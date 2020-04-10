Уговорили США: ОПЕК+ утвердила двухлетний план

Нефтедобывающие страны утвердили новое соглашение по сокращению добычи спустя месяц после провала предыдущих переговоров. Страны ОПЕК+ планируют убрать с рынка 10 млн баррелей в сутки, но с учетом других стран-производителей сокращение может достигнуть 15 млн баррелей, рассказал по итогам встречи G20 глава Минэнерго Александр Новак в эфире «России 24»

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«Сегодня в рамках G20 было 20 стран, которые также принимали участие, и многие говорили о тех мероприятиях, которые необходимо принимать для восстановления ситуации на рынке, — пояснил Новак. — Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты Америки говорили, Норвегия, Аргентина и другие.

Мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взял на себя ОПЕК+, будет еще 5 млн баррелей странами производителями-нефти сокращено, не входящими в ОПЕК+».

По его словам, в сокращении добычи сегодня должны участвовать не только страны ОПЕК+, но и все страны, которые являются производителями топлива.

«Мы посчитали, что общее количество стран, которые могут участвовать в этом (сокращении добычи — прим. ред.), — их суммарная добыча составляет порядка 70 млн баррелей в сутки из 100 миллионов баррелей, которые добываются в мире. Это 70%, это очень существенный и очень большой вклад, который должны внести все добывающие страны», — подытожил министр.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение, которое будет действовать два года. Параметры сделки они обсудили 9 апреля.

«Все сошлись во мнении, что надо принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки суммарно, на 2 месяца — май и июнь месяц этого года», — сказал Новак. Затем, в течение следующего полугодия, планируется частично восстановить добычу, и сокращение составит 8 млн баррелей в сутки. Параметры, которые заложены на 2021 год, — это 6 млн баррелей в сутки на все 23 участвующие страны, добавил он. Эта квота будет действовать до 1 мая 2022 года.

Новак отметил, что необходимо будет мониторить развитие ситуации.

15 млн баррелей могут подвинуть рынок близко к балансу, хотя некоторый избыток предложения все равно, скорее всего, сохранится, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Важно, что в соглашении участвовали 23 страны, а в США сокращение добычи должно произойти по естественным причинам, так как часть сланцевиков уже фактически банкроты», — сообщил «Газете.Ru» эксперт.

Учитывая долгосрочные договоренности ОПЕК+ до конца апреля 2022 года, рынок получил стабилизационные сигналы на трехлетний период, однако цены теперь будут чувствительны к уровню «проседания» потребления относительно введенных ограничительных мер, поясняет доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова.

«Решения России и Саудовской Аравии еще раз подтверждают возможность оказания совместного влияния на мировые рынки после периода неопределенностей, формируя уверенность в практической стабилизации, — отмечает эксперт. — В текущей ситуации объемы производства углеводородов неизбежно последуют за объемами потребления, и ни одной компании не удастся избежать естественных сокращений нефтедобычи вслед за глобальным снижением объема заявок на прием и переработку сырья».

В этой связи страны будут прилагать усилия к стабилизации объема грузоперевозок, формируя баланс между исполнением мер изоляции граждан и ростом потребления топлива, заключила она.

После совещания состоялся телефонный разговор Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках «ОПЕК+» относительно снижения объемов добычи нефти, — следует из сообщения. — Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике». Ранее в этот же день Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с президентом США Дональдом Трампом, с ним также «условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике».

Как договаривались о сокращении нефтедобычи

В начале марта страны ОПЕК+ провели переговоры в Вене о дополнительном сокращении нефтедобычи. Такой вопрос встал из-за сокращения спроса и цен в связи с пандемией коронавируса. Тогда ОПЕК прогнозировал уменьшение спроса на нефть в 2020 году на 480 тыс. баррелей в сутки.

