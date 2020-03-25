Скрасить карантин: россиян могут освободить от выплат по ЖКХ

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян. Свои программы по поддержке экономики и граждан в последнее время предлагают многие ведомства и организации: объединение бизнеса «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и Центробанк.

Россиян могут временно освободить от оплаты услуг ЖКХ, пока длится карантин из-за коронавируса. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Инициатива уже направлена министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву, сообщают РИА «Новости».

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — цитирует агентство обращение Власова.

С окончанием карантинного режима меры должны быть отменены, и россияне продолжат оплачивать коммунальные услуги, считает депутат.

Отмена выплат может отразиться на системе ЖКХ: в феврале Якушев рассказал газете «Известия», что долги россиян коммунальным службам составляют около 573 млрд рублей, а «чтобы комплекс работал качественно, он должен качественно финансироваться».

Свои программы по поддержке граждан, малого и среднего бизнеса (МСП) и экономики в последнее время предлагают различные организации и ведомства, которые обеспокоены не только пандемией COVID-19, но и резкими колебаниями на валютном рынке. Падение курса рубля по отношению к доллару и евро наблюдается уже две недели. Оно спровоцировано развалом сделки ОПЕК+ в начале марта: неудачные переговоры стран-экспортеров нефти фактически дали старт ценовой войны, вынудив государства увеличивать добычу и тем самым снижать стоимость ресурса.

Накануне российское объединение среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину со своей инициативой по поддержке экономики. Так, например,

формирование просит ввести мораторий на выплату НДФЛ для граждан, чей оклад не превышает пяти МРОТ в месяц. Это составляет 60 650 рублей,

подсчитал ТАСС. «Деловая Россия» также предлагает предусмотреть выплаты из материнского капитала на сумму одного МРОТ — 12 130 рублей — каждый месяц, а также установить ипотечные каникулы до 30 сентября, позволив отсрочить и реструктурировать платежи по потребительским кредитам.

Чтобы поддержать бизнес, объединение предлагает в случае повышения Центробанком ключевой ставки субсидировать банкам разницу между текущей ставкой в 6% и новой на 1 апреля. По проекту, это должно затронуть ипотечные кредиты и займы на покупку автомобилей и прочей техники, а также системообразующие предприятия. 23 марта перечень таких компаний был существенно расширен: их количество выросло с 200 до 600.

«Деловая Россия» также просит отсрочить выплаты кредитных процентов, налогов (за исключением НДС, НДПИ, акцизов и налогов на игорный бизнес) и предоставить госгарантии на новые кредиты в размере 50-75%, а также обеспечить возможность рефинансирования нынешних кредитов компаний с помощью госбанков. Все государственные закупки из III и IV кварталов 2020 года объединение просит перенести на II квартал и выплатить МСП аванс в размере 50-75%. Проект также предполагает снижение операционных расходов компаниям — например, за счет временной отмены кадастрового и земельного налога для собственников помещений.

В конце прошедшей неделе свои предложения по поддержке МСП «в непростой текущей обстановке» направила правительству Торгово-промышленная палата. Ряд мер в связи с падением цен на нефть и коронавирусом принял Банк России: так,

он запретил банкам брать с россиян комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. За большие суммы перевода комиссия не может быть больше 0,5% суммы перевода и превышать 1500 рублей.

Банк также рекомендовал организациям-кредиторам не назначать пени и штрафы для заемщиков, которым диагностировали коронавирус и реструктурировать их долги, а страховые компании попросил по запросу клиентов продлевать сроки платежей по договорам добровольного страхования и урегулирования страховых случаев, а также не начислять неустойки тем, кто предъявит справку о заражении коронавирусом.

В качестве поддержки бизнеса ЦБ рекомендовал организациям-кредиторам по запросу представителей МСП рассматривать реструктуризацию их займов, со своей стороны пойдя на некоторые уступки по процедуре, и расширил программу рефинансирования кредитов МСП.

Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 млрд рублей, сокращается до 4% при максимальной конечной ставке в 8,5%. С апреля 2020 финансовый регулятор также выделяет 500 млрд на кредиты кредитным организациям, которые в свою очередь используют эти деньги для выдачи займов бизнесу.