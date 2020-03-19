«Нет предпосылок для роста»: в ФАС рассказали о ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба заявила, что не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизельное топливо в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ФАС обратили внимание на то, что динамика роста цен на топливо с начала года не превышала уровень инфляции. Розничная стоимость бензина и зимнего дизеля в 2020 году выросла почти на 0,2%.

«При этом инфляция составила 0,9%», — отметили в ведомстве.

Что касается роста цен на Аи-92 на 10% за год, антимонопольная служба заметила, что на внутреннем рынке цены все равно были ниже экспортных.

Накануне свое удивление по поводу подорожания бензина на 10% за год выразил Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на тот факт, что цены на нефть при этом рухнули почти в два раза, поручив держать под контролем цены на нефтепродукты и предотвратить дальнейшее повышение.

Ранее о том, как волатильность на рынке нефти может повлиять на стоимость бензина, сообщали в Минфине. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, снижения цен на бензин ждать не стоит.

«Но расти они (цены — «Газета.Ru») не должны, это точно», — цитировали заместителя министра РИА «Новости».

О том, что падение стоимости нефти не отразится на розничных ценах на бензин в РФ, говорил и министр энергетики России Александр Новак. Они будут стабильными на АЗС, заявил министр, также отметив, что цены держатся в рамках уровня инфляции

Такую перспективу он объяснил демпфирующим механизмом — регуляторными мерами по стабилизации ситуации с внутренним топливным рынком, принятыми правительством в середине 2018 года. Демпфер призван частично компенсировать нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок по сравнению с более выгодной продажей на экспорт. Новак добавил, что данный инструмент позволяет не только сглаживать колебания, происходящие на мировых рынках, но и нивелировать изменение цен как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Благодаря демпферу в 2019 году, удалось не допустить роста топливных цен на 15%. Выплаты компаниям за прошлый год в рамках демпфера оценивались в 320-330 млрд рублей, подсчитывали в Минфине.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда развалилась сделка ОПЕК+. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. В результате цены на нефть упали на 30%.

Динамику цен на топливном рынке РФ в сложившейся ситуации «Газете.Ru» комментировал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Изменения нефтяных котировок оказывают весьма опосредованное воздействие на стоимость нефтепродуктов, так как доля сырья в структуре стоимости конечных нефтепродуктов в РФ составляет менее 10%», — говорил Покатович.

Он объяснил, что наибольший вес (около 70%) в стоимости конечных нефтепродуктов имеют государственные акцизы, НДС, а также расходы по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Кроме того, не стоит забывать, что важной составляющей стоимости топлива также являются и расходы на логистику, переработку, хранение и прочее.

Как отмечал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, в текущих рыночных условиях правительство может оперативно адаптировать демпферный механизм.

«В 2014 году во время крупного падения нефтяных цен бензин дорожал, в том числе и под влиянием рухнувшего курса, однако сейчас с помощью «бюджетного правила» от стоимости нефти отвязался не только рубль, но и бензин», — объяснял Дадашев.

Потребительские цены на бензин в России в январе 2020 года в среднем выросли на 0,2%, а на дизель — 0,5% по сравнению с декабрем 2019 года, в феврале стоимость бензина выросла существеннее — на 1,4%, а дизельного топлива — на 1,8%. При этом за весь 2019 год цены на бензин для потребителей выросли на 4,3% в сравнении с 2018 годом.