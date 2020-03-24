«Везде царит позитив»: биржи немного отскочили

Мировые рынки во вторник, 24 марта, показали значительный рост. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов увеличился на 7,22% — до 2415,97 пунктов, следует из данных торгов. Индекс РТС увеличился на 9,23% — до 965,32 пункта.

Реклама

Доллар на момент закрытия Московской биржи в 18.50 стоил 78,92 рублей, евро — 85,12 рублей. ЦБ установил официальный курс на уровне 78,85 рубля за доллар, 85,42 рубля за евро на 25 марта.

Причина сегодняшнего отскока на биржах – беспрецедентные меры поддержки финансового сектора, которые вводит ФРС США, объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Индексы и товары отыгрывают ожидания большой ликвидности от ФРС и совместных мер со стороны других крупных центробанков», — аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

РТС показал прирост более 9%, прорвавшись выше 970 пунктов, отметил он, прогнозируя на следующую сессию диапазон 950-1050 пунктов. Индекс Мосбиржи прибавил более 7%, полностью отыграв все падения с 12 марта, говорит Емельянов.

Он считает, что среда пройдет в повышательном тренде между уровнями 2350-2500. «Позитив сегодня царит на всех площадках без исключения», — отметил он.

Рост на торгах показали и мировые индексы. Американский Dow Jones Industrial Average — на 8,63% до 20197,09 пункта (19.14 мск), S&P 500 — на 7,73%, до 2410,25 пунктов (19.15 мск), NASDAQ Composite — на 6,70%, до 7320,19 пункта (19.17 мск).

Аналогичная ситуация была и с европейскими индексами: британский FTSE 100 рос на 6,75% — до 5331,00 (19.16 мск), французский CAC 40 — на 6,61%, до 4173,12 (19.18 мск), немецкий DAX — на 9,22%, до 9547,25 (19.18 мск).

Ключевые для Азиатско-Тихоокеанского региона индексы также закрылись во вторник в позитиве — гонконгский Hang Seng вырос на 4,46% до 22663,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 4,17% — до 4735,70 пункта, южнокорейский KOSPI на 8,60% — до 1609,97 пункта, Shanghai Composite на 2,34% — до 2722,44 пунктов, японский Nikkei 225 на 7,04% до 18077,50 пункта. Днем ранее все они, кроме Nikkei 225, снижались.

«Лучше рынка, прибавив до 13%, сегодня торгуются бумаги нефтяников, энергетиков, девелоперов и «Аэрофлота», — отмечает Емельянов из «Фридом Финанс». — Но еще более впечатляющие результаты показали «Норникель» (+17%) и «Полиметалл» (+16%)».

Такую динамику он объяснил приростом золота, серебра и платиноидов.

Так, апрельский фьючерс на золото на COMEX во вторник рос на 5,74% — до $1657,60 за унцию (19.30 мск). Цены на платину росли на 11,53% до $699,85 за унцию (19.30 мск), серебро - на 6,4% до $14,11 (19.31 мск), палладий - на 16,26% до $1810,10 (19.30 мск). Палладий за сутки прибавил свыше 15%, что стало лучшей сессией за последние 20 лет, говорит Емельянов. Так рынок реагирует на приход коронавируса в ЮАР, где был введен запрет на поставки всех металлов сроком на три недели, пояснил он.

По оценкам «Фридом Финанс» спекулятивно палладий может доходить до своих исторических максимумов $2700-2800 за унцию, что на 50-55% выше текущих уровней. Платина имеет потенциал роста до 30% – к уровням конца 2018 года, говорит Емельянов. В золоте он прогнозирует рост до $1850 в течение квартала (более 10%), а серебро выглядит недооцененным на 25-30%. Однако по мере ухода фактора эпидемии возможна новая сильная коррекция во всех металлах, предупреждает он.

