больше: у нас, как минимум на 20% от текущих клиентов, а статистика говорит о том, что продажи главных игроков в продуктовом ритейле выросли в 4 раза», — говорит управляющий партнер рекрутингового IT-агентства Selecty Арсений Федоткин.

По мнению эксперта, в непродуктовой рознице клиенты поделились на две категории: те, кто сократил блок IT и e-commerce, замерев в ожидании благоприятной реакции покупателей на кризис, и те, кто, напротив, стали активно наращивать объёмы по e-commerce и усиливать свои IT-команды.

По данным рекрутингового агентства, теперь в сегменте IT на одного кандидата в среднем приходится десять запросов. Если брать такие редкие позиции, как Data science и Data analyst, среди них спрос на одного кандидата может доходить до 20-30 запросов.

Что касается динамики заработных плат востребованных нынче специалистов, на протяжении трёх лет подряд их зарплаты растут на 10-20% каждый год, сообщили в Selecty.

«Мы подбирали head of Data Science для одного из крупнейших non-food ритейлеров — там был совокупный доход около миллиона рублей в месяц», — приводит пример вакансии с высоким доходом собеседник «Газеты.Ru».

В «Авито Работе» отметили, что за последний месяц (16 марта — 17 апреля) средняя зарплата для групп профессий IT-сегмента по всем федеральным округам увеличилась на 3-4%.

Что будет дальше

Эксперты считают, что набирающая новые обороты сфера IT и e-commerce, будет продолжать развиваться и легче всего переживет новый кризис, однако много специалистов останется «за бортом».

«Когда мы вернемся к обычной жизни, интерес к решению бытовых вопросов в режиме онлайн останется, так как уже сейчас происходит процесс формирования привычки. Поэтому все онлайн-бизнесы в данный момент активно растут», — поясняет категорийный менеджер сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Алексей Федоров из ТПП РФ предполагает, что активное развитие IT-сферы может повлечь за собой массовые увольнения:

«На рынке труда будет еще много изменений, например работодатели смогут реально оценить, кто из сотрудников работал неэффективно и чьи функции может заменить ПО и IT-системы. Многих сотрудников сейчас отправили на «удаленку» или в отпуск — соответственно, работодатель увидит, без кого вполне можно обойтись. Полагаем, будет новая волна увольнений»,

— считает Алексей Федоров.

Арсений Федоткин из Selecty предполагает, что рынок труда будет развиваться по сценарию кризиса 2014 года, и новый кризис IT переживет лучше всех, не теряя эффективности на «удаленке» в период карантина.

При этом Федоткин прогнозирует, что часть компаний все равно не переживет данный кризис, и на рынке появится определенный объем кадров IT- специалистов, однако «это не тот объем, который изменит соотношение спроса к предложению 10 к 1. Это будет 8 к 1, все еще рынок кандидатов», отмечает эксперт.

Кроме того, он отмечает, что возникнет еще одна сложность — 15% проектов продолжат работу удалённо, и это означает, что компании, которые будут искать людей в офис, не смогут их найти, поскольку кандидаты будут избалованы большим количеством предложений на «удаленке», резюмирует Федоткин.