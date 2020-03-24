Нефть через пальцы: Bloomberg посулил саудитам жесткий кризис

Серьезный экономический кризис в скором времени ожидает Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал аналитик Дэвид Фиклинг.

«Ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — заявил журналист.

По мнению Фиклинга, международные резервы Саудовской Аравии сократятся – такой вывод он сделал, изучив данные Международного валютного фонда за 2019 год. Он также предположил, что падение резервов саудтов достигнут пятимесячных расходов на импорт в 2024 году – если цены на нефть сохранятся в районе $50-55 за баррель.

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Даже в этом случае саудовскую монархию ждет «невероятный кризис», и можно будет забыть о фиксированном курсе доллара США, подчеркнул Фиклинг. Если же цены на нефть будут составлять около $20 за баррель – то Саудовская Аравия потеряет все свои деньги к 2027 году.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать впечатляющую волну богатства и удержаться в течение примерно последних лет пятидесяти, однако любая волна в конце концов сходит на нет. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым сегодня располагают их предки»,

– предрек журналист нелегкую судьбу жителям Аравийского полуострова.

Обвал мировых цен на нефть был спровоцирован разрывом сделки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не смогли договориться о дальнейшем снижении производства.

Вину за разрыв сделки возлагали как на Москву, так и на Эр-Рияд. Вскоре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года.

«Позиция России по сделке ОПЕК+ была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства. Мишустин также добавил, что в настоящее время ситуация в российской экономике контролируется, хотя глобальные рынки лихорадит.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть 9 марта рухнули на 30%.

Спустя некоторое время после разрыва сделки государственная нефтяная компания Ирака State Oil Marketing Organization (SOMO) объявила о планах по увеличению объемов экспорта нефти в апреле. Вслед за Ираком другой важный член ОПЕК — Кувейт — снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC также решила нарастить добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя саудовских властей сообщала, что ими снижение цен было проведено «для ослабления российских позиций на рынке». С апреля все ограничения по добыче перестают действовать. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена увеличить добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки — более чем на 25%.

Один источник издания говорил о «ценовой войне», которую Саудовская Аравия объявила России, другой источник в ОПЕК уверял, что Эр-Рияд не делал такого шага и «по-прежнему считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти». «Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства.

«Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия, напротив, выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — писало издание со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника.

20 марта Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией. По информации агентства, Москва давно готовилась к кризису и понимала, что после срыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушатся до $20 за баррель.

Как заявили собеседники Bloomberg, у России достаточно запасов, чтобы продержаться дольше, чем саудиты, поэтому она не предложит мир. Кроме того, по мнению источников, российский лидер Владимир Путин — опытный политик. Ему удастся выйти из этого кризиса.