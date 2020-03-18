Обрушение рынков: нефть вернулась в 2003 год

Нефть на торгах в среду, 18 марта, установила новые антирекорды: стоимость майского фьючерса Brent на торгах ICE упала на 10,20% — до $25,80 за баррель, по состоянию на 21:59 мск. Минимальная цена на торгах пока составляет $24,53.

Последний раз показатели ниже $25 были зарегистрированы в сентябре 2003 года. Цены на марку WTI находятся на уровне 2002 года.

Майский фьючерс WTI подешевел на 19,21%, до $22,08 за баррель, к 21:59 мск. На торгах в среду максимально стоимость опускалась до уровня $20,56 за баррель.

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Курс доллара трижды превышал отметку в 80 рублей, достигнув максимально допустимого уровня в 80,87 рубля за доллар, что на 7,2% выше уровня закрытия торгов на Мосбирже во вторник. Продолжение торгов без расширения границ колебаний валютного курса в рамках одной торговой сессии невозможно. Евро подорожал до 88,7 рубля. Такое соотношение валют соответствует началу 2016 года.

Основные индексы, рассчитываемые Мосбиржей, упали: РТС к закрытию торгов рухнул более чем на 10%, достигнув 832,25 пункта; сокращение индекса Мосбиржи составило 5,04% — до 2112,64.

Параллельно в США торги на биржах были автоматически приостановлены из-за резкого падения индексов на 7%. На прошлой неделе такие остановки случались дважды: в понедельник и четверг.

Падение мировых рынков и стоимости сырья началось после развала сделки ОПЕК+ 6 марта. Ряд стран — экспортеров нефти планировал ужесточить условия соглашения по ограничению добычи ресурсов. Однако с учетом сложившейся ситуации в мировой экономике Россия выступила за продление сделки на текущих условиях, и переговоры окончились ничем.

Нынешнее соглашение истекает 1 апреля 2020 года. По мере приближения этого срока котировки нефти падают, поскольку недовольные итогом встречи страны объявили о наращивании добычи ресурса — это фактически говорит о начале ценовой войны.

Накануне, 17 марта, вице-премьер, министр нефти Ирака Тамир аль Гадбан обратился к секретариату с призывом безотлагательно собрать внеочередные консультации стран ОПЕК+. Ирак является вторым крупнейшим производителем нефти в группировке.

В письме аль Гадбан сообщил, что «рынок нефти в данный момент находится в ситуации неопределенности, которая совершенно отличается от условий, когда соглашение стран ОПЕК+ было подписано», цитируют документ РИА «Новости». «Декларация о сотрудничестве доказала, что совместные действия способны сохранять на рынке стабильность», — отметил иракский чиновник.

Россия мониторит и анализирует ситуацию на нефтяных рынках и с учетом этого сформирует позицию об идее Ирака созвать ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нынешние цены на нефть ниже уровня, при котором, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, российские власти смогут финансово обеспечить запланированные расходы бюджета и социальные обязательства, обозначенные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января. На момент заявления Силуанова цена на нефть составляла около $50 за баррель, и стоимость в $30 министр называл фантазией.

В среду, 18 марта, Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства подчеркнул, что нынешнее положение отечественной экономики отклоняется от более ранних макропрогнозов на год, поскольку ситуация развивается «не лучшим образом». В связи с этим властям придется использовать резервные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он уточнил, что главным фактором, влияющим на экономику страны, сегодня является пандемия коронавируса.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, распространение COVID-19 усиливает взаимоизоляцию стран, вызывая снижение мирового спроса на нефть. По оценке эксперта, спрос может падать более чем на 6 млн баррелей в сутки, — это говорит о масштабном фундаментальном дисбалансе на рынке и влияет на ценовую конъюнктуру.

Однако свое влияние на рынки оказывает не только пандемия, но и падение цены на нефть.

«Только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями», — сообщил глава Минфина.