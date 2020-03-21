Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.

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Жесткие меры были приняты Западом из-за якобы интервенций Москвы на Украине и в Сирии, а также по делу о «вмешательстве» в американские выборы 2016 года, когда гонку выиграл Дональд Трамп. При этом по сей день ни Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ни Киев не смогли доказательствами подтвердить заявления о якобы присутствии в Донбассе российских военных.

Кроме того, в прошлом году дело о «вмешательстве» в выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершилось ничем. Касательно же Сирии стоит отметить, что Россия — единственная страна, чьи военные находятся в САР по просьбе легитимного сирийского президента Башара Асада.

Тем не менее, как указывает NYT, эти санкции и политика, проведенная Россией в ответ, подготовили Кремль к тому, что произошло в этом месяце: всеобщему падению мировой экономики из-за пандемии коронавируса и войне за цены на нефть, которая привела к обвалу доходов, которые Москва рассчитывает потратить на поддержку социальных обязательств.

«Россия не просто входит в кризис, а обладает огромными финансовыми резервами: ее крупные компании практически свободны от долгов и самостоятельны в сельском хозяйстве. Российские власти приспособились к изоляции, он были вынужден готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике», — поясняется в статье.

По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова,

«Россия будет немного лучше проходить кризис, чем другие страны, благодаря своему опыту из-за санкций», а также ввиду обладания примерно $600 млрд золотовалютных резервов.

Вместе с тем западные аналитики признают, что Россия сильно пострадала от обвала цен на нефть, поскольку рубль потерял около 20% своей стоимости в последние недели, ведь нефть и природный газ составляют около 60% российского экспорта.

Издание напоминает, что в течение многих лет западные экономисты критиковали российскую экономическую политику как чрезмерно консервативную, указывая на экономию над расходами. Теперь эта политика выглядит оправданной, особенно с учетом зависимости страны от добычи природных ресурсов.

«Россия готова к кризису более, чем когда-либо прежде в своей истории», — рассказал главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«Россия наращивала запасы в течение всего периода санкций, записав в свой бюджет искусственно заниженную оценку мировых цен на нефть. Все налоги на прибыль выше этого уровня пошли в национальную копилку.

Такая политика истощила инвестиционную экономику — валовой внутренний продукт вырос на 1,3% в прошлом году — но это поставило Россию в устойчивое положение», — подчеркивается в заметке.

Президент России Владимир Путин не будет сдаваться в ценовой войне с Саудовской Аравией, которую Кремль считает нефтяным шантажом, ранее написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства РФ.

Как указывалось в материале, беспрецедентное столкновение между двумя гигантскими экспортерами нефти и бывшими союзниками по ОПЕК+ грозит обрушить цену барреля ниже $20, но Москва не будет первой искать перемирия.

«Правительство Путина потратило годы на создание резервов для такого рода кризиса. Хотя Россия и не ожидала, что саудиты спровоцируют ценовую войну, Кремль до сих пор уверен, что сможет продержаться дольше, чем Эр-Рияд», — считают авторы заметки.

В среду, 18 марта, цена на нефть марки Brent рекордно упала на 13% до $24,88 за баррель, самого низкого уровня с мая 2003 года. Восемнадцать из 20 нефтяных трейдеров, опрошенных Bloomberg, не исключают, что цены, продолжат снижаться до $20 за баррель и ниже. 20 марта, на момент завершения торгов, нефть Brent стоила $27,77.

Ослабление цен продлится от нескольких недель до конца года, говорят трейдеры.