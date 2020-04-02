Стресс-сценарий: Минэнерго рассмотрело риски для энергостратегии

Минэнерго России рассмотрело стресс-сценарий при формировании проекта энергетической стратегии России до 2035 года, рассказал на заседании правительства глава ведомства Александр Новак.

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При формировании стратегии мы учитывали потенциальные вызовы и риски, которые сегодня отмечаем, сообщил он.

«В краткосрочном периоде мы также учитываем текущую непростую макроэкономическую ситуацию на мировых рынках, которая в первую очередь влияет сегодня на нефтегазовую отрасль ввиду значительного снижения мировых цен в результате падения экономической активности в мире из-за применяемых карантинных мер против распространения пандемии коронавируса»,

— заявил Новак. — Нами рассмотрен стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка, значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе». Он назвал важнейшей задачей ежедневный мониторинг ситуации, с особым вниманием к устойчивости отраслей ТЭК в текущих условиях.

Накануне стало известно, что в конце марта экспортные цены российской Urals в конце марта стали отрицательными: котировка Argus fip (продажа с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь 30 марта была равна минус 1007 рублей за тонну, 31 марта — минус 1200 рублей за тонну.

Таким образом, затраты на доставку и оплату экспортной пошлины в эти два дня превышали среднюю стоимость Urals.

Котировка Argus fip и ее среднее значение за месяц влияет на ценообразование на российском нефтяном рынке.

В середине марта Urals подешевела до $18,64 за баррель с поставкой CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) в Северо-Западную Европу. Это произошло на фоне ужесточения так называемой «ценовой войны»: Saudi Aramco объявила о скидках на апрельские поставки.

В понедельник, 30 марта Urals с поставкой CIF обновила антирекорд: цена снизилась до $13 за баррель. Уровень стал минимальным с марта 1999 года. 1 апреля она опустилась до $10,54 за баррель.

Как отмечают аналитики Argus, 2 апреля фьючерсы на Brent начали расти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре договорятся о регулировании нефтяного рынка.

В этот день стоимость фьючерса на Brent с поставкой в июне в 16.11 мск росла на 8,33% — до $26,8 за баррель.

Новак в свою очередь заявил, что Россия пока не обсуждала рынок нефти с Саудовской Аравией. Как пишет Reuters, министр также добавил, что Россия пока не собирается повышать нефтедобычу. «Это просто нецелесообразно в текущей ситуации делать», — сказал Новак в эфире «Эха Москвы». Саудовская Аравия же напротив заявляла о дальнейшем увеличении.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет квот на добычу: такая ситуация стала результатом разрыва сделки ОПЕК+ в начале марта. Некоторые ключевые игроки во главе с Саудовской Аравией объявили о наращивании добычи и стали предлагать серьезные скидки на поставки. СМИ охарактеризовали ситуацию как «ценовую войну», в которой основное противостояние разворачивается между Москвой и Эр-Риядом.

Энергетическая стратегия до 2035 года

Помимо краткосрочных рисков, которые Минэнерго рассмотрело при подготовке стратегии развития до 2035 года, также учитывались и долгосрочные тренды, рассказал Новак. Среди них — развитие технологий, глобализация мирового рынка энергоносителей; рост конкуренции (в частности, за счет добычи сланцевого газа и нефти), рост производства и торговли сжиженного природного газа; ужесточение ограничительных мер и санкций. Он также напомнил, что необходимо учитывать продвижение «зеленой» повестки во всем мире.

В стратегии закреплены пять ключевых целей для отраслей ТЭК: обеспечение потребностей социально-экономического развития страны продукцией и услугами; развитие и диверсификация экспорта; модернизация, развитие и повышение доступности инфраструктуры; технологическая независимость; цифровая трансформация.

Удовлетворение внутреннего спроса на нефтепродукты, газомоторное топливо, электроэнергию планируется достичь за счет роста объемов добычи и производства первичных энергоресурсов до 25% к 2035 году; увеличения объёма инвестиций в отраслях ТЭК на 40% к 2024 году и в 6,2 раза – к 2035 году; роста производства электроэнергии и завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов; стимулирования развития производства продукции высоких переделов.

В части экспорта планируется увеличить его в отраслях ТЭК до 15% к 2024 году и до 46% – к 2035 году.

Цель по развитию инфраструктуры предполагает повышение уровня газификации субъектов страны до 83%, развитие магистральной и газотранспортной инфраструктуры Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью интеграции в единую систему газоснабжения; развитие сети газозаправочных станций и зарядной инфраструктуры для электромобилей, повышение эффективности системы централизованного теплоснабжения, а также развитие возобновляемых источников энергии.

В части экологической повестки планируется создание национальной системы мониторинга и отчётности о выбросах парниковых газов, использование экологически чистых низкоуглеродных и ресурсосберегающих технологий в ТЭК.

Реализация цели по цифровой трансформации предполагает внедрение технологий в государственное управление и контрольно-надзорную деятельность в отраслях ТЭК и создание интеллектуальных систем учёта электрической энергии.