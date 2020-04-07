Ждать неделю: что вирусологи посоветовали Путину

Президент России Владимир Путин поинтересовался у вирусолога, возможно ли сократить количество нерабочих дни, продленных ранее до 30 апреля в связи с распространением коронавируса.

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«Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — задал вопрос Путин в ходе видеоконференции с экспертами по вопросам пандемии коронавируса. В ходе совещания глава государства также подчеркнул, что в условиях, когда «все в стране стали вирусологами», важно услышать мнение «истинных специалистов».

В ответ на это директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, который принял участие в совещании с президентом, сказал, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю.

«Продолжить надо разобщение, которое ведется по стране, и этот эффект через неделю мы должны будем увидеть, в первую очередь по Москве», — отметил специалист.

Он пояснил, что именно через неделю пройдет инкубационный период после разобщения, тогда-то и станут понятны тренды и тенденции в заболеваемости.

Медик обратил внимание на одну из главных особенностей инфекции — более 80% заболевших переносят ее в легкой форме. Только 15% — пациенты в тяжелом состоянии, а 5% — в критическом.

«И самое главное в этой особенности, что бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений. Вот эта вот особенность, которая накладывает на всю ситуацию свой отпечаток», — указал Кутырев.

В совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале встречи Путин отметил, что все принимаемые меры «должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации».

«Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — подчеркнул президент России.

По мнению Путина, пройти этот непростой этап в жизни страны можно с «минимальными потерями», если «действовать грамотно, организованно и дисциплинированно». Он также уточнил, что пик эпидемии в стране не пройден.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. <...> Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, <...> извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — добавил он в ходе видеоконференции.

Ранее Владимир Путин на фоне распространения коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля с целью предупреждения повышения уровня заражения людей. Вслед за этим был продлен и обязательный для всех режим самоизоляции, который действует почти во всех регионах. Это значит, что выходить на улицу разрешается в редких случаях — в ближайший магазин, аптеку, банк и салон сотовой связи.

Всего в России зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе страны. Из них 494 инфицированных вылечились, еще 58 скончались. За все время проведено более 795 тыс. тестов на наличие коронавируса. При этом прекращено авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов, которыми вывозят россиян из-за рубежа.

Только за последние сутки медики подтвердили 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах. 11 человек умерли, 88 выздоровели. Больше всего зараженных за это время было зафиксировано в Москве — 697 человек. Кроме того, в лидеры выбились Санкт-Петербург, Московская и Брянская области. Там выявлено по 69, 67 и 32 случая заражения соответственно. В остальных регионах медики обнаружили менее чем по 30 инфицирований.

По данным столичного оперштаба, более 50% новых случаев коронавируса в Москве выявлены у людей младше 45 лет. В эту группу входят дети (4%) и заболевшие в возрасте от 18 до 45 лет. Их доля составила 47,5%. При этом известно, что 34% новых случаев заболевания зафиксированы у людей от 46 до 65 лет. Старше 66 лет — 14,5%. Из них 5% — люди преклонного возраста, старше 80 лет. Всего в столице к настоящему моменту выявлен 5181 заболевший.