Спасти бизнес: как регионы ослабляют карантин

После продления общероссийского карантина до конца апреля региональные власти получили от федерального центра право самостоятельно определять, какие компании можно от него освобождать. В результате по всей стране начинают работать предприятия из различных секторов экономики.

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Одни из первых заявили о необходимости возобновить работу представители крупной промышленности. Так, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о снятии карантина для местных предприятий судостроительной, химической и нефтеперерабатывающие отрасли, заработали водоканалы и фармацевтическое производство.

С начала этой недели к ним присоединились крупные автомобильные заводы: «АвтоВАЗ», УАЗ, сборочный завод Mazda во Владивостоке, «КамАЗ», частично заводы «Группы ГАЗ». Получили разрешения на сервисно-техническое обслуживание автомобильные дилеры Санкт-Петербурга, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Подмосковья, а также ряда областей: Оренбургской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской, Самарской, Саратовской и Липецкой.

В Московской области региональные власти сняли ограничения практически со всех предприятий, которые не представляют угрозу массового распространения инфекции.

«Все предприятия Московской области, чья деятельность не попадает под прямой запрет, могут продолжать работу с соблюдением санитарных требований по организации производства на предприятиях по нераспространению коронавирусной инфекции», — сделал соответствующее заявление для бизнеса зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На карантине в Подмосковье остаются парки, кафе, ночные клубы, бани, объекты розничной торговли (за исключением торговли товарами первой необходимости), салоны красоты, пункты приема цветного лома и т.д.

На Ставрополье в список компаний, допущенных к работе, вошли строительные фирмы, отдельные архитектурно-проектные организации расчетно-кассовые центры, адвокатские организации, нотариальная палата края, салоны сотовой связи, компании в сферах телекоммуникаций и почтовой связи.

Работают дорожники, автосервисы и магазины автозапчастей.

И цирюльник тоже

В Хабаровском крае власти рассматривают более широкие меры включения малого бизнеса. По словам губернатора края Сергея Фургала, в ближайшее время могут начать работать организации бытового обслуживания населения.

«Если будет ситуация контролируемая, мы разрешим работу всевозможных парикмахерских, салонов красоты и так далее. Ее можно будет разрешить при условии предварительной записи, чтобы избежать скопления граждан, применения индивидуальных защитных средств, с санитарной обработкой, все как положено. Я думаю, тут можно будет пойти на послабление», — уточнил Фургал.

В Тюменской области разрешают выйти на работу системным администраторам, бухгалтерам и работникам станций техобслуживания исключительно грузового транспорта, следующего в большом количестве транзитом через область.

Конкретного предписания, какие именно предприятия снимать с карантина, у губернаторов нет.

Каждое решение они принимают, основываясь на локальной оценки ситуации. К примеру, в Тюмени все еще не разрешена работа автомоек, а в Челябинской области автомойки наряду с химчистками, а также автосервисами и предприятиями по ремонту бытовой техники уже могут оказывать услуги населению.

Во всех регионах возобновление работы организаций сопровождается требованием соблюдения повышенных мер безопасности. Необходимы дезинфицирование рабочих мест, регулярные измерения температуры, ношение масок и перчаток. Кроме того, многие услуги должны оказываться только по предварительной записи.

Не каждая птица доживет до середины карантина

Ограничения из-за карантина для бизнеса неравномерны. К примеру, добыча нефти, руд, выплавка металлов не останавливается, в этих отраслях возможно только снижение объемов добычи, но для тяжелой промышленности такая ситуация не катастрофична.

Основной удар на себя принимают мелкие и средние предприниматели, отмечают эксперты.

«Восстанавливаться все будет очень долго и сложно. Естественно, мы будем потреблять меньше услуг. Минэкономразвития уже скорректировал свои прогнозы — никакого роста у нас не будет, а ожидается спад», – рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Смирнов.

Экономист приводит экспертную оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и аналитиков «Альфа-Банка», по которой из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%. Смертность и заболеваемость коронавирусом идет по экспоненте, но в то же время не увеличивается в геометрической прогрессии и не демонстрирует резкий скачок, отмечает Смирнов.

Дольше всего будет восстанавливаться сфера потребления, туристический и отельный бизнес.

«Очень правильно, что многое отдали на откуп губернаторам. Регионы у нас очень разные, учет географического факта должен быть обязательным, поскольку ситуация неоднородная», – считает Сергей Смирнов из ВШЭ.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сделали оценку (не учитывает правительственные меры поддержки бизнеса) влияния режима самоизоляции россиян на экономику страны. С рядом допущений прямой мгновенный эффект от «карантина» оценивается ими примерно в 20% ВВП или почти 18 трлн руб. в ценах 2018 года.

«Напрямую затронутыми (потенциально невостребованными) оказываются не менее 15 млн работников. Снижение налогов оценивается в 4 трлн руб. Очевидно, что это социально неприемлемо и означает, что необходимо — помимо уже принятых мер поддержки — найти способы максимально быстрого восстановления экономической активности», — говорится в отчете ЦМАКП.

Государство допустило ошибку, отказавшись от объявления режим чрезвычайного положения, считает экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев. Этот режим позволил бы компаниям использовать обстоятельства непреодолимой силы как основание для неисполнения некоторых обязательств, а правительству, в свою очередь, пришлось бы компенсировать реальный ущерб всем, кто пострадал.

«И это бы ничего, многие предприятия выкарабкались бы как-нибудь, если бы на них не была возложена непосильная обязанность компенсировать зарплату. Работникам кажется, что президент обязал фирмы им платить, но не у всех компаний есть пятинедельный запас фонда оплаты труда. Это провоцирует конфликт между работодателем и работником», — пояснил «Газете.Ru» Болдырев.

Экономист ожидает, что неравномерный выход из карантина конкурирующих компаний, расположенных в разных регионах, негативно скажется на конкуренции. Для многих фирм карантин закончится банкротством, убежден он.

Карантин снимать рано

Во вторник президент Владимир Путин провел встречу с экспертами по поводу возможного сокращения периода карантина. Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ответ на вопрос президента заметил, что пока преждевременно об этом говорить.

«Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — пояснил Кутырев.

В то же время в Евросоюзе, переживающем эпидемию COVID-19 с более тяжелыми последствиями, чем Россия, наметился тренд на ослабление карантинных ограничений. Так, Испания, Италия, Дания, Чехия и Германия на фоне снижения динамики вируса готовят упрощенный режим карантина для крупных компаний, магазинов, школ и других общественных заведений. Политики полагают, что это поможет странам ЕС преодолеть экономический кризис.