Артем Деев из AMarkets отметил, что

нефтяные котировки отреагировали на вчерашнее заявление министра энергетики РФ Александра Новака после встречи с главами российских нефтяных компаний о том, что Россия пока не намерена увеличивать добычу.

Так, цены на нефть во вторник показали рост на 1,29% до $27,38 за баррель (19.43 мск) на сорт Brent, на 0,81% — до $23,55 за баррель на WTI (19.44 мск).

Нефть во вторник смогла подняться до $28,65 за баррель, затем, правда, потеряла более одного доллара, напоминает Емельянов. По итогам дня динамика более чем умеренная – менее 2%, что собственно и сдерживает рубль от дальнейшего укрепления, отметил он. Диапазон $25-30 за баррель пока выглядит вполне устоявшимся, но на фоне текущих событий это равновесие может быть разрушено в любой момент. Во «Фридом Финанс» прогнозируют рост выше $30 до конца недели с последующей коррекцией вниз.

«Уже неоднократно различные словесные интервенции и меры регуляторов по стабилизации рынков давали лишь кратковременный эффект и не становились началом разворота, — предупреждает Деев. — Скорее всего, так будет и сейчас: пандемия коронавируса в мире разрастается, ближайшая статистика по промпроизводству и торговле в ЕС и США может стать очередным поводом для падения бирж».

Рынок уже заложил рецессию в экономике, так же мы ждем пик количества выявленных заражений коронавирусом ближайшие две недели и, если темпы количества зараженных перестанут расти по примеру Китая, то волатильность на рынках будет сокращаться, говорит начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Брокер» Сергей Кучин. Но расти пока сложно, так как рост экономике США ждут только в VI квартале 2020 года.

Кучин напомнил, что ФРС пообещала фактически неограниченную программу выкупа облигаций, в том числе корпоративных заемщиков, для поддержания бизнеса и стабилизации финансовых рынков. Власти Германии также намерены оказать помощь, которая, вероятно, будет включать в себя увеличение госзаимствований (в объеме до €150 млрд) для финансирования дополнительных расходов в этом году, а также выделение €156 млрд для помощи компаниям и создание фонда поддержки ключевых отраслей в объеме €500 млрд.

«Усилия властей по сглаживанию последствий пандемии могут воодушевить инвесторов», — считает Кучин.

Нестабильность на мировых рынках связана с пандемией коронавируса и расторжением сделки ОПЕК+. Страны ОПЕК предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале, но переговоры 6 марта в Вене закончились провалом. Россия выступала за продление текущих условий до конца квартала или года, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь с 1 апреля у стран-нефтедобытчиков нет обязательств по сокращению добычи. 9 марта цены на нефть рухнули на 30% — обвал стал сильнейшим с 1991 года. На фоне этого курс доллара к рублю в понедельник на международных торгах обвалился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро.

К середине прошлой недели цены на нефть обвалились до уровня 2002-2003 годов. Стоимость Brent на торгах в среду, 18 марта, упала на 10,20% — до $25,80 за баррель (уровень сентября 2003 года). Цены WTI обвалились до $20,56 за баррель (уровень 2002 года). Российская Urals в тот день подешевела до $18,64 за баррель, цена также стала минимальной с февраля 2002 года, подсчитало ценовое агентство Argus Media. Стоимость «неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», отмечалось в публикации.

Падение в прошедшие две недели происходило и на мировых рынках, в США торги на биржах были трижды за последние 3 недели автоматически приостановлены из-за резкого падения индексов, но остановить это не смогло.

«В завершение прошлой недели нефтяные цены демонстрировали восстановление к уровням $30 на «слухах» о возможном сокращении нефтедобычи в США, а также возвращении экспортеров к координации в рамках ОПЕК+, — говорил «Газете.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. — Однако, пока что, рынки не получили подтверждения данной информации, подготовка к полноценной ценовой войне, в том числе к активному наращиванию добычи в апреле сейчас продолжается», отметил он.