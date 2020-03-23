Нефть льется вниз: торги открылись падением на 8-10%

Открытие торгов в понедельник, 23 марта, ознаменовалось сильным падением цен на нефть. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные бирж, потери составили от 8 до почти 10%.

К половине второго ночи по московскому времени майские фьючерсы североморской марки Brent потеряли 8,22% и торговались по $25,13 за баррель. Фьючерс на техасскую WTI снизился на 9,89% – до $21,32 за бочку.

За день до этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал ответственными за разрыв сделки ОПЕК+, спровоцировавшей падение нефтяных цен, представителей Саудовской Аравии. По словам чиновника, Москва была против разрыва соглашения, но саудиты решили выйти из сделки.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года.

«Позиция России по сделке ОПЕК+ была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства.

Мишустин также добавил, что в настоящее время ситуация в российской экономике контролируется, хотя глобальные рынки лихорадит. Правительство принимает меры по стабилизации ситуации.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть 9 марта рухнули на 30%. Подобного не было с 1991 года — когда во время войны в Заливе иракские войска подожгли нефтяные поля Кувейта.

14 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП. Силуанов считает, что доходы государства сократятся после выхода России из сделки ОПЕК + и колебаний на нефтяном рынке. Значительную часть из 2 трлн руб. планировалось направить на пополнение Фонда национального благосостояния.

При этом министр финансов подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены — деньги для этого имеются в достатке.

Ранее первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель. Стране, добавил министр, нужно будет «жить в новой устойчивой реальности».

«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус», — сказал он.

Белоусов также заявил, что длительное нахождение цен на нефть в районе $20 за баррель «никому не нужно». При этом он отметил, что, возможно, запланированных темпов роста экономика РФ не достигнет. При составлении бюджета РФ на текущий год правительство исходило из цены $42 за «бочку».

Между тем издание The Spectator сообщает, что обвал цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии. «Нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера «черного золота».

Если ранее США были выгодны низкие цены на нефть, то сейчас Америка стала чистым экспортером нефти, поэтому у нее появились новые слабые места, которые ей предстоит проверить, отмечает издание.

Впрочем, Белый дом падению нефтяных цен как будто рад. По крайней мере, президент США Дональд Трамп отметил, что нефтяные цены находятся на таком уровне, о каком он мог только мечтать. Он объяснил свою реакцию ожиданием снижения стоимости бензина. Кроме того, передает The Washington Post, Трамп поручил Минэнерго США закупить много сырой нефти по дешевке.

20 марта агенство Bloomberg сообщило, что

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией. Москва давно готовилась к кризису и понимала, что после срыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушатся до $20 за баррель.

Как заявили собеседники издания, у России достаточно запасов, чтобы продержаться дольше, чем саудиты, поэтому она не предложит мир. Кроме того, по мнению источников, российский лидер Владимир Путин — опытный политик, которому «удастся выйти из этого кризиса».

«Путин не сдается, даже если борьба дорого ему обходится», — заявил один из источников. Впрочем, ранее и российские, и саудовские чиновники заявляли журналистам, что никакой нефтяной войны между двумя странами нет.