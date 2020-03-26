Назад в XIX век: о чем бизнес просит Мишустина

Предприниматели направили коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросили предпринять меры, чтобы не допустить возвращения потребительского рынка к объемам XIX или начала XX века. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Ретейлеры в своем обращении предупреждают, что потребительский рынок рискует потерять внушительную часть объема, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Письмо в том числе подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Национальной ассоциации кулинаров и еще девять представителей разнопрофильных ассоциаций и компаний.

В письме сообщается, что из-за распространения коронавируса обороты отрасли и трафика сегмента — малого торгового бизнеса, сетевого и несетевого ретейла, ресторанов, кафе и ТЦ — упали на 50-80%.

Предприниматели считают, что разумно будет «поставить на паузу» весь потребительский рынок, кроме продуктовой торговли. Предложенный представителями рынка комплекс мер должен распространяться на весь круг компаний, обслуживающих потребительский сектор (производство, опт, логистика, розница, услуги, торговая недвижимость и логистика). Игроки предлагают установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.

Кроме того, в письме подробно перечислены временные меры, которые по мнению ретейлеров, помогут отрасли. В первую очередь предприниматели просят налоговых послаблений: отменить на указанный срок начисление НДС и налога на прибыль, установив на полгода отсрочку по уже возникшим налогам, а также прекратить сбор налогов на имущество, НДФЛ, ФОТ, ЕНВД, налогов по УСН, а также арендной платы за землю, в том числе торговых центров.

От ЦБ участники рынка ждут льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов и рассчитывают на кредитные каникулы, снижение и унификацию ставки эквайринга. Далее отрасль просит отмену арендных платежей для всех предприятий сектора, кроме продуктовой розницы, а для арендодателей — каникулы по обслуживанию кредитных обязательств.

Также предприниматели просят не заставлять непродовольственный ретейл продолжать операционную деятельность магазинов, когда это станет экономически нецелесообразно, а оказывать нуждающимся предприятиям финансовую поддержку для сохранения центральных офисов, которые после кризиса восстановят бизнес сетей.

Кроме того, ретейлеры считают, что необходимо сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой, и разрешить общепиту работать в режиме доставки или на вынос.%

В числе прочих требований в письме отрасли указаны освобождение от административных мер, отмена сезонных ограничений для грузового транспорта и пропускной режим на всей территории России, а также мораторий на введение дополнительных мер отрасли производства, оптовой и розничной торговли.

Авторы письма полагают, что игнорирование перечисленных мер приведет к большому кассовому разрыву у предприятий торговли и ресторанов и, как следствие, – к массовым увольнениям.

26 марта президент России Владимир Путин в своем обращении перечислил шаги, предпринимаемые государством для защиты бизнеса, пострадавшего из-за COVID-19.

Глава государства заявил, что при необходимости компаниям малого и среднего бизнеса, а также микропредприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, и кредитам в срок на полгода. Также на этот же период времени будет введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Страховые взносы для малых и средних предприятий снизятся с 30% до 15% с целью поддержать доходы их сотрудников — пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты выше МРОТ. Президент также подчеркнул, что в случае необходимости правительство будет расширять список отраслей, которые нуждаются в господдержке.