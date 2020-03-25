«Платить по счетам придется»: как меры Путина скажутся на бизнесе

60% экономически активных россиян поддерживают решение президента РФ Владимира Путина из-за пандемии коронавируса сделать неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты, подсчитал сервис по поиску работы SuperJob. Копия исследования компании имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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В опросе приняло участие около 1600 человек из 328 населенных пунктов. 20% респондентов относятся к новым мерам отрицательно, еще 20% не смогли дать им однозначной оценки, сообщает сервис.

В компании также отмечают, что действия властей чаще находят поддержку у более молодого населения. В частности, в категории до 34 лет с решением сделать будущую неделю выходной согласны 65% респондентов, в группе людей в возрасте от 35 до 44 лет показатель несколько ниже — 62%. Среди участников от 45 лет начинается резкое падение: меры одобряет уже меньше половины россиян, только 48%, показало исследование.

При этом к положительной оценке предложенных президентом мер больше склонны женщины: из них «за» проголосовали 68% участниц опроса, тогда как среди мужчин показатель был ниже практически на 15% и составил 54%.

Помимо объявления следующей недели выходной в своем выступлении в среду, 25 марта, Путин предложил ряд мер по поддержке населения и бизнеса в условиях распространения COVID-19 по всему миру.

Так, глава государства сообщил о переносе голосования по поправкам к Конституции на неопределенный срок. Полагающиеся гражданам в ближайшие полгода социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, выплаты ветеранам и труженикам тыла будут сделаны до майских праздников. С апреля по июнь все имеющие право на маткапитал граждане будут каждый месяц получать по 5 тыс. рублей за одного ребенка. При расчете больничного будет введена минимальная граница в размере 1 МРОТ в месяц, то есть, 12 130 рублей. Эта же сумма станет максимальной для выплат по безработице.

Кредитные каникулы будут предоставлены гражданам, заразившимся коронавирусом, сообщил президент. Это коснется не только потребителей, но и индивидуальных предпринимателей. Микропредприятиям будет оказана поддержка, направленная на обеспечения дальнейшей устойчивой работы и сохранения рабочих мест. Малый и средний бизнес (МСП) также получит отсрочку по выплате налогов на 6 месяцев — исключением станет НДС.

На тот же срок вводится мораторий на банкротство для компаний, затронутых COVID-19. Процент по страховым взносам для МСП понизится в два раза — до 15%. Выводящиеся в виде дивидендов на зарубежные счета средства россиян будут облагаться налогом в 15% вместо нынешних «несправедливых» 2%. Россияне, общий доход которых от вкладов превышает 1 млн рублей, — то есть примерно 1% вкладчиков — будут платить налоги в размере 13% от процентов дохода.

Одобрения населения не разделяют эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«Решение о нерабочей неделе – это практически убийство малого и среднего бизнеса в России, — считает основатель SuperJob Алексей Захаров. — Вся Европа угробила свой малый бизнес. Жертв от этого будет и уже есть намного больше, чем жертв от коронавируса. Мы пошли тем же путем». По его мнению страна таким образом может потерять сотни и сотни тысяч людей: инфаркты, самоубийства, криминал и других.

«При этом естественно, что обычные люди будут поддерживать возможность отдохнуть лишнюю неделю», — говорит Захаров.

«Предложения, которые сегодня вынес президент, закономерно больше политические, нежели экономические», — считает инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По мнению эксперта, они несколько противоречивы в реализации.

Ключевой момент заключается в том, что в других странах компании попадают под карантин, тогда как в случае с Россией это будет именно выходная неделя. То есть, многие компании будут платить зарплату сотрудникам и, например, аренду за этот период, но не смогут полноценно зарабатывать из-за простоя, поскольку сотрудники не будут исполнять свои обязанности посредством систем удаленного доступа.

Это частично нивелирует в целом разумные заявленные меры поддержки бизнеса, отмечает Нигматуллин.

«Также до сих пор неясно, как будет решаться проблема кассового разрыва – у компаний не будет выручки, но платить по счетам придется. За рубежом компании получили возможность покрыть потребность в ликвидности в долг, у российских же компаний нет доступа к финансированию в такой же мере», — сообщил специалист «Газете.Ru».

Кроме того, вызывает вопросы поддержка отдельных, самых пострадавших отраслей – все идет к тому, что при затягивании кризиса на пару кварталов обанкротятся многие компании гражданской авиации с последующим драматическим падением уровня конкуренции, указывает эксперт, но их поддержка пока субъективно недостаточна.

Об этом говорит и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Пока в цифрах понятна только сумма в 300 млрд рублей, отмечает он, – эти средства выделяются для поддержки наиболее пострадавших секторов российской экономики.

Однако для сферы туризма, по мнению специалиста, этой суммы будет недостаточно. «Для сравнения: США выделяют на антикризисные меры для экономики 6 трлн долларов – эта сумма сопоставима с четырьмя ВВП России. Другие страны — Япония, Германия, Франция и другие — выделяют средства в размере от 10% до 20% ВВП», — подчеркивает Деев.

Суммарные потери экономики от карантинных мер могут превысить несколько десятков миллиардов рублей,

подсчитал аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Беспрецедентные меры карантина, предложенные президентом, безусловно оправданы, считает эксперт. Однако их реализация может замедлить рост ВВП в 1 квартале на величину 0,1-0,2%.

Более того: приостановка экономических процессов будет сказываться и после окончания карантина. Так как восстановление прежней деловой активности связано с отменой огромного числа мероприятий, требующих повторной организации.

Так, например, в текущем году уже были отменены или перенесены на определенные срок некоторые крупные экономические форумы — такие, как ЯМЭФ, РИФ, КЭФ и ПМЭФ — в России, а также за рубежом.

Ранее меры по поддержке граждан и экономики предложили Банк России, Торгово-промышленная палата и другие.