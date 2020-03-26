«Спасительная история»: чем власти помогут бизнесу

По словам Путина, ситуация точно должна измениться в лучшую сторону, однако когда это случится — пока неясно. Глава государства надеется, что улучшения произойдут через два-три месяца. При этом на данный момент на российскую экономику отрицательно влияют два фактора: падение цен на нефть в результате развала сделки ОПЕК+ и коронавирус.

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В своей речи он коснулся принимаемых государством мер по борьбе с этими негативными факторами. Так, российский лидер положительно оценил инициативу перенести госзакупки, рассчитанные на III и IV кварталы 2020 года, на II квартал. С подобной идеей ранее выступало российское объединение среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия».

Президент одобрил предложение гендиректора Mail.Ru Group Бориса Добродеев ввести государственное субсидирование онлайн-доставки еды по схеме 50/50: это позволит агрегаторам установить нулевую комиссию для ресторанов, а гражданам — не платить за доставку.

Он также выступил за ужесточение ответственности за онлайн-доставку контрафакта. Что касается моратория на проверки, то он может быть продлен.

«Мы и так из-за сегодняшней ситуации приняли решение — ограничены различные проверочные мероприятия, я имею в виду, что бизнес и без этого столкнулся с достаточно большими проблемами. За исключением, конечно, таких мероприятий, которые связаны с жизнью и здоровьем граждан.

Мораторий — это идея не плохая, и в этой ситуации вполне востребована», — сказал Путин.

В свою очередь российские власти, Сбербанк и ВТБ помогут компаниям выплачивать зарплаты сотрудникам, сообщил присутствовавший на встрече первый зампред кабмина Андрей Белоусов. В частности, на следующей неделе стартует пилотный проект по выдаче предпринимателям неотложных кредитов, которые пойдут на выплату окладов.

В предельном случае

ставки по таким кредитам будут субсидироваться до 0%,

отметил Белоусов. Он также пообещал их высокое гарантийное покрытие, поскольку у малого бизнеса никаких залогов сейчас нет.

При этом кредиты будут «короткими» и выдаваться на полгода, отметил чиновник. Что касается дальнейшего развития событий — «будем смотреть». Сложившуюся ситуацию Белоусов назвал «болезненной историей», а предлагаемые инициативы — «спасительной».

Эти меры в первую очередь коснутся субъектов малого и среднего бизнеса (МСП), работающих в наиболее сильно затронутых вспышкой коронавируса отраслях, отметил он. Подобным компаниям также позволят реструктурировать или отсрочить выплаты по кредитам на шесть месяцев, разделив при этом процентные платежи на три части.

«Две части платит не малый бизнес, соответственно государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом, но с выбором: либо платится, либо, если потока нет совсем, с правом капитализации процентов с добавлением к телу долга. То есть через шесть месяцев, с отсрочкой на шесть месяцев», — заявил первый зампред правительства.

Полное освобождение предпринимателей от налогов на время кризиса пока не планируется.

Накануне вечером, в среду 25 марта, Путин объявил о введении отсрочек по налоговым выплатам для МСП длительностью в 6 месяцев. Исключение составили платежи по НДС. Сегодня эту информацию подтвердил Белоусов: возможность установления отсрочек для этого налога пока не рассматривается. Такое решение объясняется тем, что НДС зависит от объема выручки компаний, а если выручка снижается — как в нынешней ситуации из-за мер по предотвращению распространения COVID-19 — то сокращается и размер налоговых отчислений.

«Коллеги часто говорят: «Дайте нам налоговые каникулы. Не отсрочку, мы же потом не сможем заплатить». Я говорю совершенно ответственно, что мы посмотрим, что будет через шесть месяцев. Мы, во-первых, не знаем, сколько продлится кризис. Но точно могу сказать, чего точно не будет: мы не начнем банкротить предприятия, которые не смогут выплатить эти самые налоги через шесть месяцев. Будем смотреть: или рассрочка, или дальнейшее еще, продлим этот период», — сказал Белоусов.

Он также пообещал, что правительство проведет переговоры с частными собственниками коммерческих площадей — например, торговых центров — об условиях арендной платы. Возможно объявление форс-мажорной ситуации в стране, которое позволит бизнесу не соблюдать все обговоренные в контрактах обязательства.

Тем не менее подобный исход Белоусов считает «предельным случаем», поскольку в такой ситуации «торговые центры завалятся».

Другой вариант подразумевает, что собственники согласятся дать арендаторам отсрочку по выплатам в обмен на схему с налогом на имущество.

Белоусов сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет расследовать ситуацию с поднятием цен некоторыми сервисами. В частности, жалобы поступали на компании-провайдеры по доставке еды из ресторанов, которые пользуются возросшим спросом.

«Я считаю, что это просто преступление в той ситуации, которая сейчас происходит», — заявил чиновник и заметил: «В большинстве, даже у самых маленьких ресторанов, есть свой набор клиентов, дисконтные карты, есть адреса. Вот они пытаются до них достучаться — в зоне шаговой доступности, чтобы еду им разносить. Что сделали провайдеры? Тарифы подняли».