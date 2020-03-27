Первое поражение: Европа отказывается от саудовской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низкой цене. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Эр-Рияде среди чиновников и бизнесменов.

Россия же смогла перенаправить поставки своей нефти в Китай — там спрос постепенно восстанавливается после вспышки коронавируса и связанного с этим спада производства.

«Сокращение цен Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы», — говорится в статье.

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Чтобы сохранить конкурентоспособность на европейских рынках, компаниям королевства придется еще сильнее понизить цены на нефть в апреле. Спрос на саудовскую нефть также уменьшился в Индии, авторы материала приводят в качестве причины этого пандемию коронавируса.

Также упал спрос на нефть из Объединенных Арабских Эмиратов.

Накануне агентство Reuters сообщало, что Китай закупил рекордные 1,6 млн тонн российской нефти, пользуясь падением спроса в Европе и резким снижением цен. Поставить нефть марки Urals в КНР должны не позднее следующих четырех недель. Пекин активно наращивает стратегические запасы сырья, пользуясь ценовыми войнами между Россией и Саудовской Аравией.

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей. Это значит, что с 1 апреля ограничений у стран картеля и других экспортпров нет. Эр-Рияд после расторжения сделки решил начать наращивать добычу и продавать нефть по заниженной цене.

СМИ заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудитами. Представители стран отрицают, что идет какая-то «война», и подчеркивают важность партнерства на рынке.

The Wall Street Journal со ссылкой на представителя саудовских властей сообщала, что снижение цен было проведено Эр-Риядом «для ослабления российских позиций на рынке». Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена увеличить добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки — более чем на четверть.

Один источник издания пугал ужасами «ценовой войны», которую саудиты объявили россиянам, другой источник в ОПЕК уверял, что саудовская монархия не делала ничего подобного.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — заявил собеседник WSJ.

Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия же выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — заявил высокопоставленный российский чиновник, находившийся на переговорах в Женеве.

Как позднее рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, страна выступала за продление договоренностей о сокращении добычи на второй квартал или до конца года.

Спустя пару недель после разрыва сделки и начала падения нефтяных цен агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне. По информации агентства, Москва давно готовилась к кризису и понимала, что после срыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушатся до $20 за баррель.

У России достаточно запасов, чтобы продержаться дольше, чем саудиты, поэтому она не будет просить мира. Кроме того, президент России Владимир Путин — опытный политик, ему удастся выйти из этого кризиса — пусть и «большой ценой», отмечают собеседники агентства.

После сообщений о развале сделки ОПЕК+ цены на нефть Brent и WTI на мировых биржах рухнули на 30%.

Нефтяная компания Ирака State Oil Marketing Organization объявила о планах по увеличению объемов экспорта нефти в следующем месяце. Другой член ОПЕК — Кувейт — снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Нефтяная компания ОАЭ ADNOC также решила нарастить добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки, начиная с 1 апреля.

Вскоре после этого аналитик Дэвид Фиклинг написал в колонке для Bloomberg, что

«ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет».

По мнению экономиста, международные резервы Саудовской Аравии сократятся. Даже если цены на нефть сохранятся в районе $50-55 за баррель, саудовскую монархию все равно ждет «невероятный кризис» и можно будет забыть о фиксированном курсе американского доллара. Если же цены на нефть будут составлять около $20 за баррель, как это происходит сейчас, то Саудовская Аравия потеряет все свои деньги примерно через семь лет.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать впечатляющую волну богатства и удержаться в течение примерно последних лет пятидесяти, однако любая волна в конце концов сходит на нет», — резюмировал Фиклинг.