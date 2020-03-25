Болезненные меры: Путин продлил выходные и поддержал граждан

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к нации в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. В нем он рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.

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Следующую неделю президент объявил нерабочей. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение болезни. Работать в эти дни продолжат медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней.

«Нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей»,

— подчеркнул Путин.

Поддержка для граждан

В ближайшие полгода все социальные пособия и льготы должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок — если семья имеет право на льготы по ЖКХ, не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов для получения поддержки.

Все семьи, которые имеют право на маткапитал, в ближайшие три месяца — с апреля — получат дополнительно по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Президент также поручил правительству ускорить внедрение новой меры поддержки — выплаты на детей с 3 до 7 лет, чтобы семьи смогли получить их на месяц раньше, с июня.

Путин предложит также изменить расчет больничного листа, поскольку сейчас молодые люди, исходя из стажа и заработной платы, могут получать низкие выплаты. До конца года эта норма будет рассчитываться из суммы не менее одного МРОТ в месяц, постановил президент. Затем она может быть продлена.

Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице — 8 тысяч рублей в месяц. Путин предложил увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.

«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно, — заявил президент. — Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам». Теперь,

если человек попал в сложную ситуацию, а его месячный доход сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без всяких штрафных санкций.

Процедура банкротства должна стать посильной и необременительной, отметил Путин. «Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов», — сказал он.

Поддержка бизнеса

Механизм пролонгации кредитов государство предусмотрит и для индивидуальных предпринимателей: предусмотреть такую возможность поручено ЦБ.

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки», — отметил Путин.

Он заявил он необходимости помощи таким предприятиям продолжить устойчивую работу и сохранить сотрудников. Важнейшей задачей президент назвал обеспечение стабильности на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Он пообещал бизнесу содействие.

Компании малого и среднего бизнеса получат отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие полгода, уточнил президент. Микропредприятия — еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Также компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам на ближайшие шесть месяцев. Правительству и ЦБ поручено и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.

«Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», — заявил Путин.

Эти меры прежде всего коснуться компаний, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии секторах. Правительству президент поручил осуществлять мониторинг ситуации и по необходимости расширять и корректировать перечень нуждающихся в поддержке отраслей.

Страховые взносы для малых и средних предприятий снизятся с 30% до 15%, чтобы поддержать доходы их сотрудников. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты выше МРОТ. Он подчеркнул, что эта мера — долгосрочная, а не на несколько месяцев.

Выплаты доходов, уходящие в офшоры, должны облагаться адекватным налогом: сейчас две трети средств облагаются ставкой в 2%, в то время как граждане платят подоходный налог в размере 13%, заметил президент. Он предложил установить ее на уровне 15% для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Путин поручил правительству проработать этот вопрос, напомнив, что это потребует корректировки соглашений о двойном налогообложении.

«Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке, — заявил он. — И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны».

Для граждан с объемом банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше 1 млн рублей также будет установлен налог на уровне 13%.

Дополнительные поступления от обозначенных мер планируется направить на поддержку семей с детьми, потерявшим работу гражданам и тем, кто оказался на больничном, заключил он.

Помимо заявленных мер поддержки в своем выступлении Путин заявил о необходимости переноса даты голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату.