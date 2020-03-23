Авторынок подхватил вирус: ажиотажный спрос на автомобили закончился

Новости о падении рубля в начале марта подстегнули спрос на новые автомобили, таким образом россияне попытались сохранить свои рублевые сбережения. Ситуация разворачивалась по лекалу 2014 года, когда при аналогичной волатильности курса рубля автомобилисты в течение всего года инвестировали стремительно обесценивающуюся национальную валюту в новые автомобили.

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Но вспыхнувший в этот раз ажиотажный спрос уже в течение марта прошёл пик и резко пошел на спад. Об этом «Газете.Ру» сообщили сразу несколько дилеров, а также подтвердили некоторые автопроизводители. Так, по словам директора департамента по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, уже на этой неделе граждане утратили активный интерес к покупке автомобилей. И даже в этой ситуации из-за проблем автозаводов с поставками китайских комплектующих, есть риск появления дефицита на некоторые автомобили.

«Ажиотажа среди клиентов уже нет, спрос пошёл не спад и в ближайшее время мы ожидаем сокращения продаж, — сообщил «Газете.Ру» Александр Захаров из «АвтоСпецЦентра». — Глобального дефицита автомобилей нет, но в связи с простоем заводов определённые перебои с поставками автомобилей в скором времени возможны».

По его словам, почти все автопроизводители уже утвердили новые «прайс-листы» и если курс доллара США будет расти, то цены на автомобили тоже будут подниматься.

В «АвтоСпецЦентре» ожидают, что до конца года спад продаж при позитивном сценарии составит 12%, при негативном – до 30%.

В группе компаний «Авилон» также отмечают, что на прошлой неделе скачки валюты спровоцировали высокий спрос на автомобили как по массовым, так и по премиальным брендам, но сейчас продажи вновь вернулись к прежней динамике.

«Всплеск интереса клиентов постепенно возвращается к привычному уровню, но еще остаются покупатели, которые хотят выгодно приобрести автомобиль сейчас, предполагая повышение цен, — поделился руководитель отдела продаж дилерского центра Volkswagen ГК «Авилон» Максим Васильев. — Мы ожидаем постепенное возвращение трафика к рабочему ритму, который сохранялся в дилерских центрах вне ажиотажа. Автодилеры могут вернуться к уровню того покупательского интереса и спроса, который был в начале этого года, что было неплохо, ведь год начался положительно», — надеется он.

Клиент на карантине

Трафик в автосалонах упал на 40% в марте, сообщили «Газете.Ру» в российской компании Sollers (производит автомобили УАЗ и коммерческую линейку Ford). Однако в большей степени в этом виновата вспышка коронавируса и самоизоляция многих клиентов, считают в компании.

«Мы видим риски приостановки производств из-за резкого падения спроса на автомобили – прежде всего, со стороны физлиц, — сообщили «Газете.Ру» в пресс-службе Sollers. — Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства», заметили в компании.

О снижении клиентской активности неофициально сообщил представитель другой автокомпании и источник в дилерском сообществе. Ранее о повышении цен на свою продукцию предупредили компании «АвтоВАЗ» и Renault.

Рынок стабильно болен

При сохранении нынешних отрицательных трендов рынок новых автомобилей в 2020 году ждет падение продаж не менее чем на 15-20%, прогнозирует аналитическое агентство «Автостат».

«Причин будущего падения продаж несколько: ослабевший рубль и рост цен, а начиная с мая и дальше ожидаются остановки автозаводов из-за отсутствия поставок автокомпонентов из охваченной вспышкой коронавируса китайской провинции Хубей (один из автокомпонентных центров Китая – «Газета.Ру»), — сообщил «Газете.Ру» свой прогноз директор аналитического агентства «Автосат» Сергей Целиков. — Если все, что мы наблюдаем в экономике, сейчас не стабилизируется до майских праздников, то ожидаются увольнения банкротства многих предприятий», заметил он.

В таком случае, людям долго будет вообще не до автомобилей, считает эксперт. По его прогнозам рынок новых машин может сократиться до миллиона штук по итогу 2020 года (в 2019 году было продано 1,76 млн авто – «Газета.Ру»). Новые автомобили в среднем в цене вырастут на 10-15%, считают в «Автостате».

По словам Целикова, по итогам марта за счет ажиотажного спроса авторынок выйдет в плюс, часть результатов этих продаж для выполнения плана перед дистрибьютором дилеры перекинут на апрель, что также может выведет месячный показатель в положительный результат. Но уже в мае 2020 года «Автостат» ожидает серьезный спад продаж.

Аналогичного мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«До конца года рубль точно не восстановит свои позиции, фундаментальных факторов для этого нет. Мы как были зависимы от цен на углеводороды, так и остаемся. Более того ситуация с комплектующими из Китая остается тяжелой, мы, наконец, увидели насколько зависим от импорта автокомпонентов. По предварительным оценкам, рынок по новым машинам может потерять 15-20% по итогу года. Это наглядно демонстрирует, что наш рынок на самом деле неестественный – дотируемый. А значит без господдержки жить он не может, – рассказал Бургазлиев.

По словам собеседника «Газеты.Ru», для автодилеров этот год будет особенно тяжелым. Страшнее всего для них не столько падение продаж, сколько отток клиентов на альтернативные станции техобслуживания из-за роста стоимости оригинальных дилерских запчастей не менее, чем на 20%.

«Нет причины, по которой полностью импортные, купленные за валюту запчасти, не подорожали бы на курсовую разницу до и после падения рубля, — отметил Бургазлиев. — Многие клиенты уйдут с официального обслуживания, а у дилеров, соответственно, начнется череда сокращений и банкротств.

Либо дилеры переквалифицируются с официального обслуживания в простые автосервисы, считает эксперт.

Если правительство не хочет увидеть такую ситуацию, то как минимум к маю нужно уже разработать соответствующие меры поддержки как для авторынка, так и для автопроизводителей, заключил он.