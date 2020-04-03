Пошли на сближение: Россия будет договариваться о сокращении нефтедобычи

Президент России Владимир Путин провел в пятницу встречу с российской нефтяной отраслью накануне новых переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи. Сделка была расторгнута 6 марта в Вене. Страны не смогли договориться ни о дополнительном сокращении добычи — на этом настаивали страны ОПЕК из-за давления коронавируса на отрасль, ни о продлении существовавших договоренностей. Последней позиции придерживалась Россия. Как говорил премьер-министр страны Михаил Мишустин, предложением российской стороны было продлить договоренности на второй квартал или же год.

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В результате провала переговоров цены на нефть резко обвалились. Только в первый рабочий день после расторжения сделки они рухнули на 30%. Это стало сильнейшим падением в рамках одного дня с 1991 года.

3 апреля Владимир Путин подтвердил готовность обсудить сокращение нефтедобычи. Новая встреча ОПЕК+ состоится 6 апреля. Страны будут обсуждать сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки.

Заявления о скором достижении договоренностей вернули нефтяные цены к росту. Фьючерс на Brent с поставкой в июне растет на 15,97% в 22/23 мск — стоимость достигла $34,72 за баррель. WTI дорожает на 13,86% — до $28,83 за баррель на 22:22 мск.

Как страны-нефтедобытчики вернулись к переговорам и что эксперты ожидают от встречи ОПЕК+ — в материале «Газеты.Ru».

Как стороны пришли к новому кругу переговоров

После срыва договоренностей на министерской встрече ОПЕК+ 6 марта, ряд ключевых игроков рынка объявил о наращивании добычи и скидках на поставки. Саудовская Аравия объявила о готовности нарастить нефтедобычу с 9,7 млн баррелей в сутки до 10-11 млн баррелей в апреле уже 7 марта, сообщало агентство Bloomberg. Также Эр-Рияд предложил скидку в размере на $6–8 за баррель.

«Саудовская Аравия сейчас действительно вступает в полномасштабную ценовую войну», — прокомментировал тогда управляющий директор консалтинговой компании Facts Global Energy по Ближнему Востоку Иман Нассери.

Вслед за Саудовской Аравией о наращивании добычи и скидках сообщили Ирак и Кувейт. Россия от подобных заявлений воздерживалась. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил Reuters в начале апреля, что страна не собирается наращивать добычу.

С середины марта президент США Дональд Трамп начал делать заявления о возможности вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время». Он говорил, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», но они пытаются найти что-то «среднее».

«У них вся экономика основана на этом. Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и добычи. В нужное время я вмешаюсь», — сказал журналистам американский лидер 18 марта. Его слова приводит Reuters.

В тот день обрушились мировые фондовые рынки: торги на Мосбирже закрылись падением рубля: евро стоит 88 рублей, доллар — 81. Эталонный сорт Brent упал до уровня 2003 года — стоимость за баррель опустилась ниже $25. Ключевые индексы Мосбиржи также упали: РТС к закрытию торгов рухнул более чем на 10% — до 832,25 пункта; индекс Мосбиржи — на 5,04% до 2112,64. Торги в США открылись падением индексов на 7% из-за чего были автоматически приостановлены. Это стало уже третьей приостановкой торгов за две недели. Ключевые индексы США также закрылись падением, в ходе торгов Dow Jones опускался до 10%.

На следующий день The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Трампа рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Вашингтон намерен призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню нефтедобычи, также писала газета.

Для нефтяников США текущие цены — неприемлемы, поскольку страна наращивала добычу сланцевой нефти, а такая нефтедобыча становится нерентабельной при низкой стоимости барреля. Из-за расторжения сделки по сокращению добычи и последовавшей «нефтяной войной» между Москвой и Эр-Риядом цены упали на уровень 2002 года. Один из крупных производителей США уже подал на банкротство. Как писало издание Financial Times, добыча сланца становится нерентабельной при ценах ниже $50 за баррель. На фоне этого американские нефтяники начали лоббировать кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии. По данным Financial Times, они призвали также Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики. В случае, если Кремль будет сотрудничать, санкции предлагают отменить.

