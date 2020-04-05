Платежи не отменяются: ЦБ рассказал про кредитные каникулы

Нерабочий период, объявленный в России до 30 апреля на фоне пандемии коронавируса COVID-19, не означает того, что выплаты по кредитам автоматически переносятся на конец этого срока, говорится в разъяснении Банка России.

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Как обратил внимание ЦБ, с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни, о которых говорится в указе президента России Владимира Путина, не являются основанием для переноса, например, платежа по кредиту или займу.

«Сохранение полной заработной платы в этот период позволяет не вводить особый режим погашения обязательств перед банками. Важно отметить, что заемщики, чьи доходы существенно снизились из-за ситуации с коронавирусом, могут получить кредитные каникулы», — детализировал регулятор.

На российской экономике негативно скажутся нерабочие дни до 30 апреля для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Свое влияние на экономику окажут и дополнительные меры, вводящиеся в отдельных регионах, предупредила двумя днями ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — сообщила глава финансового регулятора.

ЦБ исходит из того, что негативные эффекты ограничений и пандемии будут сконцентрированы во втором квартале текущего года.

«Мы наблюдаем беспрецедентный шок предложения.

Многие люди и бизнесы вынуждены временно прекратить работу в текущих условиях не из-за недостаточного спроса, а из-за ограничений, направленных на борьбу с эпидемией», — рассказала Набиуллина.

Кроме того, сегодня, по ее словам, «нарушены также производственные связи и цепочки». Положение осложняют и другие факторы. Один шок предложения привел бы к спаду в экономике, за которым последовал бы компенсирующий рост.

Однако сегодня наблюдается также шок спроса, вызванный снижением доходов россиян и ростом неопределенности «относительно траектории восстановления». Ситуацию усугубляет ухудшение финансового положения многих компаний. Поэтому на то, чтобы выйти из стадии спада, потребуется больше времени.

В целом, нынешняя рецессия мировой экономики, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, намного страшнее, чем любой из имевших место ранее экономических кризисов, признала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мы должны уделять особое внимание развивающимся рынкам и развивающимся странам, которые особенно уязвимы для COVID-19. Мы призываем политиков поддержать людей, живущих в этих странах, для обеспечения защиты как самой жизни, так и средств к существованию», — написала она на своей странице в Facebook.

На совместной пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом она также обратила внимание, что некоторые говорят: в борьбе с COVID-19 надо или спасать жизнь, или сохранять работу.

«Это ложная дилемма. Защита людей и защита экономики идут рука об руку.

Контроль над вирусом является необходимым условием для сохранения средств к существованию», — подчеркнула экономист.

Она напомнила, что после того, как COVID-19 начал распространяться по всему миру, спрос на финансирование со стороны МВФ резко вырос: никогда за 75-летнюю историю учреждения не было так много стран — а их 85 — нуждающихся в чрезвычайной финансовой помощи Фонда.

Впрочем, глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает, что из-за ситуации с коронавирусом бизнесменам не нужно «впадать в психоз». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Бизнес должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а также помнить о здоровье людей, но при этом продолжать свою деятельность, утверждает он.

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал глава ведомства.

Чиновник также допустил, что в некоторых сферах «ограничения останутся на чуть большее время».