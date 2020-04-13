Вирусный бюджет: хватит ли у правительства денег на нацпроекты

На этой неделе может быть обнародован второй пакет антикризисных мер, купирующих последствия пандемии COVID-19. Первый пакет был введен еще в марте и он обойдется бюджету в 1,4 трлн рублей. Еще 500 млрд обещал добавить ЦБ в виде госгарантий.

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1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал принятие второго антикризисного пакета. Эти мероприятия по спасению экономики обойдутся еще дороже, уверены эксперты.

Оборотная сторона срочных антикризисных вливаний в экономику — невозможность профинансировать объявленные ранее президентом цели национального развития.

Под ударом могут оказаться не только крупные инфраструктурные проекты, но и цели по снижению бедности и увеличению продолжительности жизни россиян.

В пресс-службе правительства не смогли оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru» о возможных изменениях в финансировании нацпроектов.

Бюджет на жестком карантине

Начиная с марта 2020 года, стоит ожидать сокращения ежемесячных страховых взносов во внебюджетные фонды, отмечают эксперты Высшей школы экономики в исследовании «Влияние пандемии COVID - 19 на институты социального страхования». Расходы бюджетов всех уровней на социальные нужды и здравоохранение по итогам прошлого года составили 8,5 трлн. рублей. Эксперты смоделировали размер потерь на соцрасходы в этом году.

Если рабочие места потеряют 10% работников, то внебюджетные фонды не досчитаются 130 млрд рублей, если 20%, то фонды оскудеют на 195 млрд руб.

«Объявленное предложение о снижении ставки страховых взносов для МСП потребует дополнительной компенсации выпадающих доходов — предварительно в размере до 15 млрд. рублей ежемесячно», — говорится в исследовании ВШЭ.

Если работодатели не смогут перечислять взносы во внебюджетные фонды, тогда недостающие средства придется компенсировать из федерального бюджета. Прямое финансирование расходов на здравоохранение из федерального бюджета составит до 2 трлн. рублей в год. А финансирование расходов на фиксированную пенсионную выплату — до 2,5 трлн.рублей в год, отмечают эксперты ВШЭ.

Если такими темпами будет снижаться поступление средств на обязательные расходы — зарплаты, пособия льготникам и пенсии — под вопросом будет вся социальная политика. «Под ударом окажутся такие цели, как борьба с с бедностью и рост продолжительности жизни. В те сроки, которые отводились на выполнение поставленных целей, они точно не будут выполнены. Честно говоря, были сомнения в их реализуемости и до пандемии», — заметил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

По его словам, в условиях полномасштабного кризиса, а он уже наступил, властям придется финансировать сиюминутные, чрезвычайные задачи. Например, сокращение по зарплате. Это автоматически означает, что цели нацпроектов, считающиеся приоритетными, отодвигаются на второй план.

Россияне уйдут в глухую защиту своих кошельков

Потребительское поведение граждан тоже изменится. Россияне будут экономить сейчас, чтобы оставить запас на будущее, которое пугает своей неопределенностью.

«Следующий этап — сокращение производства товаров первой необходимости из-за падения спроса. Падение спроса уже началось, это уже видно по опросам населения, и скоро это найдет отражение и в официальной статистике. Так было и в прошлый кризис», — говорит Столяров.

В условиях кризиса вырастет смертность, а продолжительность жизни неизбежно сократится, считает эксперт.

«Похожая ситуация была в 1990 — 1994 годах, когда в России вдруг резко выросла смертность и заболеваемость. Одна из причин этого определяется таким термином – из-за проблем социального самочувствия», — говорит эксперт ВШЭ.

Становится все более очевидно, что давление на экономику, а главное на потребительский спрос со стороны государства в связи с пандемией, будет масштабным, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Сокращение совокупного потребления в этом году может составить 5 - 10%. «На наш взгляд, реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 5,6 - 6,8% и более. Уровень безработицы может возрасти до 6 - 10%», — говорит Покатович.

Снижение ВВП РФ в этом году может составить порядка 4 - 7%. Это базовый прогноз от «БКС Премьер».

При развитии событий по менее благоприятным сценариям снижение ВВП в этом году может достигать уровней в 8 -10% и даже превышать их.

«Внимание государства будет сосредоточено на поддержке совокупного спроса, а также сохранения «каркаса» макроэкономической стабильности. В этих условиях масштабные госинвестиции в рамках президентских целей и нацпроектов, которые планировались ранее, могут быть отложены, как минимум, на перспективу 2021 - 2022 года», — заключает Покатович.

Нацпроекты могут быть не просто перенесены, растянуты по срокам исполнения, их, возможно, придется пересматривать, считает директор группы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов.

«Опыт исполнения предыдущих президентских указов показывает, что цели начинают видоизменяться или смягчаться. В этих условиях, цели некоторых нацпроектов точно могут быть смягчены. Если пандемия затянется, то некоторые нацпроекты придется если не свернуть, то отложить их выполнение на неопределенно длительный срок», — говорит Вартапетов.

«Стройки века» заморозят

Первыми могут попасть под пересмотр масштабные инфраструктурные проекты, строительство железных дорог, федеральных автотрасс и развязок. «Хотя бы потому, что «стройки века» легче не начинать, а, например, смещение сроков повышения обещанных социальных расходов на борьбу с бедностью будет слишком болезненным и для власти, и для граждан»,— говорит Вартапетов.

При этом он считает, что российское правительство и ЦБ даже при желании решить проблемы с бедностью и продолжительностью жизни будут ограничены в своих возможностях. Западные страны «заливают кризис деньгами», но российские власти закачать сейчас больше денег в экономику не смогут. В США или ЕС фискальный стимул поддерживается центральными банками, которые по сути монетизируют долг, отмечает Вартапетов. И там это можно делать относительно безболезненно, так как евро и доллар — глобальные резервные валюты, и инвесторы понимают, что власти не заиграются, печатая деньги.

«В России же такой механизм финансирования бюджета крайне рискован. Если ЦБ включит печатный станок, инвесторы ускорят вывод активов за рубеж, россияне побегут в твердую валюту и курс рубля обвалится еще больше», — отмечает Вартапетов.

Во - вторых, финансировать допрасходы за счет ФНБ не позволяет бюджетное правило. В - третьих, многие страны, если они не имеют резервов, могут занять деньги на рынке. РФ пока планирует сделать именно это. Но проблема заключается в объемах дополнительных заимствований. «Емкость внутреннего долгового рынка ограничена. А иностранные инвесторы сейчас, в условиях неопределенности на глобальных рынках, крайне осторожно относятся к госдолгу развивающихся стран», — добавляет Вартапетов.

Так что, ждать больших вливаний в экономику для подавления кризисных явлений и тем более для реализации нацпроектов не приходится. Тем не менее, призывы дотировать граждан и бизнес звучат все настойчивее и они не лишены оснований. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в понедельник предложил добавить в экономику ресурсов «в размере от 1 до 3 трлн рублей, скорее всего, 2 - 3 трлн рублей».

«Я бы пошел на то, чтобы дотировать компании на зарплату, выбрать принципы, как это сделать, подсмотреть, возможно, и на западе в разных странах со своими особенностями, как это делают», — сказал Кудрин, добавив, что такое решение обсуждается в правительстве.

Продолжительность жизни россиян президент Владимир Путин назвал главным индикатором успешности национальных проектов. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» в феврале. Президент поставил задачу обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году довести этот показатель до 80 лет. На реализацию всех 12 нацпроектов до 2024 года предусмотрено финансирование в размере 25 трлн рублей.