Цены на нефть живо отзываются на заявлениях ключевых игроков: так, запись Трампа в Twitter 2 апреля о том, что Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении добычи в ближайшее время увеличило котировки Brent до 40% — цена поднималась до $36 за баррель.

«Только что говорил с моим другом Мухаммедом бен Салманом (наследным принцем) Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 млн баррелей, а может быть, и существенно больше, что, если это произойдет, будет здорово для нефтегазовой индустрии», — написал он. — Это может быть до 15 млн баррелей. Отличные новости для всех!».

Вечером того же дня Саудовская Аравия призвала экстренно созвать встречу ОПЕК+ о восстановлении баланса на рынке нефти. Об этом сообщило Saudi Press Agency.

Выход России

Встреча министров ОПЕК+ состоится в формате видеоконференции 6 апреля. Перед ней президент Владимир Путин решил провести совещание с российскими нефтяниками в пятницу, 3 апреля. В ходе конференции президент заявил о том, что Россия действительно готова договариваться о сокращении объемов нефтедобычи.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше,

— заявил президент. Он отметил, что Россия считает необходимым объединить усилия с партнерами по ОПЕК+ и готова к взаимодействию с США.

«Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу», — сказал Путин.

Он заметил, что Россия не стремится к слишком высоким ценам, но хочет избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими, поскольку бюджет сверстан из расчета $42 за баррель, и это и есть комфортный уровень цен. Для потребителей это очень важно, отметил президент, поскольку предполагает формирование эффективного баланса спроса и предложения, предсказуемость и экономическую обоснованность цен, заключил он.

В последние дни марта экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной. Как сообщило ценовое агентство Argus, влияющая на ценообразование на российском рынке котировка Argus fip (продажа с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1007 рублей за тонну (fip Нижневартовск), во вторник, 31 марта, — минус 1200 рублей за тонну. Таким образом, затраты на транспортировку и оплату экспортной пошлины превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня. За полный месяц котировка осталась в положительной зоне. Стоимость Urals с поставкой CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) в Северо-Западную Европу 30 марта стала минимальной с марта 1999 года — $13 за баррель.

На нефтяной рынок в последний месяц влиял не только срыв соглашения о сокращении добычи, но и пандемия коронавируса. Как оценивал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, именно коронавирус, а не расторжение сделки ОПЕК+ повлиял на рынок в первую очередь. Эффект от коронавируса он оценил в $25 за баррель при точке отсчета $60 за баррель — цене, которая была на момент расторжения соглашения. Это связано с сокращением потребления в мире.

«Те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил», — говорил заминистра.

Что говорят о новой сделке эксперты

Подобное предложенному сокращение уровня добычи происходило в 1973 году, когда картель объявил эмбарго на поставки нефти в ряд стран Европы и США, а также в 1978 году на фоне политического конфликта Ирана и США, напоминает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Действия производителей в обоих случая транслировались в многократный рост цен на нефть, отметил он.

«При таком сокращении целями не могут быть просто наведение порядка на рынке, это стратегический шаг, направленный на преодоление рисков дефляционной угрозы,» — говорит Осин.

Ситуация схожа с 2014 – 2015 годами, когда падение товарных рынков сопровождалось широкомасштабным политико-административным давлением на производителей и операторов рынка сырья и деривативов на товарные активы, считает эксперт. По опыту той ситуации необходима реакция производителей в виде ограничения добычи. ОПЕК предложил приблизительно такое же, как 2016 году, сокращение в ответ на схожие угрозы. Позиция ОПЕК в рамках этой системы оценок была абсолютно понятной, но Россия отказалась от предложения, отметил он.

Назначение экстренной встречи глав Минэнерго формата ОПЕК+ с приглашением представителя США имеет ключевое значение для балансировки мирового предложения на рынке нефти, комментирует доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Условия, которые были предложены 6 марта в Вене, то есть дополнительное сокращение нефтедобычи в ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки, уже не актуальны. Потребление нефти в апреле может сократиться по разным оценкам на 20-25 млн баррелей в сутки, и это вызов не только для мировой нефтегазовой отрасли, но и мировой экономики в целом, отмечает эксперт.

