Ждать неделю: что вирусологи посоветовали Путину

Путин поговорил с вирусологами о сокращении нерабочих дней

Чтобы определить, возможно ли сократить число нерабочих дней, которые недавно были продлены на месяц из-за коронавируса, нужно подождать неделю. Именно тогда станет понятно, насколько принятые меры повлияли на распространение заболевания по стране. Такой ответ на свой вопрос получил президент Владимир Путин во время совещания со специалистами по борьбе с эпидемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин поинтересовался у вирусолога, возможно ли сократить количество нерабочих дни, продленных ранее до 30 апреля в связи с распространением коронавируса.

«Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — задал вопрос Путин в ходе видеоконференции с экспертами по вопросам пандемии коронавируса. В ходе совещания глава государства также подчеркнул, что в условиях, когда «все в стране стали вирусологами», важно услышать мнение «истинных специалистов».

В ответ на это директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, который принял участие в совещании с президентом, сказал, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю.

«Продолжить надо разобщение, которое ведется по стране, и этот эффект через неделю мы должны будем увидеть, в первую очередь по Москве», — отметил специалист.

Он пояснил, что именно через неделю пройдет инкубационный период после разобщения, тогда-то и станут понятны тренды и тенденции в заболеваемости.

Медик обратил внимание на одну из главных особенностей инфекции — более 80% заболевших переносят ее в легкой форме. Только 15% — пациенты в тяжелом состоянии, а 5% — в критическом.

«И самое главное в этой особенности, что бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений. Вот эта вот особенность, которая накладывает на всю ситуацию свой отпечаток», — указал Кутырев.

В совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале встречи Путин отметил, что все принимаемые меры «должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации».

«Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — подчеркнул президент России.

По мнению Путина, пройти этот непростой этап в жизни страны можно с «минимальными потерями», если «действовать грамотно, организованно и дисциплинированно». Он также уточнил, что пик эпидемии в стране не пройден.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. <...> Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, <...> извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — добавил он в ходе видеоконференции.

Ранее Владимир Путин на фоне распространения коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля с целью предупреждения повышения уровня заражения людей. Вслед за этим был продлен и обязательный для всех режим самоизоляции, который действует почти во всех регионах. Это значит, что выходить на улицу разрешается в редких случаях — в ближайший магазин, аптеку, банк и салон сотовой связи.

Всего в России зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе страны. Из них 494 инфицированных вылечились, еще 58 скончались. За все время проведено более 795 тыс. тестов на наличие коронавируса. При этом прекращено авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов, которыми вывозят россиян из-за рубежа.

Только за последние сутки медики подтвердили 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах. 11 человек умерли, 88 выздоровели. Больше всего зараженных за это время было зафиксировано в Москве — 697 человек. Кроме того, в лидеры выбились Санкт-Петербург, Московская и Брянская области. Там выявлено по 69, 67 и 32 случая заражения соответственно. В остальных регионах медики обнаружили менее чем по 30 инфицирований.

По данным столичного оперштаба, более 50% новых случаев коронавируса в Москве выявлены у людей младше 45 лет. В эту группу входят дети (4%) и заболевшие в возрасте от 18 до 45 лет. Их доля составила 47,5%. При этом известно, что 34% новых случаев заболевания зафиксированы у людей от 46 до 65 лет. Старше 66 лет — 14,5%. Из них 5% — люди преклонного возраста, старше 80 лет. Всего в столице к настоящему моменту выявлен 5181 заболевший.