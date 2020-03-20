Против России: США хотят поднять санкциями цены на нефть

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, желая стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На что именно будут направлены санкции и какие действия со стороны Москвы могут спровоцировать их введение — не уточняется.

Кроме того, Вашингтон намерен призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню нефтедобычи. Для этого США хотят использовать дипломатические каналы – Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома.

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19 марта Трамп заявил, что США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время», передает агентство экономической информации «Прайм».

Он подчеркнул, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», но они пытаются найти что-то «среднее».

«С одной стороны, нашим потребителям это очень помогает, это (низкие цены на нефть – «Газета.Ru») как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб замечательной мощной промышленности», — отметил американский президент на пресс-конференции. По словам Трампа, такая ситуация на рынке «очень разорительна» для России.

«У них вся экономика основана на этом. Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и добычи. В нужное время я вмешаюсь», — резюмировал он.

Ранее издание The Spectator сообщило, что обвал цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии. «Нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера «черного золота».

Если в предшествующие годы США были выгодны низкие цены на нефть, то сейчас Америка стала чистым экспортером нефти, поэтому у нее появились новые слабые места, которые ей предстоит проверить, отмечает издание. Кроме того, отказ Москвы продлевать сделку о сокращении добычи нефти негативно скажется и на экономике Ирана.

Впрочем, Белый дом падению нефтяных цен как будто рад. По крайней мере, президент США Дональд Трамп отметил, что нефтяные цены находятся на таком уровне, о каком он мог только мечтать. Он объяснил свою реакцию ожиданием снижения стоимости бензина.

Кроме того, передает The Washington Post, Трамп поручил минэнерго закупить много сырой нефти по дешевой цене. «Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом», — заявил американский лидер журналистам.

Пару недель назад развалилась сделка ОПЕК+ — она ограничивала объемы нефтедобычи для крупнейших стран. На фоне ситуации с распространением коронавируса саудиты предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Тем не менее,

Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не смогли договориться о дальнейшем снижении производства.

Вину за разрыв сделки возлагали как на Москву, так и на Эр-Рияд. Вскоре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года.

«Позиция России по сделке ОПЕК+ была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства.

Мишустин также добавил, что в настоящее время ситуация в российской экономике контролируется, хотя глобальные рынки лихорадит. Правительство принимает меры по стабилизации ситуации.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть 9 марта рухнули на 30%. Подобного не было с 1991 года — когда во время войны в Заливе иракские войска подожгли нефтяные поля Кувейта.

16 марта президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Россия смогла компенсировать убытки от западных санкций и ей «плевать» на ограничительные меры. Давление Запада, считает президент, пошло на пользу российской экономике и позволило «включить мозги». Путин подчеркнул, что в условиях санкций Россия восстановила сельское хозяйство, а также наладила экспорт.