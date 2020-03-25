Скрасить карантин: россиян могут освободить от выплат по ЖКХ

Россиян могут временно освободить от оплаты услуг ЖКХ, пока длится карантин из-за коронавируса. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Инициатива уже направлена министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву, сообщают РИА «Новости».

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«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — цитирует агентство обращение Власова.

С окончанием карантинного режима меры должны быть отменены, и россияне продолжат оплачивать коммунальные услуги, считает депутат.

Отмена выплат может отразиться на системе ЖКХ: в феврале Якушев рассказал газете «Известия», что долги россиян коммунальным службам составляют около 573 млрд рублей, а «чтобы комплекс работал качественно, он должен качественно финансироваться».

Свои программы по поддержке граждан, малого и среднего бизнеса (МСП) и экономики в последнее время предлагают различные организации и ведомства, которые обеспокоены не только пандемией COVID-19, но и резкими колебаниями на валютном рынке. Падение курса рубля по отношению к доллару и евро наблюдается уже две недели. Оно спровоцировано развалом сделки ОПЕК+ в начале марта: неудачные переговоры стран-экспортеров нефти фактически дали старт ценовой войны, вынудив государства увеличивать добычу и тем самым снижать стоимость ресурса.

Накануне российское объединение среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину со своей инициативой по поддержке экономики. Так, например,

формирование просит ввести мораторий на выплату НДФЛ для граждан, чей оклад не превышает пяти МРОТ в месяц. Это составляет 60 650 рублей,

подсчитал ТАСС. «Деловая Россия» также предлагает предусмотреть выплаты из материнского капитала на сумму одного МРОТ — 12 130 рублей — каждый месяц, а также установить ипотечные каникулы до 30 сентября, позволив отсрочить и реструктурировать платежи по потребительским кредитам.

Чтобы поддержать бизнес, объединение предлагает в случае повышения Центробанком ключевой ставки субсидировать банкам разницу между текущей ставкой в 6% и новой на 1 апреля. По проекту, это должно затронуть ипотечные кредиты и займы на покупку автомобилей и прочей техники, а также системообразующие предприятия. 23 марта перечень таких компаний был существенно расширен: их количество выросло с 200 до 600.

«Деловая Россия» также просит отсрочить выплаты кредитных процентов, налогов (за исключением НДС, НДПИ, акцизов и налогов на игорный бизнес) и предоставить госгарантии на новые кредиты в размере 50-75%, а также обеспечить возможность рефинансирования нынешних кредитов компаний с помощью госбанков. Все государственные закупки из III и IV кварталов 2020 года объединение просит перенести на II квартал и выплатить МСП аванс в размере 50-75%. Проект также предполагает снижение операционных расходов компаниям — например, за счет временной отмены кадастрового и земельного налога для собственников помещений.

В конце прошедшей неделе свои предложения по поддержке МСП «в непростой текущей обстановке» направила правительству Торгово-промышленная палата. Ряд мер в связи с падением цен на нефть и коронавирусом принял Банк России: так,

он запретил банкам брать с россиян комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. За большие суммы перевода комиссия не может быть больше 0,5% суммы перевода и превышать 1500 рублей.

Банк также рекомендовал организациям-кредиторам не назначать пени и штрафы для заемщиков, которым диагностировали коронавирус и реструктурировать их долги, а страховые компании попросил по запросу клиентов продлевать сроки платежей по договорам добровольного страхования и урегулирования страховых случаев, а также не начислять неустойки тем, кто предъявит справку о заражении коронавирусом.

В качестве поддержки бизнеса ЦБ рекомендовал организациям-кредиторам по запросу представителей МСП рассматривать реструктуризацию их займов, со своей стороны пойдя на некоторые уступки по процедуре, и расширил программу рефинансирования кредитов МСП.

Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 млрд рублей, сокращается до 4% при максимальной конечной ставке в 8,5%. С апреля 2020 финансовый регулятор также выделяет 500 млрд на кредиты кредитным организациям, которые в свою очередь используют эти деньги для выдачи займов бизнесу.