В связи с этим входящие в картель страны предложили дополнительно сократить во втором квартале добычу на 1,5 млн баррелей в сутки: члены ОПЕК должны были ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, страны, не входящие в картель, — на 500 тыс. баррелей в сутки. По действовавшему на первый квартал соглашению добыча стран-участниц соглашения должна была быть на 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Тем не менее, в ходе переговоров стало известно, что глава Минэнерго РФ досрочно покинул встречу до ее официального завершения, свой отъезд он назвал «плановым». Совещание, в результате которого было принято и опубликовано решение о намерении сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, происходило без участия России. На следующий день вернувшийся в Вену Новак принял участие в министерской встрече ОПЕК+, эти переговоры закончились провалом. Российская сторона настаивала на сохранении действовавших на тот момент объемов добычи, как минимум, на второй квартал. После срыва договоренностей у стран ОПЕК+ больше не было обязательств по уровню добычи, некоторые ключевые игроки заявили, что будут наращивать объемы и продавать продукцию со значительной скидкой. Такие заявления сделали Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт.

В первый же рабочий день после срыва договоренностей цены на нефть рухнули на 30%, что стало наибольшим однодневным обвалом с 1991 года.

За март стоимость нефти несколько раз устанавливала антирекорды. Так, котировки Brent и WTI падали до уровня 2002 года, российская Urals — 1999 года.

Как рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, в министерстве анализировали различные дальнейшие сценарии, в том числе тот, в котором цены на нефть опускались до $30 за баррель. Но то, что такой уровень сохранился, в Минэнерго назвали «шоковым сценарием». Наиболее значительное влияние на рынок нефти оказала пандемия коронавируса, говорил Сорокин, поскольку из-за нее очень значительно сократилось потребление во всем мире.

«Те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил», — говорил Сорокин.

Переговоры 9 апреля продлились 10 часов. Объемы снижения добычи будут рассчитываться от уровня октября 2018 года для всех стран альянса, кроме России и Саудовской Аравии. Они будут сокращать объемы исходя из 11 млн баррелей в сутки.

«Состояние спроса и предложения ужасает, — заявил в своем вступительном слове к заседанию генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. — Прогнозируемые объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше». В начале марта прогноз по росту спроса на нефть в мире был немногим ниже 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидается снижение спроса на 6,8 млн баррелей в сутки, и только во втором квартале этот прогнозный показатель приближается к 12 млн.

По словам генсека ОПЕК,

во втором квартале избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки. Объем свободных хранилищ на сегодня составляет около 1 млрд баррелей, уточнил Баркиндо, подчеркнув, что избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае.

С опубликованными после совещания параметрами сотрудничества согласились все участвовавшие в переговорах страны, кроме Мексики. Как сообщал ТАСС со ссылкой на собственные источники, министр энергетики страны Росио Нале «с гневом» покинула встречу. По предложенному плану сокращения добычи Мексика должна была снизить ее на 400 тыс. баррелей в сутки. Позже стало известно, что страна готова сократить добычу только на 100 тыс. Переговоры продолжились в пятницу в рамках G20. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции в пятницу сообщил, что в рамках новой сделки ОПЕК+ США возьмут на себя дополнительные обязательства по сокращению в размере 250 тыс. баррелей, чтобы компенсировать менее значительное, чем требуют другие страны, снижение добычи Мексикой.

Как уточнил в пятницу, 10 апреля, президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме после заседания G20, Соединенные Штаты возьмут на себя 250 тыс. баррелей в сутки за Мексику, а та компенсирует Вашингтону расходы позже.

«США помогут Мексике, они нам возместят когда-нибудь позднее, когда будут готовы сделать это», - цитирует слова президента ТАСС.

Трамп в середине марта заявил, что у США есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», и обещал вступить в игру «в нужное время». Последовавшая за расторжением сделки ОПЕК+ нефтяная война между Москвой и Эр-Риядом привела к неприемлемым для нефтяников США ценам: добыча сланцевой нефти, которую наращивают Штаты, при такой стоимости становится нерентабельной. Американские нефтяники в связи с этим даже призвали Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики.