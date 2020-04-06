«Тучные времена прошли»: Минфин объявил «новую реальность»

Распространение коронавируса привело к наступлению новой реальности в экономике, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Об этом он сказал в фильме «Опасный вирус» в эфире телеканала «Россия 1».

«Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», – подчеркнул глава ведомства.

По словам Силуанова, «тучные времена» прошли – и теперь государству необходимо распоряжаться имеющимися у него в наличии ресурсами более эффективно. Запасов золота и валюты хватит, чтобы адекватно реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса, добавил министр. По состоянию

на март 2020 года золотовалютные резервы РФ превышали $551,2 млрд.

В середине марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель и жить в «новой устойчивой реальности».

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«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус», — сказал он.

Белоусов также заявил, что длительное нахождение цен на нефть в районе $20 за баррель «никому не нужно». При этом он отметил, что, возможно, запланированных темпов роста экономика РФ не достигнет. Однако впоследствии нефтяные цены упали до $20 за баррель североморской марки Brent.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно заранее готовиться к кризису во всей мировой экономике.

«Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем долгосрочном прогнозе предположили, что российскую экономику «с высокой вероятностью» ожидает двухлетняя рецессия на фоне снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом нового типа.

Для России кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран, говорится в документе. Отмечается, что снижение цен на нефть может привести к тому, что значительная часть закрытых на карантин производств не сможет открыться снова.

За день до этого Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса. По его словам, рассматриваются в том числе и самые пессимистические варианты развития событий.

В то же время пресс-секретарь президента отказался комментировать призывы ввести в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы компенсировать бизнесу выпадающие доходы.

«Я никак не комментирую эти призывы. Есть координационная комиссия, которая и уполномочена принимать те решения, которые она посчитает целесообразными, что эта комиссия и делает во главе с председателем правительства Мишустиным», — заявил Песков в ответ на вопрос – насколько разумно ввести ЧС для поддержки экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования.

Это будет сделано в связи с вынужденной приостановкой деятельности ряда компаний из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее подписал президент Владимир Путин — этот шаг, по словам главы государства, необходим для борьбы с распространением инфекции.

Кредитным организациям компенсируют снижение доходов по кредитам, выданным на неотложные нужды малым и средним предприятиям, за счет бюджетных средств. Также принято решение о введении отсрочки платежей по кредитам на полгода. Кроме того, требования для получения льготных займов на выплату зарплат сотрудникам упрощены.

Между тем, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила 4 апреля, что рецессия мировой экономики, вызванная пандемией, намного страшнее, чем любой из прошлых экономических кризисов.

«Мы должны уделять особое внимание развивающимся рынкам и развивающимся странам, которые особенно уязвимы для COVID-19. Мы призываем политиков поддержать людей, живущих в этих странах, для обеспечения защиты как самой жизни, так и средств к существованию», — написала глава МВФ на своей странице в социальной сети.