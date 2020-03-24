Автопром и вирус: в России начали останавливать конвейеры

Немецкий концерн Volkswagen (владеет брендами Volkswagen, Skoda, Audi, Bentley, Lamborghini и т.д.) останавливает конвейеры своего калужского завода, а также линию контрактной сборки на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде с 30 марта по 10 апреля 2020 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель Volkswagen в России Наталья Костюкович.

Реклама

По ее словам, это решение было принято «в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus». На период простоя все работники в соответствии с законодательством России будут отправлены в оплачиваемый отпуск либо направлены на повышение квалификации.

Представитель марки Volkswagen сообщил «Газете.Ru», что совокупный автомобильный сток официальных дилеров и самого дистрибьютора позволяет обеспечить спрос на свои модели в России, как минимум в течение двух месяцев и более. Сейчас Volkswagen выпускает в Калуге автомобили Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Что касается последней модели, ранее сообщалось, что ее производство уже приостановлено из-за нехватки некоторых комплектующих.

В Калужской области также остановится завод французской группы PSA (Peugeot, Citroёn, Opel). В этой компании «Газете.Ru» сообщили, что на решение повлияло сразу несколько факторов: ухудшение ситуации по COVID-19 в мире и в России, закрытие крупных европейских заводов, временная остановка логистических поставок, комплектующих по всему миру, потенциальные риски для сотрудников, а также меры по борьбе с коронавирусом, которые рекомендует правительство России.

«Groupe PSA приняла решение временно приостановить производство автомобилей брендов PSA на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области с 1 по 3 апреля включительно. С 6 по 10 апреля включительно сотрудники совместного предприятия «ПСМА Рус» будут находиться в коллективном отпуске. Текущие меры могут быть скорректированы в случае необходимости», – уточнила официальный представитель группы PSA в России Лилия Мокроусова.

Проблемы с поставками автозаводы начали испытывать с того момента, когда Китай полностью остановил производство в провинции Хубэй, которая служит штаб-квартирой для многих производителей автокомпонентов и является своеобразным индустриальным центром автомобильной промышленности КНР. Не менее значимый удар по мировому автопрому нанесли карантинные меры в Евросоюзе. Свои европейские мощности временно концерны заморозили Volkswagen Group, PSA Group, Fiat Chrysler и Daimler, компания Renault пока остановила только завод в Испании.

Группа риска

Автокомпании по-разному реагируют на ситуацию с коронавирусом. Калининградский завод «Автотор» (производит некоторые модели Kia, Hyundai, BMW и Chery) отмечает, что ситуация пока не поддается точному прогнозу.

«У нас горизонт поставок комплектующих сейчас – это ближайшие три недели, можем твердо сказать, что в течение этого срока пока ничего не случится, будем работать, а как будет дальше пока понимания нет, потому что все будет зависеть от снабжения из Европы», – сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь «Автотора» Олеся Казарина.

В компании Sollers (производит автомобили УАЗ и легкие коммерческие Ford) сообщили, что не видят угроз для производства из-за дефицита компонентов, связанного с распространением коронавирусной инфекции до апреля, сборка автомобилей осуществляется в штатном режиме. В случае возникновения перебоев с поставками компания готова рассмотреть варианты с альтернативными поставщиками. Но в дальнейшем ситуация может измениться.

«Мы видим риски приостановки производств из-за резкого падения спроса на автомобили – прежде всего, со стороны физлиц, — предупредили в пресс-службе Sollers. — Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию». Как отмечают в компании, резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства.

Российский лидер по производству тяжелых грузовиков «КамАЗ» ранее предупреждал, что возможность остановки предприятия из-за отсутствия компонентов существует, но, как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, на ближайшие месяцы проблема с комплектующими решена. Впрочем, директор департамента по связям с общественностью «КамАЗ» Олега Афанасьева, не исключает, что заморозка автозаводов в Китае и Европе в итоге приведет и к остановке «КамАЗа».

Завод «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» (производит бюджетные модели Kia и Hyundai) пока что максимально загружен. «Мы рассчитываем продолжить стабильную работу в три смены. Сейчас работаем без изменений», – заверила начальник отдела связей с общественностью Мария Мальцева.

В компании «АвтоВАЗ» «Газете.Ru» сообщили, что тольяттинский завод продолжает работать, а руководство в связи с нынешней форс-мажорной ситуацией «строит разные сценарии». В компании Renault отказались от комментариев. Представитель «Группы ГАЗ» сообщил, что компания «прорабатывает сохранение устойчивости предприятия».

Несколько представителей дилеров, торгующих автомобилями премиум-сегмента, сообщили «Газете.Ru», что из-за всплеска спроса в начале марта у них образовался дефицит по наиболее ходовым моделям.

Остановившееся в Европе заводы этот спрос не могут удовлетворить из-за карантинных мер, введенных ЕС. Предсказать время поставки, даже приблизительно, по дефицитным машинам дилеры не берутся.

Запаса прочности нет

Развитие ситуации, связанной с COVID-19, является масштабным кризисом и крупнейшим риском для цепочек снабжения по всему миру, отмечает директор московского офиса Boston Consulting Group (BCG), глава практики «Автомобилестроение» Эдуард Черкин. Цепи снабжения в автомобильной отрасли крайне сложные – товары и компоненты пересекают часто множество границ на пути к автосборочным производствам, а сейчас практически все таможни работают с затруднениями, нарушены логистические цепочки.

По словам эксперта, автопроизводителям жизненно важно перестроиться на альтернативные источники снабжения (дублировать снабжение по критически важным элементам).

«Это необходимо сделать в любом случае, хотя и не известно пока, какое время потребуется на ликвидацию опасности, но за это время товарные запасы в цепи снабжения будут истощены, а быстро заполнить цепочки снабжения будет невозможно», – считает Черкин.

Собеседник из BCG напоминает, что даже если китайские и европейские компонентные заводы смогут оперативно возобновить производство, то в первую очередь насыщаться деталями будут крупные автокомпании с большими объемами производства. Российские заводы с относительно маленькими объемами могут выпасть из цепочки поставок на несколько месяцев.