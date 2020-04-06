Без США сделки не будет: почему не договорятся Москва и Эр-Рияд

Саудовская Аравия и Россия не могут достигнуть понимания по условиям новой сделки, сокращающей объемы добычи нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Москва и Эр-Рияд, как и другие страны-нефтепроизводители, стремятся прийти к соглашению, чтобы остановить падение цен на мировом рынке нефти. Однако договориться по параметрам сокращения нефтедобычи не могут. Обе стороны хотят, чтобы к новой сделке присоединились США, добавил собеседник издания.

Россия и саудиты попытаться уговорить Вашингтон также сократить добычу нефти в пятницу, 10 апреля, в ходе запланированной встречи министров энергетики стран «Большой двадцатки» (G20). Будут ли представители Москвы и Эр-Рияда требовать публичного обязательства от американцев по сокращению добычи, или же удовлетворятся «компромиссным жестом» – пока неясно.

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За два дня до этого президент США Дональд Трамп заявил, что считает Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) «незаконной структурой и картелем», который относится к Америке несправедливо. Он также подчеркнул, что снимать антироссийские санкции Вашингтон не планирует. Более того, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся, Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт нефти в США.

Как сообщает Bloomberg, Москва готова к сокращению нефтедобычи на 10% – на 1 млн баррелей в сутки, если к сделке присоединится США.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз заявил, что королевство готово к сотрудничеству для решения по нефти. Он отметил, что Эр-Рияд все еще приветствует участников нефтяного рынка, которые хотят найти решение для его баланса.

«Нефтяная политика королевства предусматривает работу по обеспечению баланса и стабильности рынков, чтобы служить интересам и производителей, и потребителей», — добавил принц.

4 апреля глава минэнерго США Дэн Бруйетт сообщал, что Белый дом не ведет переговоры с Саудовской Аравией или Россией по сокращению добычи нефти. Такое заявление американский министр энергетики сделал в ходе встречи с представителями нефтяной отрасли.

По словам Бруйетта, президент Трамп оптимистичен насчет сделки между Эр-Риядом и Москвой, которая может быть заключена через несколько дней. Источник агентства Reuters заявил, что глава Белого дома уже поручил Бруйетту и главе американского минфина Стивену Мнучину разработать меры, предназначенные для немедленного повышения ликвидности в энергетическом секторе.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова объединить усилия с США для урегулирования ситуации на нефтяном рынке. Глава российского государства отметил, что ранее провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который, по словам Путина, также заинтересован в долгосрочной стабильности на рынке энергоносителей и готов к совместным действиям.

Президент России предположил, что Саудовская Аравия предпринимает попытки избавиться от конкурентов, производящих сланцевую нефть. С этой целью саудиты вышли из сделки ОПЕК+, увеличили добычу нефти и предложили на нее скидку.

У России, заявил Путин, подобной цели никогда не было, так как государственный бюджет завязан на цене в $40 за баррель.

Путин подчеркнул, что достигнуть договоренностей можно, только если учитывать интересы всех участников рынка. Он поручил министру энергетики Александру Новаку придерживаться данного принципа в ходе переговоров ОПЕК+.

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей. Это значит, что с 1 апреля ограничений у стран картеля и других экспортеров нет. Эр-Рияд после расторжения сделки решил нарастить добычу и продавать нефть по заниженной цене.

СМИ заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудитами. Представители стран отрицают, что идет какая-то «война», и подчеркивают важность партнерства на рынке. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия же выступала за продолжение сделки.