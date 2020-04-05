«Нужно готовиться»: Кремль предупредил о мировом кризисе

Нужно заранее готовиться к кризису во всей мировой экономике, предстоит много работы. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что последствия кризиса нужно будет устранять. Кроме того, Песков коснулся темы продления нерабочих дней в России — это, по словам представителя Владимира Путина, огромная нагрузка на экономику. Но в приоритете находятся жизни и здоровье россиян. Все дни до 30 апреля в РФ были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты — чтобы снизить темпы распространения COVID-19.

Реклама

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем долгосрочном прогнозе предположили, что российскую экономику «с высокой вероятностью» ожидает двухлетняя рецессия на фоне снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом нового типа.

Для России кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран, говорится в документе. Отмечается, что

снижение цен на нефть может привести к тому, что значительная часть закрытых на карантин производств не сможет открыться снова.

При этом подчеркивается, что «конструктивный вариант» экономического прогноза составлен с учетом приоритетной роли предотвращения безработицы и поддержки доходов населения в экономической политике России.

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса. По его словам, рассматриваются в том числе и самые пессимистические варианты развития событий.

На следующий день директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что рецессия мировой экономики, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, намного страшнее, чем любой из имевших место ранее экономических кризисов. «Мы должны уделять особое внимание развивающимся рынкам и развивающимся странам, которые особенно уязвимы для COVID-19. Мы призываем политиков поддержать людей, живущих в этих странах, для обеспечения защиты как самой жизни, так и средств к существованию», — написала она на своей странице в Facebook.

На совместной пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом она также указала, что некоторые говорят: в борьбе с COVID-19 надо или спасать жизнь, или сохранять работу.

«Это ложная дилемма. Защита людей и защита экономики идут рука об руку. Контроль над вирусом является необходимым условием для сохранения средств к существованию», — подчеркнула экономист.

«Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля пояснил, что необходимые меры поддержки будут избираться в зависимости от дальнейшей ситуации.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования.

Это будет сделано в связи с вынужденной приостановкой деятельности ряда компаний из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее подписал президент Владимир Путин — этот шаг, по словам главы государства, необходим для борьбы с распространением инфекции.

Кредитным организациям компенсируют снижение доходов по кредитам, выданным на неотложные нужды малым и средним предприятиям, за счет бюджетных средств.

Также принято решение о введении отсрочки платежей по кредитам на полгода. Кроме того, требования для получения льготных займов на выплату зарплат сотрудникам упрощены.

Продолжают падать — с боями — цены на нефть. 30 марта прогноз стоимости нефти эталонных марок был снижен представителями Bank of America на период 2020 — 2021 годов.

Так, прогноз на цену на североморскую смесь нефти марки Brent был опущен до $37 за баррель. Прогнозы для нефти марки WTI за этот же год были снижены до стоимости в $32 за баррель.

На 2021 год аналитики Bank of America прогнозируют цены за Brent и WTI в размере $45 и $42 за баррель соответственно. Представители Bank of America также уточнили, что возможно и падение стоимости нефти ниже $20 за баррель в отдельные периоды.