Для восстановления баланса в рамках предыдущего состава ОПЕК+ понадобится сократить добычу не менее чем на 10 млн баррелей в сутки, что означает совсем другие квоты для участников сделки,

— говорит Сафонова.

Эксперты сошлись во мнении о том, что значительное влияние на рынок сейчас оказывают заявления и различные публикации. Позитивные инфоповоды сегодня — это главный инструмент влияния на биржевые котировки, их повышения до уровня, обеспечивающего рентабельность производства нефти, отмечает Сафонова. С этим согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Основным драйвером данной повышательной динамики сейчас выступает информационной фон, — заметил он. — Но сейчас у рынка нет гарантий того, что данные переговоры, даже в случае их начала, завершатся успехом», — предупреждает эксперт.

Если будет реализован заявленный объем сокращения — на 10 млн баррелей в сутки — на нефтяном рынке все-равно может сохраниться дисбаланс, говорит Покатович. Снижение мирового спроса может продолжиться и превысить текущие объемы спада в 15-20 млн баррелей в сутки, тогда давление на цены со стороны «навеса» предложения может сохраниться.

По оценкам «БКС Премьер» для быстрого восстановления баланса на нефтяном рынке может потребоваться сокращение добычи в объемах, близкое к объемам снижения спроса, то есть, около 20 млн баррелей в сутки.

Такие масштабы сокращения добычи даже за счет снижения добычи большинством наиболее крупных мировых производителей видится весьма труднореализуемым, говорит Покатович. Если какая-либо сделка и будет заключена, и в нее войдут как наиболее крупные «традиционные» участники ОПЕК+ (РФ и Саудовская Аравия), так и новые, в том числе США, объемы сокращения добычи в рамках такого пакта могут составить порядка 6-10 млн баррелей в сутки.

При данных объемах сокращения восстановление баланса на рынке может занять время, а к устойчивому восстановлению в диапазоне $40-$50 нефтяные цены перейдут лишь во втором полугодии,

прогнозирует он.

Соглашение о балансировке с участием всех основных нефтедобывающих стран, безусловно, поможет стабилизировать цены, при условии, что потребление и дальше не будет сокращаться такими стремительными темпами, считает Сафонова из РАНХиГС.

«Никогда раньше столько людей по всему миру не оказывались практически одновременно в условиях самоизоляции. Поэтому консолидация усилий «большой двадцатки» с каждым днем становится все более важным фактором нормализации и предотвращения возникновения провалов в бюджетах стран, экспортирующих углеводородные ресурсы»,

— заметила она.

Согласно отчету ОПЕК за март, сбалансированность спроса – предложения на нефтяном рынке сохраняется, напоминает Осин. По-прежнему можно рассчитывать на восстановление нефтяных цен выше $55 к концу года. Прогноз роста спроса в 2020 году снижен, но остается позитивным, составляя 0,1% год к году против 1,2% — таким он был в феврале.

Дефицит нефтехранилищ и цены

Из-за необходимости разгружать заполненные хранилища компаниям иногда приходится доплачивать за это — так, неделю назад информационное агентство Bloomberg сообщило о возникновении отрицательных цены на нефть в США по этой причине.

Как заявил глава Минэнерго Александр Новак на совещании 3 апреля, на данный момент складывается ситуация, когда существуют излишки перепроизводства из-за снижения спроса, и фактически закачивается в хранилища – как наземные, так и танкеры.

Возможность заполнять хранилища существует еще полтора-два месяца, отметил Новак. И при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю.

В ближайшие несколько недель спрос может снизиться до 15–20 миллионов баррелей в сутки, что составляет примерно 20% от общей добычи в мире.

«Такого резкого и масштабного снижения спроса не было никогда», — заметил глава Минэнерго.

По словам Новака, возможны непредсказуемые сценарии для отрасли в случае приближения к полному затовариванию, в том числе, может произойти ещё более существенное падение цен. Он отметил важность участия в сокращении добычи всех крупных производителей, включая Россию, Саудовскую Аравию, Соединённые Штаты Америки и других стран. Ключевым партнером он назвал США.

Добычу необходимо сократить на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием уровня производства по мере восстановления мировой экономики, по мере восстановления спроса,

заключил министр.