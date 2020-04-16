На малом ходу: Европа запускает российский автопром

Европейские автокомпании возобновляют работу вслед за постепенным снятием карантинных мер в странах ЕС. Некоторые заводы Volkswagen и Mercedes-Benz начнут производство со следующей недели после того, как страна ослабит ограничения, направленные на сдерживание вспышки коронавируса. В среду канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о достигнутом «хрупком промежуточном успехе» в борьбе с пандемией, в связи с этим уже с понедельника в ФРГ начнут работать магазины, а с 4 мая — школы.

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В отличие от от Испании и Италии Германия и не останавливала принудительно работу своей автомобильной промышленности, но руководство концернов пошло на такой шаг из соображений безопасности персонала.

Компания Toyota после месячного перерыва планирует с 22 апреля возобновить производство на заводе во Франции.

Японский автопроизводитель также собирается перезапустить завод в Польше с 23 апреля. Объемы производства на обоих заводах будут снижены.

Предприятия Jaguar Land Rover — в Великобритании, Volvo — в Швеции, Renault — в Турции (завод в Португалии уже работает) и Skoda — в Чехии должны запустить конвейеры с 4 мая. Со вторника марка Audi начала ограниченное производство на моторном заводе в венгерском Дьёре, хотя основная сборка автомобилей в Цвиккау (ФРГ) до сих пор не открыта, сообщает Reuters. Завод Ferrari в Маранелло после старта производства на следующей неделе будет предлагать рабочим возможность сдать анализы крови для проверки на вирус.

Куда более серьезной проблемой для Европы, и как следствие для России, стала остановка небольших компаний-поставщиков 1-4 уровней. В начале месяца главы корпораций Daimler, Volkswagen и BMW вынуждены были запросить экстренной аудиенции с Меркель в связи с тяжелым финансовым положением небольших предприятий, от которых зависят цепочки поставок.

Темпы распада связей с поставщиками в нынешний кризис оказались даже более стремительными, чем после предыдущего краха на рынке автокомпонентов — катастрофы на АЭС «Фукусима», спровоцировавшей волну остановок заводов в Японии. Один из крупнейших в мире производителей автомобильных запчастей, немецкий концерн Continental, выпускающий от тормозов и покрышек до мультимедиа и лобовых стекол с дополненной реальностью, предупредил, что десятки его субпоставщиков сейчас находятся на грани краха.

Собственно поэтому, еще не преодолев окончательно пандемию, большинство стран ЕС запускают автомобильные конвейеры.

Для российских заводов запуск европейских предприятий едва ли не более важная новость, чем налаживание производства на автомобильных заводах Китая, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, российский завод Volkswagen в Калуге был вынужден остановить производство еще до объявления всероссийского карантина как раз из-за того, что встало производство в Европе.

«Для наших предприятий это очень хорошая новость. Потому как показала практика, без европейского автопрома у нас не все могут работать. Завод Volkswagen был вынужден остановиться — не было деталей для Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Это совпало с карантином, но завод все равно хотели остановить», — рассказал Моржаретто.

Как сообщили «Газете.Ru» в Volkswagen Group Rus, завод концерна в Калуге постепенно возобновит производство на неделе с 27 апреля 2020 года.

«После возобновления производства на всех производственных участках будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов.

Тем не менее, для поддержания достаточного уровня объемов производства, работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами, должна быть разрешена», — рассказала официальный представитель Volkswagen в России Наталья Костюкович.

В Renault Россия сообщили, что компания имеет пул глобальных поставщиков, осуществляющих поставки ограниченного количества компонентов с заводов в Европе. Новость о возобновлении их работы «является позитивной для автомобильного рынка в целом и для Renault, в частности». Тем не мене московский завод Renault и площадка в Тольятти пока что не выходят из карантина. В компаниях Nissan и Toyota «Газете.Ru» также сообщили, что их российские заводы пока сохраняют статус выходных дней, введенный указом президента Владимира Путина. Режим простоя остается и на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Ранее свои конвейеры запустили «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», УАЗ, «Автотор», совместные предприятия Sollers с марками Mazda и Ford.

Поставки запчастей из Европы важны для всех компаний работающих в России, но для европейских автопроизводителей они наиболее критичны,

отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Чтобы было понятно: без коробок передач немецкой компании ZF встанет совместное предприятие Daimler и «КамАЗа», под вопросом будет выпуск челнинской новой линейки моделей. Без электрокомпонентов Continental и Bosch невозможно создать от бюджетного автомобиля «АвтоВАЗа» до лимузина «Аурус». В равной степени это относится и к компонентам Schaeffler и Valeo», — привел пример Ифанов.

Не менее важным следствием запуска немецких заводов станет снижение давления на вторичный рынок отмечает Ифанов. Если бы заморозка продлилась на европейских заводах еще месяц, то на российском рынке возник бы острый дефицит запчастей, заключил эксперт.