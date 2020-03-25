Два сценария: сколько потеряют российские туроператоры

37 млрд рублей может составить общий недополученный доход туроператоров от кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Исполнительный директор АТОР рассказала о пессимистичном сценарии — если до сентября большинство направлений не откроется, а также оценила потери туроператоров:

«По выездному туризму недополученный доход туроператоров мы оцениваем в 25 млрд рублей, по въездному — порядка 12 млрд рублей», — заявила Ломидзе, подчеркнув, что это предварительная оценка «при сохранении нынешней ситуации и условии, что сезон [летний] не состоится».

Оптимистичным сценарием она назвала старт продаж туров в июле. При этом, как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе TUI, туроператор надеется, что отправлять туристов в Турцию можно будет уже с 24 апреля, а с 30 апреля — в другие страны.

В ходе конференции исполнительный директор АТОР также напомнила, что в феврале говорила о совокупных убытках в размере 27 млрд рублей. По ее словам, динамика продаж с тех пор не особо изменилась.

«Эта цифра включает совокупный объем аннуляций туров, проданных до середины сентября. Но это не чистые убытки — это деньги, которые были уплачены партнерам и не вернулись. И это деньги, за которыми могли обратиться все туристы, купившие туры на лето до сентября», —пояснила Ломидзе.

При этом, как сообщает «Интерфакс», на данный момент правительство готово выделить лишь 3,5 млрд рублей на помощь Ростуризму. Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о выделении этих денег из резервного фонда правительства на оказание государственной поддержки туроператорам.

Застряли в отпуске

Пока одни переживают, что не смогут отдохнуть летом за пределами России, за границей остаются те, кто из-за введенных ограничений не могут попасть домой. По оценкам исполнительного директора АТОР, сейчас в ОАЭ находятся более пяти тысяч россиян, которые не могут улететь домой из-за внезапного закрытия страной авиасообщения. В подобной ситуации в одинаково сложном положении находятся как обладатели туров, так и самостоятельные путешественники.

«Туроператор там [в ОАЭ] лишен каких-либо возможностей помочь организованным туристам», — заявила Ломидзе, объясняя, что когда страна закрывает аэропорт и воздушное пространство, туроператоры ничего сделать не могут.

«Помочь может только государство. Единственный выход из ситуации — подключать МИД и вывозить людей спецбортами», — отметила эксперт, добавив, что АТОР уже направила соответствующее письмо в генконсульство с просьбой подключиться и начать решать вопрос. Майя Ломидзе также рассказала, что на средства «Турпомощи» в данном случае тоже надеяться на стоит, потому что резервный фонд используется исключительно при банкротствах туроператоров.

Она сообщила, что по оценкам Ростуризма, на начало этой недели за рубежом находилось около 90 тыс. российских туристов.

Звездный час внутреннего туризма

В лучшем положении оказались туроператоры, которые, в том числе, специализируются на внутренних направлениях, отметила Майя Ломидзе, объяснив это тем, что внутренние туры на лето активно продаются. По ее словам, спрос на внутрироссийские направления оживился на 30-50% по сравнению с предыдущими неделями.

В TUI «Газете.Ru» рассказали, что сейчас внутренние направления также активно предлагаются тем, кто хочет отменить или поменять путешествие за рубеж. Чаще всего туристы сейчас выбирают курорты Краснодарского края, а также Калининград, Кавминводы, Казань, Санкт-Петербург, Алтай, Байкал, Сахалин и Камчатку, рассказали в пресс-службе туроператора.

По данным сервиса по подбору путешествий OneTwoTrip, в этом году серьёзно выросла популярность российских направлений при выборе путешествия на майские праздники. Количество поисковых запросов на авиабилеты по стране увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом на 54% больше путешественников хотели бы поехать в Сочи чем годом ранее, на 31% — в Санкт-Петербург, популярность Симферополя выросла на 32%, а Краснодара — на 46%.