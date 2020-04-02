Первый пошел: в США начали банкротиться сланцевики

Компания Whiting Petroleum и некоторые ее дочерние общества объявили, что они начали добровольную процедуру реструктуризации в соответствии с 11 главой Кодекса США о банкротстве. Whiting рассчитывает в ходе этой процедуры конвертировать через биржу задолженность перед кредиторам в $2,2 млрд в 97% собственных акций. Таким образом, компания сможет сохранить устойчивость и исполнить свои обязанности перед держателями ценных бумаг.

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Несмотря на то, что Whiting Petroleum банкротится в разгар нефтяного кризиса проблемы у нее начались еще в прошлом году. С декабря 2019 года стоимость акций организации обвалилась в 11 раз. По заявлению председателя правления компании Брэдли Джей Холли, в 2019 году Whiting Petroleum предприняла активные шаги по сокращению структуры затрат и снижению их стоимости, улучшила структуру денежного потока. Компания изучила широкий спектр альтернативных решений проблемы финансового баланса и надвигающегося срока погашения векселей в условиях крайне ограниченной рыночной конъюнктуры капитала.

«Но учитывая серьезный спад цен на нефть и газ, вызванный неопределенностью относительно продолжительности ценовой войны на рынке нефти между Саудовской Аравией и Россией и COVID-19, совет директоров компании пришел к выводу, что основные условия финансовой реструктуризации обеспечат самый правильный путь для движения компании вперед», – говорится в заявлении компании.

Whiting Petroleum является частной корпорацией, которая самостоятельно занимается разведкой, разработкой, приобретением и добычей нефти и газа. Самые крупные проекты организации расположены на месторождении «Баккеновская формация», близ города Три-Форкс (штат Монтана) и в северо-восточном Колорадо. Компания под своим брендом торгует сырьем на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ситуация в нефтяной отрасли США довольно тяжелая. Помимо Whiting Petroleum, ранее консультации с юристами о вероятном банкротстве уже проводили корпорации Antero Resources, California Resources и Gulfport Energy, пишет Financial Times.

«Это символ более широкой картины того, что происходит в энергетической сфере. Самый главный вопрос — как далеко может зайти то, что сейчас происходит… Whiting – живой пример того, как все это разворачивается»,

– приводит издание слова сооснователя американской инвестиционной компании CKC Capital Кевина Бэра.

В минувшие выходные некоторые нефтедобывающие компании США вынуждены были продавать сырье по отрицательной ставке, удовлетворяя таким образом потребность в освобождении нефтехранилищ. В среду аналогичная ситуация возникла с российской нефтью Urals. Как ранее сообщала «Газета.Ru», котировка Argus fip (продажа с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1007 рублей за тонну (fip Нижневартовск), во вторник, 31 марта, — минус 1200 рублей за тонну.

В четверг на рынке наблюдается умеренный позитив на фоне заявления президента США Дональда Трампа о начале переговоров Саудовской Аравии и России о прекращении ценовой войны. В результате фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,9%, или $1,46 (до $26,20) по состоянию на 04.18 мск. В то же время фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 4,6%, или 94 цента (до $21,25), сообщает агентство Reuters.

Трамп, сославшись на переговоры с лидерами двух стран, сообщил, что в течение ближайших дней Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров. В свою очередь президент Владимир Путин на заседании кабмина в среду заявил, что производители и потребители нефти должны найти решение, которое позволит улучшить сложную ситуацию на мировых нефтяных рынках.

Страны участницы соглашения ОПЕК+ со среды 1 апреля вышли из договора об ограничении добычи нефти. На протяжении трех последних лет это соглашение позволяло стабилизировать мировые цены на нефть после их глубокого падения в 2014 году.