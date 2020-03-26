Раздробят и унесут: для вкладов введут налог

Вкладчики могут раздробить вклады и перевести их в другие банки, если в качестве налогооблагаемого порога не будет установлена сумма вклада в размере 1,4 млн рублей, сообщил «Газете.Ru» вице-президент АБР Алексей Войлуков.

С учетом действующего лимита страхования значительная часть вкладов имеет суммы в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей. По данным АСВ на 31 декабря 2019 года, доля таких вкладов в общем объеме депозитов составляла 12,3%.

«Не думаю, что это как-то сильно испугает вкладчиков, — сказал «Газете.Ru» главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. — По сути, по всем офшорным деньгам уже такое было внедрено. Может быть, кто-то больше станет вкладываться в акции или в недвижимость, но думаю, что в нынешней ситуации это принципиально ничего не изменит. Вклад все-равно выглядит самым простым и надежным инструментом в кризис».

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О том, что начисления по процентам с банковских вкладов будут облагаться НДФЛ (13%), сообщил 25 марта в экстренном обращении к нации президент России Владимир Путин. Такая мера будет применяться к депозитам на сумму свыше 1 млн рублей.

Как пояснил позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предложение президента обложить налогом процентный доход с крупных вкладов в банках не временная мера, а «восстановление баланса справедливости». При этом он отметил, что у государства и без нового налога хватило бы средств для поддержки тех, кто оказался в «нелегкой жизненной ситуации» из-за коронавируса.

«Подавляющее число граждан, имеющих вклады, имеют меньше 1 млн рублей (на счету). Граждане, имеющие больше, исчисляются в нескольких процентах. Эти граждане не платили никакие налоги на проценты, это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые были и будут объявлены, президент решил восстановить эту справедливость», — цитирует Пескова принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Если у вас на счету лежит 1 млн рублей и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тысяч рублей в год процентами от вашего вклада. Раньше эти 100 тысяч рублей не облагались налогом, теперь имеется в виду, что со 100 тысяч вы заплатите 13%, то есть 13 тысяч руб.», — добавил он. Песков также уточнил, что налогом будет облагаться только доход от вклада, на котором находится более 1 млн рублей, в случае, если сумма расформирована по разным вкладам, платить не придется.

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.

«Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей», — следует из его сообщения, размещенного на сайте Сбербанка.

АБР запросила у регулятора разъяснения по практической реализации нового подхода к налогообложению доходов по вкладам. При реализации предложенных президентом мер надо учитывать несколько обстоятельств, считает Войлуков.

Сейчас банки сообщают в налоговые органы информацию о факте открытия или закрытия счетов граждан, но не об остатках на таких счетах. Кроме того, многие банки предлагают своим клиентам такие продукты как накопительные счета, для оформления которых используются договоры банковского счета, а не банковского вклада. Таким образом, при определении суммы вклада гражданина, видимо, потребуется оценивать все остатки на вкладах и счетах, по которым выплачиваются проценты, говорит вице-президент АБР. Но создание централизованной системы налогообложения процентов по вкладам потребует существенного времени и расходов. Например, развертывание банковских систем по расчету и удержанию налога на проценты потребует не менее 6 месяцев, это без учета внесения изменений в Налоговый кодекс, оценил Войлуков.

Что касается валютных вкладов, на них приходится около 20% от объема общего вкладов. Проценты по ним в настоящее время не превышают 0,01 – 0,5 п.п. Сумма удерживаемых налогов со столь незначительных процентных доходов окажется ниже расходов, которые понесут банки на администрирование налоговых платежей,

заключил Войлуков.

Как пояснил журналистам 26 марта министр финансов Антон Силуанов, новый налог начнет действовать только с 2021 года, доходов, полученных гражданами в 2020 году, он не коснется. Первые удержания начнутся только в 2022 году, сообщает «Интерфакс». Аналогичный налог будет взиматься при инвестициях в долговые ценные бумаги, уточнил министр. Он добавил, что налогом будет облагаться исключительно процент, получаемый от депозита, а не сама сумма вклада.