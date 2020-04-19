«Путин — джентльмен»: как Трамп оценил отношения с Россией

Глава США Дональд Трамп дал оценку отношениям с Россией на фоне пандемии коронавируса. По его мнению, у двух государств сложились «очень хорошие отношения». Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

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У американского президента спросили, пытаются ли «противники США», как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с пандемией заболевания в ущерб Соединенным Штатам, путем создания военной напряженности и препятствуя осуществлению политики Вашингтона.

«Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — ответил Трамп.

Он рассказал также, как прорабатывал сделку с главой России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Президент Путин вел себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это [заключить сделку]», — отметил Дональд Трамп.

Он также напомнил о том, какие санкции Вашингтон вводил в отношении Москвы за последнее время.

«Никто не вел себя жестче по отношению к Путину, чем я. Посмотрите на санкции, посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу, никто даже не знал о нем, я вскрыл это, и теперь все говорят о нем», — отметил Трамп, имея в виду строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

При этом глава Белого дома утверждает, что у него «очень хорошие отношения с Путиным». «Я смог заключить сделку с Россией и Саудовской Аравией, а также с ОПЕК+», — добавил Трамп, отметив, что это соглашение должно спасти американскую нефтяную промышленность и сохранить рабочие места в стране.

Неделю назад страны ОПЕК+ смогли прийти к заключению сделки, связанной с сокращением добычи нефти в мае-июне. Это произошло на экстренном заседании 12 апреля. Участники соглашения договорились, что квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн б/с, а 9,7 млн б/с.

При этом Россия и Саудовская Аравия, согласно условиям сделки, сократят добычу на равные доли — 2,5 млн б/ с от базового уровня в 11 млн б/с.

Что касается «Северного потока — 2», то США начали ставить палки в колеса еще в декабре прошлого года. Тогда Дональд Трамп подписал военный бюджет страны, в котором отдельным пунктом значились санкции в отношении иностранных компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, пролегающего через Балтийское море, и «Турецкого потока». Помешать реализации последнего у американцев не получилось, он был запущен, как и предполагалось.

Но строительство «Северного потока — 2» было ненадолго прекращено, а сдача проекта затянулась на несколько месяцев. Дело в том, что американские власти потребовали, чтобы компании, которые проводили прокладку газопроводов, прекратили свое участие в проекте. В противном случае, США угрожали с 20 января 2020 года заморозить все их активы в Соединенных Штатах. Кроме того, американским компаниям было бы запрещено сотрудничать с российскими партнерами.

Таким образом американские власти хотели уменьшить роль геополитики на энергетических рынках за счет альтернативных вариантов поставок газа. Иными словами, США старательно пытались продвинуть свой СПГ на европейский рынок, прикрываясь «диверсификацией поставок энергоносителей» и заботой о Европе. Американцы утверждали, что хотят защитить ее от политического воздействия России, которое, по их мнению, может усилиться с запуском «Северного потока — 2».

При этом глава России Владимир Путин неоднократно официально заявлял, что российские власти не намерены использовать газопровод в политических целях, так как это сугубо экономический проект.

В какой-то момент у США получилось приостановить работу над реализацией газопровода, так как после объявления о санкциях из проекта вышла швейцарская компания Allseas. Ее руководство объявило о полном выводе своих судов из зоны строительства «Северного потока — 2». Однако российская сторона утверждает, что в скором времени газопровод будет сдан в эксплуатацию.

Неделей ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что в этот проект осталось инвестировать 5% и что он будет реализован.

«Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. И учитывая, что было вложено огромное, колоссальное количество средств и осталось совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта и инвестиций, я думаю, что этот проект будет, однозначно, реализован», — заверил Новак.