Россия не уступит: Bloomberg рассказал про нефтяную войну

Президент России Владимир Путин не будет сдаваться в ценовой войне с Саудовской Аравией, которую Кремль считает нефтяным шантажом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства РФ.

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Как указывается в материале, беспрецедентное столкновение между двумя гигантскими экспортерами нефти и бывшими союзниками по ОПЕК+ грозит обрушить цену барреля ниже $20, но Москва не будет первой искать перемирия.

«Правительство Путина потратило годы на создание резервов для такого рода кризиса. Хотя Россия и не ожидала, что саудиты спровоцируют ценовую войну, Кремль до сих пор уверен, что сможет продержаться дольше, чем Эр-Рияд», — считают авторы заметки.

«Путин известен тем, что не поддается давлению. Он доказал, что готов к жесткой конкуренции для защиты национальных интересов и сохранения своего политического имиджа как сильного человека», — рассказал Александр Дынкин, председатель научного совета, член попечительского совета Российского совета по международным делам.

После двух десятилетий правления России президент имеет достаточно опыта, чтобы пережить нынешний кризис, сказали три источника Bloomberg, попросив не называть их имен. Путин не тот, кто сдается, даже если борьба приносит значительные потери, сказал еще один человек.

Весь нефтяной рынок наблюдает и ждет, чтобы увидеть: Россия или Саудовская Аравия при болезненном резком падении цен первой запросит перемирие.

Нефть Brent упала с $50 за баррель в начале марта до $24,52 на этой неделе, когда королевство Персидского залива предприняло историческое наращивание добычи.

Государственный бюджет России, в основе которого лежат цены на нефть чуть выше $40 за баррель, может оказаться дефицитным в этом году, что вынудит правительство задействовать Фонд национального благосостояния, прогнозируют западные эксперты.

Президент США Дональд Трамп назвал ценовую войну «разрушительной для России» и сказал: «В нужное время я включусь [в войну]». The Wall Street Journal сообщает, что Белый дом рассматривает новые санкции против России как средство для повышения цен на углеводороды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозу санкциями «русофобией». Страна ни с кем не ведет войну за цены на нефть и всегда готова к переговорам, «особенно в такие драматические времена», сказал он.

Трейдеры указывают, что стоимость нефти WTI упала так сильно, что некоторые компании начали покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост. Это будет актуально только до тех пор, пока нефтяные резервуары не заполнятся.

Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль. Минимальная отметка — стоимость производства американской сланцевой нефти.

«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, то есть, до $20», — заявил аналитик хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.

Аналитики банка Goldman Sachs понижают свой прогноз по Brent на второй квартал до $20 за баррель с $30. Базовый сценарий Citigroup — во втором квартале цена на Brent составит в среднем $17 за баррель. Пессимистичный сценарий — нефть по $5 за баррель или даже отрицательные цены.

«Это операция «Буря в пустыне», Enron, 9/11, ураганы Катрина/Рита, а также Lehman Bros. вместе взятые. И мы просыпаемся с этим каждый день», — заявил глава консалтинговой компании Schork Group Ink Стивен Шорк.

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

«Но при этом нефтяная корзина ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и Россия, на удивление стабильна и составляет $30,36 за баррель. Однако вскоре цены могут упасть в конечном счете ниже нуля, так как поставки нефти на глобальном рынке превысят возможности емкостей для хранения нефти», — сообщает агентство.

Отрицательные цены на нефть приведут к банкротствам в нефтегазовом секторе, и если это продлится достаточно долго, можно будут увидеть крах экономики во многих странах.