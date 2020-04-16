Деньги на стройку: Путин одобрил ипотеку под 6,5%

Президент России Владимир Путин, находящийся в подмосковном поселке Ново-Огарёво, провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития строительной отрасли.

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В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, генеральный директор ПАО «Мостотрест» Владимир Власов, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и другие.

Глава государства подчеркнул, что из-за карантина на фоне пандемии коронавируса COVID-19 строительная отрасль России испытывает огромные потери и пообещал поддержку застройщикам, поскольку на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора.

«Строительный комплекс столкнулся сегодня с объективными трудностями. Главная из них — это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом.

Затруднён и доступ застройщиков к кредитным ресурсам. Также понимаю обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах. Ведь им важно видеть перспективу, чтобы планировать свою работу, вдолгую планировать. Поэтому сразу скажу: мы обязательно поддержим строительный комплекс», — сказал Путин.

Со своей стороны, Гордеев указал, что в конце прошлого года доля ипотечных покупателей в стране была 65% от общего числа людей, приобретающих жилую недвижимость, однако сейчас она очень сильно повышается и уже превысила 75% в структуре общих продаж.

При этом, как указал глава ГК ПИК, средняя ставка ипотеки в России сейчас составляет порядка 9% что, по его словам, в нынешних условиях является непосильным уровнем для большинства россиян, и попросил главу государства рассмотреть возможность реализации программы правительственного субсидирования ипотеки до конца года.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге», — отреагировал Путин.

Льготная ипотека будет доступна до 1 ноября 2020 года, на реализацию этой программы будет выделено около 6 млрд руб. Коснулся Путин и проблемы обманутых дольщиков.

«Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома», — указал президент.

Также в четверг, 16 апреля, на заседании правительства премьер Михаил Мишустин напомнил, какие новые меры поддержки экономики России были предложены Путиным. В их числе спецвыплаты малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии, что бизнесмены сохранят рабочие места на уровне не менее 90% от их количества на начало апреля.

Мишустин подчеркнул, что размер выплаты из госбюджета будет рассчитываться с учетом общей численности работников предприятия по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника», — добавил глава правительства

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объем бюджетных мер, направленных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ее последствиями в стране составляет порядка 2,8% ВВП.

Он уточнил, что для решения данных задач задействован дополнительный финансовый ресурс, включающий в себя прямые расходы бюджета, уменьшение налоговой нагрузки, предоставление налоговых отсрочек и гарантийную поддержку «общим объемом около 2,8% ВВП».

Силуанов также отметил, что в нынешнем году на поддержку российской экономики направят средства Фонда национального благосостояния.

«При текущих ценах на нефть — $20 за баррель — направим в экономику около 2 трлн рублей», — сказал глава ведомства.