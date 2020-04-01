Еще одни «каникулы»: новый закон для пострадавших от пандемии

Госдума одобрила закон о кредитных «каникулах» на фоне распространения нового коронавируса. Этой возможностью смогут воспользоваться как граждане, так и индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

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Законопроект о предоставлении пострадавшим от пандемии кредитных «каникул» подготовлен по поручению президента России Владимира Путина и внесен в Госдуму 31 марта. Отсрочка предоставляется тем, чьи среднемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Воспользоваться этим правом можно будет до 30 сентября, максимальный срок отсрочки — 6 месяцев.

Заемщику понадобится предоставить подтверждение снижения дохода: справку о доходах, выписку из реестра услуг или иные документы.

В течение срока «каникул» не будут начисляться неустойки (штрафы, пени). Кредитор будет не в праве предъявить требование о досрочном исполнении обязательств. Не допускается обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, а также обращение с требованием к поручителю. При этом в данный период заемщик вправе в любой момент погасить кредит досрочно.

Перед окончательным принятием законопроекта депутаты внесли ряд дополнений, о которых сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков, передает Rg.ru. По его словам, одной из важных поправок является ограничение процентов по потребительским кредитам в льготный период.

Депутат пояснил, что по таким займам проценты значительно больше, чем по ипотечным. По этой причине профильный комитет предложил ограничить начисление этих процентов, установив лимит в две трети от среднего значения полной стоимости кредита по рынку. Это значение рассчитывает Центробанк, добавил парламентарий.

«Таким образом будет начисляться меньше процентов в каникулярный период и, соответственно, нашим заемщикам будет возможность платить меньше и после того, как они обслужат кредит и дальше уже будут выполнять обязательства по начисленным процентам за каникулярный период», — пояснил Аксаков.

Кроме того, депутаты прописали, что все обеспечительные меры, гарантии и поручительства продолжат действовать и после окончания каникулярного периода, отметил депутат.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Глава РФ представил ряд мер, которые должны поддержать в кризисной ситуации российский бизнес и граждан государства.

Малому и среднему бизнесу лидер предложил отсрочку по налогам, за исключением НДС и страховых взносов. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний, имеющим отношение к отраслям, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии.

Гражданам в ближайшие полгода все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, без дополнительных справок. Семьи, которые имеют право на материнский капитал, в ближайшие три месяца получат дополнительно по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Кроме того, Путин предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.

Ввести «каникулы» глава государства предлагал и по ипотечным займам:

«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам».

Процедуру банкротства для граждан, в свою очередь, она поручил сделать посильной и необременительной:

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов», — отметил президент.