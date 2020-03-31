Охота на курьеров: на что жалуется интернет-торговля

Торгово-промышленная палата РФ обратилась к властям регионов с просьбой внести пункты выдачи заказов в нормативно-правовые акты о введении режима повышенной готовности. Копия письма есть у «Газеты.Ru». Как рассказали в ТПП, сейчас в ряде регионов бизнес сталкивается с препятствиями со стороны ДПС в осуществлении доставки.

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«В период самоизоляции граждане испытывают потребность не только в товарах первой необходимости, но и в другой продукции, важной для поддержания качества жизни, — следует из письма ТПП. — Таким образом, интернет-торговля может стать для большинства граждан единственным каналом для получения интернет-продукции, что подтверждается увеличением спроса на покупки в сети «Интернет» на 50%».

Курьеров останавливают и уведомляют о том, что с 1 апреля для осуществления доставки необходимо иметь специальные пропуски, рассказали в ТПП. Пункты выдачи заказа (ПВЗ), вопреки распоряжению правительства, региональные власти закрывают. Таким образом, интернет-торговля в ряде регионов фактически блокирована. По данным ТПП, такая ситуация сложилась в Краснодаре, Чеченской республике, Астрахани, Мурманске, Южно-Сахалинске, Татарстане.

Сейчас в Торгово-промышленную палату продолжают поступать жалобы от бизнеса, на данный момент уже зафиксировано более 500 обращений. Неразрешение ситуации может привести к коллапсу — перебоям и задержкам доставки, предупреждают в ТПП.

Как заметил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров, отсутствие согласованности среди глав субъектов РФ создает ситуацию, от которой страдает бизнес, который и так оказался в наиболее уязвимом положении. Палата направило в правительство свои предложения, среди которых предоставление магазинам возможности работать в качестве ПВЗ для онлайн-торговли. Руководство страны их одобрило, но на местах проблема осталась, говорит Федоров,

в некоторых регионах e-commerce практически блокирована.

«Сохранение так называемого качества жизни граждан необходимо для купирования социальных напряженностей», — уверен Федоров.

Сегодня утром стало поступать большое количество сообщений от компаний интернет-торговли о том, что разворачивают автомобили, не дают проехать им со складов в города, подтвердил «Газете.Ru» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В некоторых регионах были случаи, когда проверяющие органы пытались закрыть склады и распределительные центры, мотивируя это тем, что на них не содержится товаров первой необходимости.

Большое количество случаев, когда сотрудники ГИБДД пытаются всеми способами ограничить движение, не вчитываясь в существующее распоряжение правительства,

указал Соколов. Он напомнил, что в нем четко написано, что дистанционная торговля разрешена всеми категориями товаров, которые допускаются к реализации онлайн законом.

«Проблема на местах может быть связана с тем, что сотрудники ответственных структур не всегда понимают, как устроена интернет-торговля, — пояснил глава АКИТ. — В их понимании к ней относится только доставка, а на самом деле это большая инфраструктура, в которую входят и пункты выдачи заказов, и курьеры, и автомобили, и склады». Соколов также добавил, что в некоторых регионах в принципе нет курьеров, есть лишь пункты выдачи. Таким образом, в них торговля онлайн может быть приостановлена из-за неправильной трактовки распоряжения кабмина.

Сейчас АКИТ и ТПП ведут разъяснительную работу как с региональными властями, так и с сотрудниками компаний, которые сталкиваются с подобной проблемой.

По данным АКИТ, больше 2000 ПВЗ за выходные по всем регионам было закрыто.

Как отметил Соколов, если в выходные основной проблемой было закрытие ПВЗ, что сейчас основная проблема — это транспорт.

«Невозможность получить товары на дом не позволяет человеку удовлетворить свои потребности, которые иногда заключаются не только в покупке товаров, включенных в списки первой необходимости, — обратил он внимание. — Если мы хотим, чтобы люди сидели дома, они должны иметь возможность получить на дом все, что им нужно, иначе они будут пытаться выйти на улицу и решить свои проблемы самостоятельно».

Попытки бизнеса ссылаться на распоряжение правительства не всегда срабатывают, поэтому сейчас самое главное — донести до руководителей регионов просьбу поддержать бесперебойную работу электронной торговли: служб доставки, пунктов выдачи и почтаматов, складских комплексов, где принимаются товары и собираются заказы, межрегиональных перевозок и логистики производителей товаров со всей страны, заключил Соколов.

В отдельных регионах были попытки закрытия пунктов выдачи заказов, но все вопросы были решены, рассказал «Газете.Ru» представитель крупного интернет-ритейлера. Также в компании уточнили, что им известно о случаях остановки грузовых машин ее поставщиков и их недопуске на территорию Московской области. Еще один из игроков, входящих в топ-30 онлайн-площадок, подтвердил, что попытки закрывать пункты выдачи встречались, например, в некоторых регионах ЦФО, и что местные службы отказывались обращать внимание на наличие пунктов выдачи заказов в распоряжении правительства.

Что сказано в распоряжении

Предложение разрешить интернет-торговлю всеми видами товаров содержится среди инициатив о поддержке бизнеса в связи с коронавирусом, которые ТПП направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В частности, предлагалось разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров и работу пунктов выдачи заказов в штатном режиме на период пандемии .

Согласно распоряжению правительства от 27 марта, пункты выдачи заказов и курьерские службы, которые обеспечивают граждан товарами первой необходимости и продуктами, имеют право на работу в нерабочие дни. Но также в нем указано, что интернет-сервисы не вправе торговать товарами, которые запрещены к дистанционной продаже законом РФ.

О недопущении злоупотреблений на местах днем ранее на совещании с полпредами говорил президент России Владимир Путин. В первую очередь, его слова касались обеспечения граждан товарами первой необходимости и лекарствами.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами, — отметил президент.

— У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен».

30 марта крупнейшие интернет-площадки в добровольном порядке установили единые стандарты работы ПВЗ, которые предусматривают бесконтактную выдачу посылок, ограниченный доступ покупателей и прочие меры предосторожности, необходимые с условиях пандемии. Об этом в своем обращении к покупателям и бизнесу рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Соглашение о безопасности покупателей и персонала подписали: Wildberries, »М.Видео — Эльдорадо», Lamoda, OZON, «Ситилинк», «Связной», DNS, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito, «220Вольт». В своем обращении Бакальчук также попросила торговые сети присоединиться к онлайн-торговле и перевести магазины в режим пунктов выдачи заказов, чтобы обезопасить покупателей.

По данным АКИТ, в целом интернет-торговля просела на 20-30% за последние дсм дня. Основной спрос приходится на продукты питания. В пятницу был зафиксирован десятикратный рост заказов продуктов на дом, во вторник он немного пошел на убыль, но все еще в два раза превышал средние показатели.